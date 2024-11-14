تونس تتأهل لأمم أفريقيا.. أداء متفاوت للمنتخبات العربية!

ضيع منتخب السودان فرصة التأهل مبكرا إلى نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب بخسارته الكبيرة أمام النيجر، فيما حافظت الجزائر على صدارة مجموعتها. وتمسك منتخب ليبيا بأمل التأهل بفوز صعب. بينما حسمت تونس تأهلها بفوز في الوقت الضائع.

اقتنصالمنتخب التونسي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بنسختها الخامسة والثلاثين والتي ستحتضنها المغرب بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2025 و18 كانون الثاني/يناير 2026، بفوزه الصعب على مضيفه منتخب مدغشقر 3-2، بينما أخفق المنتخب السوداني في التأهل بسقوطه المريع أمام النيجر 0-4 في الجولة الخامسة من التصفيات.

وضمن المنتخب الجزائري صدارة مجموعته بتعادله السلبي مع الغيني الإستوائي فيما أنعش المنتخب الليبي آماله الضئيلة بتغلبه على مضيفه الرواندي 1-0.

ويدين منتخب نسور قرطاج بتأهله الى مدافع نيس الفرنسي علي العبدي الذي خطف هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

رقم قياسي لتونس

وخاض المنتخب التونسي اللقاء بشكل جديد مع تولي المدرب قيس اليعقوبي مهمة الإشراف على الفريق موقتاً بعد فسخ عقد المخضرم فوزي البنزرتي. وبعدما كانت المباراة تتجه للتعادل ونقصت صفوف التوانسة بعدما تلقي وجدي كشريدة البطاقة الحمراء قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي، سجل علي العبدي هدف الفوز (90+3).

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقاط، أمام جزر القمر الثانية (6) والتي تلتقي الجمعة مع غامبيا الثالثة (5) ومدغشقر رابعة بنقطتين.

وهذه هي المرة الـ17 على التوالي التي يتأهل فيها منتخب تونس إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا وهو رقم قياسي لم يحققه أي منتخب آخر في القارة السمراء ولا حتى منتخب مصر الفائز بالبطولة 7 مرات.

كان منتخب السودان بحاجة لنقطة واحدة لحسم التأهل لكنه الآن مطالب بهذه النقطة في مباراته المقبل الاثنين المقبل. (صورة من الأرشيف) صورة من: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

السودان يضيع فرصة التأهل مؤقتا

وتلقى المنتخب السودان خسارة قاسية أمام مضيفه النيجري 4-0 في المباراة التي استضافتها العاصمة التوغولية لومي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وهذا الفوز هو الأول للنيجر في التصفيات، لتخلط أوراق المجموعة التي تتصدرها أنغولا الضامنة لتأهلها بالعلامة الكاملة 12 نقطة، أمام السودان 7 نقاط، وأنعشت النيجر آمالها بعدما تقدمت موقتا للمركز الثالث بأربع نقاط وتأتي غانا في المركز الأخير بنقطتين من 4 مباريات.

ويلعب السودان أمام أنغولا في الجولة الختامية الإثنين المقبل، بينما تحل النيجر ضيفة على غانا في نفس التوقيت ويحتاج السودان لنقطة واحدة ليتأهل دون النظر لمباراة غانا والنيجر.

ليبيا تحيي آمالها في التأهل

وأحيت ليبيا آمالها بفوز صعب على مضيفتها رواندا 1-0 في كيغالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وبعد أداء دون المستوى من الطرفين خطف فهد سعد محمد الانتصار لليبيا في الدقيقة 84.

ورفعت ليبيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما يتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث بـ5 نقاط. ويتصدر منتخب نيجيريا الترتيب بعشر نقاط بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين. وضمنت نيجيريا رسمياً تأهلها بهذه النتيجة قبل أن تلعب لاحقاً مع بنين.

ويلعب منتخب ليبيا أمام بنين في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الإثنين المقبل.

ضمن المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادله السلبي مع مضيفه الغيني الاستوائي في مالابو. صورة من: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

الجزائر تتعادل وتضمن الصدارة

وضمن المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادله السلبي مع مضيفه الغيني الاستوائي في مالابو.

ورفع المنتخب الجزائري، الذي حسم تأهله في المرحلة السابقة، رصيده إلى 13 نقطة، فيما عززت غينيا الاستوائية وصافتها وتأهلها إلى النهائيات بحصولها على النقطة الثامنة. وكان المنتخب الاستوائي قد ضمن صعوده كذلك لنهائيات البطولة إثر فوز ليبيريا على توغو 1-0 الأربعاء.

وحقق منتخب جنوب السودان فوزه الاول في التصفيات، وجاء على حساب ضيفتها الكونغو 3-2، ضمن المجموعة الحادية عشرة.

وبذلك رفعت جنوب السودان رصيدها إلى 3 نقاط، في المركز الأخير بفارق نقطة واحدة خلف الكونغو، وتتصدر أوغندا الترتيب بعشر نقاط، بفارق نقطتين أمام جنوب أفريقيا الثانية، ويلتقيان غدا الجمعة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)