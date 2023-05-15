 تونس - النهضة تعتبر استمرار غلق مقراتها "منعا مقنّعا" لنشاطها السياسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس - النهضة تعتبر استمرار غلق مقراتها "منعا مقنّعا" لنشاطها السياسي

قبل أكثر من شهر أغلقت السلطات التونسية مقرات حزب النهضة بدعوى إجراء عمليات تفتيش. كما تجري تحقيقات مع زعيم الحركة راشد الغنوشي القابع في السجن وقيادات أخرى. وترى الحركة أن هذا الإجراء هو "منع مقَنع" لنشاطها السياسي.

مظاهرة لأنصار حركة النهضة التونسية (27/2/2021)

لم تحدد السلطات التونسية أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة حزب النهضة. وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتأسيس لحكم فردي والتضييق على خصومه عبر القضاء.

اتهمت حركة النهضة الإسلامية، السلطات في تونس، بممارسة "المنع المقنع" لنشاطها السياسي، عبر استمرار غلق مقرات الحزب بدعوى التفتيش.

مختارات

وأغلق الأمن التونسي المقر المركزي للحزب في منطقة "مونبليزير" في العاصمة وباقي المقرات في الجهات كما حظر اجتماعاته منذ أكثر من شهر بدعوى إجراء عمليات تفتيش، غداة إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي، القابع في السجن وقياديين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وهي تهم يقول الحزب إنها ملفقة وذات طابع سياسي.

وصدر حكم ضد الغنوشي يقضي بسجنه لمدة عام وخطية مالية بألف دينار بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.  وتقول الحركة وهي الحزب المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد إن الاتهامات ملفقة وذات طابع سياسي. 

الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟

 

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت (27 مايو/ أيار 2023) إنها ترفض "استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مقَنعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقية مقراتها".

وتابعت بالقول إنها "تعتبر التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".

ولم تحدد السلطات أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة الحزب. وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتأسيس لحكم فردي والتضييق على خصومه عبر القضاء، بعد توسيع صلاحياته في منصب الرئاسة إثر الاستفتاء على الدستور الجديد في تموز/يوليو الماضي. ويقول سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.

ص.ش/ف.ي (د ب أ)

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

مواضيع ذات صلة

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الحكم بسجن زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي 15.05.2023

أفادت مصادر متطابقة أن محكمة تونسية أدانت زعيم حزب النهضة وأبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، راشد الغنوشي، بالسجن ودفع غرامة في قضية تتعلق بـ "تمجيد الإرهاب" ووصف عناصر الأمن بـ "الطواغيت".

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

ألمانيا تعرب عن قلقها حيال "تآكل الهياكل الديمقراطية" بتونس 19.04.2023

عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية في تونس متحدثة عن "تآكل الهياكل الديمقراطية" فيه. ويأتي ذلك بعد توسيع السلطات التونسية حملة توقيفاتها في صفوف حركة النهضة منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي.

Migrants arrive at Tunis-Carthage International airport on March 7, 2023 as they prepare to leave Tunis on a repatriation flight. - Tunisia's President Kais Saied ordered officials to take urgent measures to tackle irregular migration, claiming without evidence that a criminal plot was underway to change Tunisia's demographic makeup. Saied claimed that migrants were behind most crime in the North African country, fuelling a spate of sackings, evictions and attacks. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

منظمة: حالة تشبه الفرار الجماعي من تونس بعد خطاب سعيّد 30.03.2023

قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".