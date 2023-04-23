تونس: العثور على 11 جثة لمهاجرين خلال أيام العيد

عُثر على 11 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل ولاية صفاقس التونسية خلال يومي العيد ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023). وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن الجثث التي لفظها البحر عُثر عليها بمنطقتي العامرة وجبنيانة وهي شبه متحللة.

ورجح المصمودي أن تكون لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وعبرت السواحل التونسية

أعداد قياسية من المهاجرين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة في طريقهم إلى السواحل الإيطالية القريبة، وفق مصادر رسمية ومستقلة.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن وحدات الحرس البحري ضبطت اليوم وأمس 93 مهاجرا في عمليات اعتراض لقوارب الهجرة غير النظامية.

ويناهز أعداد الغرقى، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة، قرابة 200 شخص منذ بداية العام الجاري.

وقالت السلطات الإيطالية إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلادخلال نفس الفترة.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من شظف العيش والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل في أوروبا.

وأفادت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي إن عدد من سعوا إلى الوصول إلى التكتل عبر البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 زاد إلى ثلاثة أمثاله في العام الماضي.

كما قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الربع الأول من هذا العام شهد أعلى عدد من وفيات المهاجرين منذ نفس الفترة من عام 2017.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا،أ ف ب)