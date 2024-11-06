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سياسةأفريقيا

تونس: السجن لأربعة شبان بسبب منشورات على التواصل الاجتماعي

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

أصدرت السلطات التونسية أحكاما بالسجن ضد أربعة من صانعي المحتوى وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأثارت هذه الأحكام جدلا في تونس بين من اعتبرها "خطوة صحيحة" ومن رأى فيها "تقييدا للحريات".

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يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تونس.
أثارت الأحكام جدلا في تونس، صورة رمزية.صورة من: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حق أربعة من صانعي المحتوى وناشطين على منصتي إنستغرام وتيك توك، على ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 

ويلاحق الناشطون الأربعة ومن بينهم صانعة المحتوى "لايدي سامارا" بتهم تتعلق "بالتجاهر بالفاحشة"، وفقا للموقع الاخباري "بزنس نيوز".

وحُكم الخميس على ناشطة أخرى على منصتي إنستغرام وتيك توك بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة". 

ويأتي القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نشر منذ نحو أسبوعين جاء فيه أن "وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية".

وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية "تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلا في وسائل الاعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه واعتبره "خطوة صحيحة" ومن رأى فيه "تقييدا للحريات".

وخصّص موقع "نواة" الإلكتروني الخاص مقالا للموضوع تحت عنوان "الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع".

ر.م (أ ف ب)

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