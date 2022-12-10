 تونس: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد الجوع | العولمة 3000 | DW | 17.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

تونس: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد الجوع

أوكرانيا بعيدة عن القيروان في تونس، لكن الناس هناك يشعرون بعواقب الحرب الأوكرانية. فقد ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والطاقة ارتفاعاً هائلاً مما يزيد الأعباء على كاهل نجوى سالمي ويضعها أمام خيارات صعبة من أجل إطعام أطفالها أو تعليمهم.

المزيد من المركز الإعلامي

إيطاليا: غرفة جلوس عالمية

إيطاليا: غرفة جلوس عالمية 10.12.2022

القرود تغزو مدينة المعابد في تايلاند

القرود تغزو مدينة المعابد في تايلاند 10.12.2022

هل نحتاج للطاقة النووية لوقف تغير المناخ أم لا؟ ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - هل نحتاج للطاقة النووية لوقف تغير المناخ أم لا؟ ومواضيع أخرى 10.12.2022

Magazin Global 3000 vom 28.11.2022 Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben. Westjordanland Hip-Hop Bus Beschreibung: Der Radiobus rollt durch Palästinensische Gebiete. In ihm können Kulturschaffende ein eigenes Programm aufnehmen, dass dann in einem Online-Radio ausgestrahlt wird. Eines der ersten Projekte: Hip-Hop aus einem Flüchtlingslager. Copy: WDR

الصفة الغربية: إذاعة متنقلة 03.12.2022

المزيد العولمة 3000

Baby im Altenheim

اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين 17.12.2022

Park

نيويورك: جنة بدل مكب نفايات 17.12.2022

Getreide in den Händen

أوكرانيا: الحرب تهدد سبل عيش المزارعين 17.12.2022

أشخاص يواجهون قرارات صعبة في ظل الحرب ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - أشخاص يواجهون قرارات صعبة في ظل الحرب ومواضيع أخرى 17.12.2022

اقرأ أيضا

(l-r) Der algerische UN-Sondergesandten für den Irak, Lakhdar Brahimi, Kronprinz Scheich Mohammed Bin Raschid al Maktum von Dubai und König Abdullah II. von Jordanien bedienen sich am 05.09.2004 in Amman mit der rechten Hand beim traditonellen Mansaf (Hammel mit Reis). Der jordanische König gibt ein Beduinenessen zur Hochzeit seines Bruders Prinz Ali mit der ehemaligen CNN-Korrespondentin Rim Brahimi. Die Journalistin ist die Tochter von Lakhdar Brahimi.

احتفالات العائلة المقدسة والمنسف الأردني والبن السعودي تراث ثقافي 01.12.2022

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.

12.06.2021 Marisoa und ihre Kinder leiden aufgrund des Nahrungsmangels an Unterernährung. Ältere und Kinder leiden am meisten unter der Ernährungslage, da sie nichts anderes als Kaktusblätter zu essen haben. Der Süden des tropischen Inselstaats, der Nahe der Ostküste Afrikas im Indischen Ozean liegt, erlebt die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. (zu dpa Hungersnot in Madagaskar: Menschen essen Lehm und Blätter) +++ dpa-Bildfunk +++

الرئيس الألماني شتاينماير يدعو لمكافحة الجوع حول العالم 16.10.2022

بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة الجوع دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى حرب أقوى ضد الجوع حول العالم في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بسبب الحروب والتغيرات المناخية

24.04.2022 Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, besucht das Projekt Matbakh el Kell (Eine Kueche fuer alle). In der Gemeindekueche werden Mahlzeiten fuer von der Explosion 2020 im Beiruter Hafen besonders betroffenen Haushalte zubereitet. Schulze befindet sich auf einer dreitaegigen Reise in den Libanon und nach Aethiopien. 24.04.2022

الغزو الروسي لأوكرانيا يفاقم مشكلة الجوع في لبنان 27.04.2022

علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.

TO GO WITH AFP STORY BY ROUEIDA MABARDI Syrian farmers work in a field in Daraa, 100 kms south of Damascus, on June 5, 2010. The United Nations World Food Programme (WFP) has started distributions of emergency food assistance to almost 200,000 drought-affected people in Syria. AFP PHOTO/LOUAI BESHARA (Photo credit should read LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة ومنظمة خيرية تحذران من تفاقم أزمة الجوع في سوريا 19.06.2021

دقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الإغاثة الألمانية "فيلت هونجرهيلفا" المعنية بتقديم المساعدات الغذائية ناقوس الخطر من أن ضعف محصول القمح هذا الموسم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.