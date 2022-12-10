العولمة 3000

تونس: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد الجوع

أوكرانيا بعيدة عن القيروان في تونس، لكن الناس هناك يشعرون بعواقب الحرب الأوكرانية. فقد ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والطاقة ارتفاعاً هائلاً مما يزيد الأعباء على كاهل نجوى سالمي ويضعها أمام خيارات صعبة من أجل إطعام أطفالها أو تعليمهم.