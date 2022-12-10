تونس: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد الجوع

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أوكرانيا بعيدة عن القيروان في تونس، لكن الناس هناك يشعرون بعواقب الحرب الأوكرانية. فقد ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والطاقة ارتفاعاً هائلاً مما يزيد الأعباء على كاهل نجوى سالمي ويضعها أمام خيارات صعبة من أجل إطعام أطفالها أو تعليمهم.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة الجوع دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى حرب أقوى ضد الجوع حول العالم في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بسبب الحروب والتغيرات المناخية
علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.
دقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الإغاثة الألمانية "فيلت هونجرهيلفا" المعنية بتقديم المساعدات الغذائية ناقوس الخطر من أن ضعف محصول القمح هذا الموسم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.
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