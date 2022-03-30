 تونس.. اتحاد الشغل يرفض شروط سعيّد للحوار الوطني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس.. اتحاد الشغل يرفض شروط سعيّد للحوار الوطني

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون الحوار الوطني المتعلق بتعديل الدستور مرتبطا بنتائج المشاورات الإلكترونية عكس ما يرغب به الرئيس سعيّد. ويرى مراقبون أن موقف الاتحاد سيقوض على الأرجح مصداقية المسار الذي يسلكه سعيّد.

Belgien Brüssel | Tunesiens Präsident Kais Saied

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2022) إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ويوسع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.

وحل سعيد البرلمان الشهر الماضي ليفرض حكم الرجل الواحد، بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية وأصبح يحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

وكان، الامين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي أمر الرئيس سعيّد بإجرائها في ديسمبر/ كانون الأول قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

مشاهدة الفيديو 18:28

ماذا بعد قرار قيس سعيد حل مجلس النواب التونسي؟

مختارات

تجمّع في وسط العاصمة التونسية أكثر من ألف متظاهر غالبيتهم من مناصري حزب النهضة الإسلامي، للاحتجاج مجددا على سياسة الرئيس قيس سعيّد، الذي حلّ البرلمان مؤخرًا وأمر بفتح تحقيق مع برلمانيين عقدوا جلسة افتراضية.

تعدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية الأبعاد العسكرية المباشرة، لتطال أسواق المال والطاقة. تونس، مهد "الربيع العربي"، تواجه حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجدة جديدة من الهجرة؟

وقال للصحفيين "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس".

وكان الرئيس سعيّد قال الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف فقط في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليونا.

وقال أيضا إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو أحدث قرار أحادي الجانب لسعيّد.

وقال الحزبان الرئيسيان في البلاد، النهضة والدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، إنهما سيعارضان تلك الخطط وسيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

وتتهم المعارضة سعيّد بمحاولة فرض مشروعه الشخصي وأنه لا يريد سوى حوار شكلي لتمرير مقترحاته.

واليوم الأربعاء، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي  في ختام زيارة لتونسإن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر حتمي.

لكن يُعتقد على نطاق واسع بأن أي مقاطعة محتملة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار المرتقب ستقوض بشكل أكبر على الأرجح مصداقية المسار الذي يسلكه سعيّد.

ع.ا/أ.ح ( رويترز )

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNISIA - DECEMBER 13: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied chairs a ministerial cabinet meeting at Carthage Palace in Tunis, Tunisia on December 13, 2021. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

تونس.. سعيّد يحل البرلمان عقب تصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية" 30.03.2022

عقب تحدي أعضاء في البرلمان التونسي المعلق تحذير الرئيس قيس سعيّد بعقد أول جلسة عامة كاملة والتصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية"، أعلن الأخير حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

Conservative academic Kais Saied (C), flanked by his wife Ichraf Chebil (R), celebrates his victory in the Tunisian presidential election in the capital Tunis on October 13, 2019. - Saied won a landslide victory in Tunisia's presidential runoff, sweeping aside his rival, media magnate Nabil Karoui, state television Wataniya said. It said he scooped almost 77 percent of the vote, compared to 23 percent for Karoui. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

اتهمه بـ"الولاءات"..الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء 06.02.2022

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضيه.

Tunisian President Kais Saied waves to Tunisian citizens as he delivers a speech during his visit to Sidi Bouzid, Tunisia, Monday, Sept. 20, 2021. Tunisia's president has announced plans to draft a new electoral code and appoint a transitional leadership and to hang on to the exceptional powers that he seized in July, throwing the country's young democracy into question. (Slim Abid/Tunisian Presidency via AP)

اتساع جبهة المعارضة للرئيس التونسي وحلفاء الأمس خصوم اليوم! 30.09.2021

أثار إعلان الرئيس التونسي إحكام قبضته على السلطة التشريعية والتنفيذية المزيد من الانقسام. فيما أدان حليفه السابق الاتحاد العام للشغل الإعلان وانضم إلى خصومه. لكن كيف ينظر التونسيون إلى سعيد وقرارته ومن يتحدث باسمهم؟