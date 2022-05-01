 تونس – اتحاد الشغل يرفض الحوار حول ″قرارات معدة مسبقا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2022

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أخبار

تونس – اتحاد الشغل يرفض الحوار حول "قرارات معدة مسبقا"

أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس عن رفضه لأي حوار بخصوص الإصلاحات، إذا كان هذا الحوار يهمّش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات معّدة مسبقا، في تعليق على تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.

احتجاجات في تونس

احتجاجات سابقة في تونس ضد قرارات الرئيس سعيد

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إنه يرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعيةويتضمن قرارات جاهزة، بعد أن قال الرئيس قيس سعيد إن التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور باتت واضحة. وقال سعيد، الذي سيطر على السلطة التنفيذية في يوليو/تموز الماضي وحل البرلمان لاحقا هذا العام في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، إنه سيعين في الأيام القليلة القادمةلجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة".

وقال إن المنظمات الكبرى، من بينها اتحاد الشغل إضافة إلى من ساندوا مسار 25 يوليو/تموز، سيشاركون في الحوار لكنه سيقصي معارضيه الذين وصفهم بأنهم خونة ومرتزقة.

الحرائق تتواصل

في سياق منفصل، حذر الرئيس سعيد، ليل الخميس، من سياسة الأرض المحروقة عقب اندلاع أكثر من حريق في البلاد ملمحا إلى أعمال تخريب متعمدة. وقال سعيد في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية "إن ما يحصل هذه الأيام محاولة يائسة ستفشل.. من أجل حرق البلاد". وتابع سعيد "هذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة".

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قيس سعيّد و"جمهوريته الجديدة".. رؤية واقعية أم مجرد وهم؟

وشبّ الخميس حريق ضخم في واحة بمدينة الحامة التابعة لولاية قابس جنوبي البلاد، في ثاني حريق كبير تشهده المنطقة في غضون أيام. كما اندلع حريق آخر في ميناء صفاقس. وقبل أيام التهمت نيران ضخمة "سوق جارة" للحنة في قابس أتت على نحو 30 % من المحلات التجارية بداخله بالكامل، ما تسبب في أضرار مادية بالغة للتجار. وخلال فترة الاحتفال بعيد الفطر اندلعت حرائق في مناطق أخرى في البلاد شملت بشكل خاص مصنعا للملابس في ولاية بن عروس قرب العاصمة و مستودعا للحافلات بولاية بنزرت شمالا.

 

هبوط الدينار التونسي

اقتصاديا، أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس اليوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل/نيسان مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس آذار. وفي الشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري لتونس تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار ( 1.4 مليار دولار)، مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.

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    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

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    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

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    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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