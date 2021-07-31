تونس: إيقاف نائب برلماني وإعلامي شبًه الرئيس سعيّد بهتلر

أوقفت الشرطة التونسية إعلاميا ونائبا معارضا للرئيس قيس سعيد الأحد(03 اكتوبر تشرين أول 2021) بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد توجيه انتقادات شتائم للرئيس قيس سعيد في برنامج تلفزيوني.
وأفاد المحامي والنائب السابق في البرلمان سمير بن عمر بأن الإعلامي عامر عياد الذي يعمل مقدما لبرنامج تلفزيوني في "قناة الزيتونة" أوقف بأمر من القضاء العسكري. وأوضح بن عمر ، في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن سبب الإيقاف ما جاء في برنامجه "حصاد 24". وتعرف القناة القريبة من الإسلام السياسي بانتقاداتها للتدابير الاستثنائية وتجميد الرئيس للبرلمان وتعليقه معظم مواد الدستور ومن ثم توليه أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية لنظام الحكم والقانون الانتخابي.
وقال مقدم البرنامج عياد موجها كلامه للرئيس في برنامجه :"ليس لك سوى نهايات ثلاث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار الانتحار على العار أو نهاية مشرفة تستقيل فيها احترما وإنقاذا لدولتك أو سترى قريبا عاصفة لا تبقي ولا تذر تجتاح قصرك ولك الاختيار". واستشهد عياد بعد ذلك بأبيات من قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر يصف فيها الحاكم المستبد بـ"ابن الزنا".
وأوقفت الشرطة أيضا النائب المجمد عبد اللطيف العلوي عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على الإٍسلام السياسي أحد أشد منتقدي الرئيس سعيد.
وعلى حسابه غرد النائب عبد اللطيف العلوي مؤكدا خبر اعتقاله:
وتعهد الرئيس سعيد بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة في الدستور لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين.
وعلق سعيد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولى السلطة التنفيذية في يوليو تموز قبل أن يقول الشهر الماضي إنه سيتجاهل معظم بنود الدستور ويحكم بمرسوم لفترة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.
ورحب كثير من التونسيين بتدخله، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي. وقال سعيد إنه لن يصبح ديكتاتورا وتعهد بدعم الحقوق والحريات. ومنذ يوليو تموز، اعتقل عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.
وتعرض كثيرون من السياسيين ورجال الأعمال الآخرين لمنع السفر، على الرغم من قول سعيد إنه لن يلجأ لهذا الإجراء إلا بحق من يواجهون أوامر استدعاء قضائية. ومع ذلك، لم تُنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق حتى الآن، وتواصل الصحافة نشر موضوعات تنتقد سعيد والسلطات.
وقد حثته معظم مكونات النخبة السياسية في تونس على أن يوضح كيف سيخرج من الأزمة ومتى، ونُظًم احتجاجان مناهضان لإجراءاته خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين.
وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس احتشد آلاف من أنصار الرئيس سعيد في مظاهرة بالعاصمة اليوم الأحد لإبداء دعمهم لقراره تعليق عمل البرلمان ووعوده بتغيير النظام السياسي التي وصفها معارضوه بالانقلاب.
جاءت الدعوة لهذه المظاهرة في وسط تونس ردا على احتجاجات على تصرفات الرئيس سعيد شهدها الموقع ذاته في العطلتين الأسبوعيتين السابقتين. ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في المظاهرة عن أعداد المشاركين في الاحتجاجات السابقة.
ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان والذي كان المعارض الرئيسي لسعيد. وقال المتظاهر سالم عجودي "لقد فشلوا فشلا ذريعا وجلبوا لنا الفقر والمرض والجوع. لقد دفعوا بشباب إلى الموت في البحر. نطلب من الرئيس حل البرلمان ومحاسبة من جعل الشعب يعاني طيلة عقد".
ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
-
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س