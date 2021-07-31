 تونس: إيقاف نائب برلماني وإعلامي شبًه الرئيس سعيّد بهتلر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس: إيقاف نائب برلماني وإعلامي شبًه الرئيس سعيّد بهتلر

ألقت الشرطة التونسية القبض على عضو في البرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن استأثر بالسلطة في يوليو تموزالماضي بحسب محاميهما. وتونس تشهد مظاهرات جديدة مؤيدة لسعيّد.

الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أوقفت الشرطة التونسية إعلاميا ونائبا معارضا للرئيس قيس سعيد الأحد(03 اكتوبر تشرين أول 2021) بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد توجيه انتقادات شتائم للرئيس قيس سعيد في برنامج تلفزيوني.

مختارات

كانت تونس وعلى مدار عشر سنوات البلد الأنموذج للثورة والدولة الوحيدة التي شهدت ديمقراطية فاعلة، لكن ذلك على المحك اليوم، كما يرى راينر هيرمان، خبير الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه التالي.

في سابقة هي الأولى في العالم العربي اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد امرأة لتولي رئاسة الحكومة. خطوة لاقت الترحيب، غير أن تعيين سيدة دون مسار سياسي في ظل تركيز سعيّد للسلطات في يده يطرح عدة أسئلة عن نواياه الحقيقية؟

أثار إعلان الرئيس التونسي إحكام قبضته على السلطة التشريعية والتنفيذية المزيد من الانقسام. فيما أدان حليفه السابق الاتحاد العام للشغل الإعلان وانضم إلى خصومه. لكن كيف ينظر التونسيون إلى سعيد وقرارته ومن يتحدث باسمهم؟

تظاهر بضعة آلاف من التونسيين رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" إثر قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان.

دافع الرئيس التونسي عن قراره بتعيين امرأة غير معروفة في منصب رئيسة الوزراء، بينما أكدت ميركل على ضرورة الحفاظ على "المكتسبات الديمقراطية في تونس لاستقرار البلاد".

وأفاد المحامي والنائب السابق في البرلمان سمير بن عمر بأن الإعلامي عامر عياد الذي يعمل مقدما لبرنامج تلفزيوني في "قناة الزيتونة" أوقف بأمر من القضاء العسكري. وأوضح بن عمر ، في تدوينة  عبر "فيسبوك"، أن سبب الإيقاف ما جاء في برنامجه "حصاد 24". وتعرف القناة القريبة من الإسلام السياسي بانتقاداتها للتدابير الاستثنائية وتجميد الرئيس للبرلمان وتعليقه معظم مواد الدستور ومن ثم توليه أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية لنظام الحكم والقانون الانتخابي.

وقال مقدم البرنامج عياد موجها كلامه للرئيس في برنامجه :"ليس لك سوى نهايات ثلاث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار الانتحار على العار أو نهاية مشرفة تستقيل فيها احترما وإنقاذا لدولتك أو سترى قريبا عاصفة لا تبقي ولا تذر تجتاح قصرك ولك الاختيار". واستشهد عياد بعد ذلك بأبيات من قصيدة للشاعر  العراقي أحمد مطر يصف فيها الحاكم المستبد بـ"ابن الزنا".

وأوقفت الشرطة أيضا النائب المجمد عبد اللطيف العلوي عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على الإٍسلام السياسي أحد أشد منتقدي الرئيس سعيد.

وعلى حسابه غرد النائب عبد اللطيف العلوي مؤكدا خبر اعتقاله:

وتعهد الرئيس سعيد بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة في الدستور لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين. 

وعلق سعيد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولى السلطة التنفيذية في يوليو تموز قبل أن يقول الشهر الماضي إنه سيتجاهل معظم بنود الدستور ويحكم بمرسوم لفترة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.

ورحب كثير من التونسيين بتدخله، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي. وقال سعيد إنه لن يصبح ديكتاتورا وتعهد بدعم الحقوق والحريات. ومنذ يوليو تموز، اعتقل عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.

وتعرض كثيرون من السياسيين ورجال الأعمال الآخرين لمنع السفر، على الرغم من قول سعيد إنه لن يلجأ لهذا الإجراء إلا بحق من يواجهون أوامر استدعاء قضائية. ومع ذلك، لم تُنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق حتى الآن، وتواصل الصحافة نشر موضوعات تنتقد سعيد والسلطات.

وقد حثته معظم مكونات النخبة السياسية في تونس على أن يوضح كيف سيخرج من الأزمة ومتى، ونُظًم احتجاجان مناهضان لإجراءاته خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين. 

مشاهدة الفيديو 20:37

مسائيةDW : جبهات تتشكل ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.. هل تستقطب الشارع؟

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس احتشد آلاف من أنصار الرئيس سعيد في مظاهرة بالعاصمة اليوم الأحد لإبداء دعمهم لقراره تعليق عمل البرلمان ووعوده بتغيير النظام السياسي التي وصفها معارضوه بالانقلاب.

جاءت الدعوة لهذه المظاهرة في وسط تونس ردا على احتجاجات على تصرفات الرئيس سعيد شهدها الموقع ذاته في العطلتين الأسبوعيتين السابقتين. ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في المظاهرة عن أعداد المشاركين في الاحتجاجات السابقة.

ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان والذي كان المعارض الرئيسي لسعيد. وقال المتظاهر سالم عجودي "لقد فشلوا فشلا ذريعا وجلبوا لنا الفقر والمرض والجوع. لقد دفعوا بشباب إلى الموت في البحر. نطلب من الرئيس حل البرلمان ومحاسبة من جعل الشعب يعاني طيلة عقد".

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تونسيون يحتجون على انتزاع الرئيس للسلطة مع اشتداد المعارضة  

مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNUSIA - JULY 28: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied (Rear C) holds a meeting with security officials and military command echelon at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 28, 2021. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

تونس- "النهضة" تدعو إلى الحوار وسعيّد يمضى قدماً في إجراءاته 31.07.2021

في وقت يمضي فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد قدماً في إجراءاته، دعت حركة "النهضة" لحوار وطني. ويثير سجن نائب بتهمة "الحط من معنويات الجيش" وتوقيف آخرين قلق منظمات دولية، رغم تأكيد سعيد أن "الحقوق محفوظة في إطار القانون".