تونس- إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/تشرين الأول) إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما.

وأفادت رئاسة الحكومة بإعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه على أن يتولى وزير العدل الحالي كريم الجموسي المنصب بالنيابة بدلا منه. والزبيدي وزير مستقل، كان من بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

كما أُعفي وزير الخارجية خميس الجهيناوي المحسوب على حزب "حركة نداء تونس" الفائز بانتخابات 2014، على أن يتولى صبري البشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المهام بدلا عنه. وأقيل كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني المحسوب أيضا على حزب نداء تونس من مهامه كذلك.

وتأتي الإقالات بعد أقل من أسبوع من استلام الرئيس الجديد قيس سعيّد منصبه رئيسا جديدا لتونس.

وبحسب الدستور، فإن الإقالات من المناصب العليا في الدولة تتم بالتشاور بين رئيسي الحكومة والجمهورية.

ع.ح/و.ب (د ب أ، رويترز)