 تونس- إطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصي المفترض لبن لادن | أخبار | DW | 27.07.2018

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أخبار

تونس- إطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصي المفترض لبن لادن

قبل أسبوعين أثارت عملية ترحيل التونسي سامي ا. جدلا حول "دولة القانون" بألمانيا. وطالبت محكمة باستعادته من تونس، وهو ما رفضته تونس في البداية. لكن تغيرا جديدا أحدثه القضاء التونسي اليوم الجمعة، قد يفتح الطريق لعودته.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens (Youtube/spiegeltv)

قرر القضاء التونسي مؤقتا اليوم الجمعة (27 يوليو/ تموز 2018) إطلاق سراح الحارس الشخصي المفترض لأسامة بن لادن، الموقوف في تونس منذ ترحيله من ألمانيا، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب سفيان السليتي لـ"فرانس برس". وقال السليتي "وقف سامي ا. اليوم أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتا لأنه لم تثبت ضده أي تهمة". وأوضح السليتي أن التحقيق "لا يزال متواصلا" مع المواطن التونسي.

وصرح سفيان السليتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النيابة العامة أبقت على سامي ا. بحالة سراح بعد انتهاء فترة الاحتفاظ (الحبس الاحتياطي) لمدة 15 يوما والاستماع له مع محاميه. وأضاف أن سامي ا. "في حالة اشتباه كونه كان حارسا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكونه تلقى تدريبا عسكريا في أفغانستان كما تلاحقه شبهة الانخراط في أنشطة متطرفة بألمانيا. ولم يثبت بعد صحة هذه الشبهات".

مختارات

بات ترحيل التونسي "سامي أ."، المشتبه بأنه الحارس السابق لبن لادن، رغم وجود قرار قضائي يمنع ذلك قضية سجالية بين ألمانيا وتونس. محكمة ألمانية تطالب بإعادته وتونس تصر على محاكمته في بلده. فماذا ينتظر "سامي أ." في تونس؟ (18.07.2018)

اتهم رئيس حزب الخضر الألماني المسؤولين السياسيين في بلده بــ"عدم احترام القانون" وذلك على خلفية ترحيل التونسي سامي ا. من ألمانيا رغم وجود حكم قضائي بمنع ترحيله. وقال إن هناك تفسيرين لعملية ترحيله آخرها سيكون "فضيحة حقا". (17.07.2018)

ولن يتسنى لسامي ا. السفر تلقائيا إلى ألمانيا لأنه سيستمر في البقاء على ذمة التحقيق القضائي بحسب الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، الذي أضاف: "نؤكد حاليا على مبدأ قرينة البراءة. لم يثبت حتى الآن أي من الشبهات التي تتعلق بسامي ا.".

ومن جهته قال سيف الدين مخلوف محامي الموقوف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ننتظر أن يتم ختم البحث من قبل قاضي التحقيق. والخطوة التالية يتعين أن يستلم سامي جواز سفره".

وكان سامي ا. قد تم ترحيله إلى تونس يوم الجمعة (13 يوليو/ تموز 2018) على متن طائرة من دوسلدورف بألمانيا رغم صدور قرار من محكمة ألمانية بإيقاف ترحيله وهو ما أثار جدلا كبيرا في ألمانيا حول "دولة القانون". وفرضت محكمة ألمانية إعادته من تونس إلى ألمانيا، حيث زوجته وأولاده.

ص.ش/ع. ش (أ ف ب، د ب أ)

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    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

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  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

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  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


مختارات

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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