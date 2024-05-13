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سياسةتونس

تونس - إضراب للمحامين بعد اعتقال محامية واثنين من الإعلاميين

١٣ مايو ٢٠٢٤

مددت النيابة العامة التونسية التحفظ على إعلاميين اثنين بعد يومين من اعتقالهما، وبدأ المحامون إضرابا عن العمل ليوم واحد في أنحاء تونس احتجاجا على اعتقال محامية بارزة منتقدة للرئيس بشدة، وسط أزمة سياسية واقتصادية بالبلاد.

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صورة من الأرشيف في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة في ذكرى ثورة الياسمين لعام 2024 - احتجاج ضد نهج الرئيس التونسي قيس سعيد في الحكم
صورة من الأرشيف في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة في ذكرى ثورة الياسمين لعام 2024 - احتجاج ضد نهج الرئيس التونسي قيس سعيد في الحكمصورة من: Hasan Mrad/DeFodi Images/picture alliance

مددت النيابة العامة في تونس اليوم الاثنين (13 مايو / أيار 2024) التحفظ على إعلاميين اثنين بعد اعتقالهما يوم السبت، فيما بدأ المحامون إضرابا عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد احتجاجا على إلقاء القبض على محامية بارزة تنتقد الرئيس بشدة، وسط أزمة سياسية في البلاد.

واقتحمت الشرطة التونسية يوم السبت مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد بسبب تصريح قالت فيه إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش. وفي اليوم نفسه اُعتُقِل إعلاميان بإذاعة "آي إف إم" وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمحامين.

وتجمع عشرات المحامين اليوم الاثنين أمام قاعة المحكمة -التي قُرِّر أن يبدأ فيها القاضي الاستماع إلى الدهماني- رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"يا للعار المحامين في الحصار" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".

وقالت المسؤولة بنقابة الصحفيين أميرة محمد: "المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية واليوم الصحفيون والمحامون يواجهون قيودا مستمرة ويلاحَقون فقط بسبب آرائهم". وأمس الأحد تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي. وجاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحفيين ومحامين وناشطين ومعارضين.

 

القضاء التونسي يفرج عن معارضيّن سياسيّين

 

ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

ع.م/ف.ي (رويترز)

 

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