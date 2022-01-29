 تونس أم بوركينا فاسو.. نصف نهائي أمم أفريقيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.01.2022

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رياضة

تونس أم بوركينا فاسو.. نصف نهائي أمم أفريقيا

تونس تودع كأس أمم أفريقيا إثر خسارتها أمام بوركينا فاسو

Africa Cup of Nations | Burkina Faso v Tunisien

  التفاصيل بعد قليل

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كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

المدرجات المزركشة بأبهى الألوان والرسومات، من المشاهد المثيرة لبطولة الأمم الأفريقية. إبداعات وأجواء احتفالية صاخبة على إيقاع الموسيقى الأفريقية. ونسخة الكاميرون لا تخلو بدورها من ذلك.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات.  

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