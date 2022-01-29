تونس أم بوركينا فاسو.. نصف نهائي أمم أفريقيا

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تونس تودع كأس أمم أفريقيا إثر خسارتها أمام بوركينا فاسو
التفاصيل بعد قليل
المدرجات المزركشة بأبهى الألوان والرسومات، من المشاهد المثيرة لبطولة الأمم الأفريقية. إبداعات وأجواء احتفالية صاخبة على إيقاع الموسيقى الأفريقية. ونسخة الكاميرون لا تخلو بدورها من ذلك.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات.
مباراة ساخنة للغاية تلك التي ستجمع بين منتخبي الفراعنة وأسود الأطلس. كفة التاريخ تميل لصالح منتخب المغرب على حساب نظيره المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الإفريقية.. فلمن تكون الغلبة هذه المرة؟
لحظات ومشاهد للفرح والانتصار عاشتها جماهير ولاعبون خلال مباريات كأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في ما يلي أبرز تلك اللحظات..
يستهل "نسور قرطاج" مشوارهم الأفريقي وكلهم أمل في الثأر من هزيمة قديمة عمرها 28 عاما. لكن الدافع الأكبر في هذه البطولة إعادة انجاز عام 2004. وفي كل الأحوال وعلى الورق لا يبدو الدور الأول صعب المنال.
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