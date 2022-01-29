تونس أم بوركينا فاسو.. نصف نهائي أمم أفريقيا

كأس أفريقيا.."نسور قرطاج" الرقم الصعب في المجموعة السادسة

يستهل "نسور قرطاج" مشوارهم الأفريقي وكلهم أمل في الثأر من هزيمة قديمة عمرها 28 عاما. لكن الدافع الأكبر في هذه البطولة إعادة انجاز عام 2004. وفي كل الأحوال وعلى الورق لا يبدو الدور الأول صعب المنال.