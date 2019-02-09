 تونس- أحكام بالإعدام في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي 2015 | أخبار | DW | 18.01.2020

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أخبار

تونس- أحكام بالإعدام في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي 2015

عملية إرهابية وقعت في أواخر عام 2015 أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن الرئاسي التونسي. وبعد نحو خمس سنوات قضت محكمة تونسية بالإعدام على ثمانية متهمين في الواقعة رغم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.

شرطة الأدلة الجنائية التونسية تقوم بتفتيش حافلة الحرس الرئاسي التونسية في موقع هجوم انتحاري في تونس

أسفرت الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي عن مقتل وإصابة عناصر من الأمن الرئاسي التونسي- أرشيفية

قضت محكمة تونسية بإعدام ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصاً عام 2015. واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" حافلة للأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة تونس وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.

وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، والتهم تتعلق بـ "القتل العمد والانضمام الى مجموعات إرهابية".

مختارات

قبل سنوات وقع في منطقة القصرين هجوم "إرهابي" هو الأكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي قتل فيه 15 جنديا. والآن أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام العشرات من المتهمين بالاشتراك في الهجوم، رغم أن تونس لا تنفذ أحكام الإعدام. (12.01.2019)

بعد أيام على التفجيرين الانتحارين في العاصمة التونسية، وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية". (05.07.2019)

وقال  نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي عقب صدور الحكم أمس الجمعة (17 كانون الثاني/ يناير 2020): "أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين. وكانت السلطات التونسية قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1991.

ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما) قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاماً ناسفاً يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صور ثلاثة شبان تونسيين قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.

وشهدت تونس عام 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، بينها قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 آذار/ مارس، وقتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/ يونيو.

وحكم القضاء التونسي في شباط/ فبراير الفائت بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد بالرغم من أن الوضع الأمني تحسن وفقاً للسلطات التي تدعو دائماً إلى اليقظة.

ع.ح./ع.ج (أ ف ب)

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