توماس مولر مطلوب من نادٍ إيطالي شهير على وجه السرعة

البافاري توماس مولر ليس في أفضل حالاته مع نادي بايرن منذ أكثر من موسم، يجلس على مقاعد البدلاء، لا يظهر بمستواه المعهود. ومن المحتمل جدا أن يقرر الرحيل جنوباً نحو إيطاليا، وبالذات إلى ميلانو. فقد نقلت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول) أن نادي أنتر ميلان يريد شراء خدمات مولر خلال موسم الانتقالات الشتوي. ونقلت أن المدرب القدير انتونيو كونتي كان قد طلب من إدارة النادي الحصول على خدمات مولر. غير أن المجلة الألمانية المختصة تستبعد إمكانية انتقال لاعب خط وسط البافاري في شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

ولم يلعب مولر خلال المباريات الست التي خاضها بايرن مؤخرا كأساسي. وبات مؤكدا أنه لم يعد ضمن قائمة المدرب نيكو كوفاتش المفضلة، رغم هتاف الجماهير البافارية المطالبة بإشراكه. مولر قال إن عليه التفكير في مستقبله مع البافاري، مع أن عقده مع الفريق يمتد حتى عام 2021.

ويمثل الدولي الألماني السابق الفائز بلقب بطل العالم في مونديال 2014، الروح البافارية بطبيعتها العفوية داخل بايرن ميونيخ، حتى وإن لم يظهر بمستواه المعهود. كما ان رئيس مجلس إدارة النادي أولي هونيس أكد بعد مبارة بايرن مع نادي اولمبياكوس اليوناني والتي فاز فيها بايرن بثلاثة أهداف لهدفين ضمن لقاءات دوري الأبطال، "إن لا أحد في الفريق يفكر بالتخلي عن مولر".

يذكر أن توماس مولر قد بلغ من العمر 30 عاماً وتصل قيمة خدماته في سوق الانتقالات إلى 35 مليون يورو.