  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
DW Kommentarbild Thomas Klein
صورة من: Philipp Böll/DW

توماس كلاين

صحفي مستقل يعمل لـ DW مع التركيز على الدوري الألماني وكأس ألمانيا والمنافسات الرياضية في إفريقيا.

يعمل توماس كلاين كصحفي مستقل ومصور فيديو في قسم الرياضة بـ DW منذ 2008. وتشمل تقاريره مجال الأونلاين والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

بعد دراسة علوم الاتصال في إيسن، عمل توماس كلاين كصحفي مستقل منذ 2006، في المقام الأول في مجالات كرة القدم بالدوري الألماني والرياضات لذوي الإعاقة. رافق بوروسيا دورتموند لعدة سنوات في الداخل والخارج كمراسل تلفزيوني لـموقع Sport1. وكان من أبرز الأحداث التي غطاها، نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 في لندن.

بدأ في DW ككاتب مستقل في قسم الرياضة في 2008، ومنذ ذلك الحين يقدم تقارير عن الدوري الألماني والمنتخب الألماني لكرة القدم. عمل كمراسل في كأس أمم أوروبا بفرنسا عام 2016، وكأس العالم في روسيا، ويورو 2020 وكأس العالم في قطر، ومن هناك أنتج تقارير لجميع منصات DW.

يهتم توماس كلاين بشكل خاص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والقصص الأساسية من جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، أنتج العديد من التقارير والأفلام الوثائقية لـ DW ومحطات إذاعية أخرى.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من توماس كلاين

موضوعات من توماس كلاين

عداءة الماراثون الألمانية فابيين كونيغشتاين 23.04.2023 أثناء مشاركتها في ماراثون هامبورغ

الجمع بين الأمومة واحتراف الرياضة .. قصة عداءة ألمانية

الجمع بين الأمومة واحتراف الرياضة .. قصة عداءة ألمانية

يصعب على المرأة أن تكون رياضية محترفة وأمّا في نفس الوقت، لكن عداءة ماراثون ألمانية محترفة تريد تغيير ذلك. كيف؟
مجتمع٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز خلال مشاركتها في الألعاب الأولمبية بباريس 2024

بايلز.. أيقونة الجمباز التي أنهكها الاكتئاب تتألق في باريس!

بايلز.. أيقونة الجمباز التي أنهكها الاكتئاب تتألق في باريس!

حينما تحلق سيمون بايلز في الهواء، تتعالى تصفيقات الجمهور الحاضر لأيقونة الجمباز الأمريكي، المتألقة رغم قصتها المأساوية.
عالم الرياضة٣ أغسطس ٢٠٢٤
حصل اندماج حقيقي في صفوف المنتخب الالماني الذي قد يصل إلى النهائي في برلين

يورو 2024 ـ منتخب ألمانيا في "رحلة مدرسية".. فهل يصل برلين؟

يورو 2024 ـ منتخب ألمانيا في "رحلة مدرسية".. فهل يصل برلين؟

منتخب ألمانيا يواجه أكبر تحدٍ له في "يورو 2024" وهو منتخب إسبانيا، وبناء على ذلك سيتقرر مصير "رحلته المدرسة" نحو برلين.
عالم الرياضة٥ يوليو ٢٠٢٤
يخوض المنتخب الألماني لكرة القدم إلى بطولة أمم أوروبا 2024 بثقة كبيرة بالنفس

بطولة أمم أوروبا 2024 .... هل يفعلها الألمان؟

بطولة أمم أوروبا 2024 .... هل يفعلها الألمان؟

قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا، يبدو أن المنتخب الألماني مستعد جيدا. المنتخب خليط من الخبرة الطويلة والشباب المتحمس.
عالم الرياضة١٣ يونيو ٢٠٢٤
صالة الرياضة في مدرية برنهارد أدلونغ في مدينة دارمشتات الألمانية 03.03.2009

ألمانيا.. الرياضة المدرسية تعاني من أزمة حادة

ألمانيا.. الرياضة المدرسية تعاني من أزمة حادة

تعتبر الرياضة في مدارس ألمانيا أمرا ثانويا، وحركة الأطفال في تراجع مستمر. فكيف يحاول اتحاد ألعاب القوى تغيير ذلك؟
عالم الرياضة١٨ يناير ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية