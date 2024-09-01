بعد دراسة علوم الاتصال في إيسن، عمل توماس كلاين كصحفي مستقل منذ 2006، في المقام الأول في مجالات كرة القدم بالدوري الألماني والرياضات لذوي الإعاقة. رافق بوروسيا دورتموند لعدة سنوات في الداخل والخارج كمراسل تلفزيوني لـموقع Sport1. وكان من أبرز الأحداث التي غطاها، نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 في لندن.

بدأ في DW ككاتب مستقل في قسم الرياضة في 2008، ومنذ ذلك الحين يقدم تقارير عن الدوري الألماني والمنتخب الألماني لكرة القدم. عمل كمراسل في كأس أمم أوروبا بفرنسا عام 2016، وكأس العالم في روسيا، ويورو 2020 وكأس العالم في قطر، ومن هناك أنتج تقارير لجميع منصات DW.

يهتم توماس كلاين بشكل خاص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والقصص الأساسية من جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، أنتج العديد من التقارير والأفلام الوثائقية لـ DW ومحطات إذاعية أخرى.