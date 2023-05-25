 توماس توخل يقف أمام خطة كلوب! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

توماس توخل يقف أمام خطة كلوب!

في الوقت الذي ينصب فيه مدرب ليفربول يورغن كلوب شباكه حول لاعب من بايرن ميونيخ، كشف تقرير صحفي أن توماس توخل مدرب "الفريق البافاري" قد يعيق خطة كلوب، الذي يرغب في إعادة "الريدز" إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال.

غرافينبيرش من الأسماء المطلوبة بقوة في ليفربول.

هل يحمل غرافينبيرش قميص ليفربول في الموسم القادم؟

كشفت صحيفة "إكسبريس" أن صفقة انتقال لاعب بايرن ميونيخ رايان غرافينبيرش إلى فريق ليفربول يمكن أن تنهار، وأضافت الصحيفة البريطانية أن السبب وراء ذلك قد يكون هو توماس توخل مدرب الفريق البافاري، ومخططاته بخصوص الموسم القادم.

وأفاد المصدر ذاته أن توماس توخل لديه الكلمة الفصل فيما يخص بقاء أو رحيل اللاعبين عن فريق بايرن ميونيخ، وأردف أن توخل عليه أن يضع الخطوط العريضة لخطة واضحة لغرافينبيرش ويقدم له وجهة نظر، من أجل إقناع اللاعب الهولندي الشاب بالبقاء مع الفريق.

مختارات

لم يتردد بيري غروفز في توجيه انتقادات لاذعة للغاية لفريق ليفربول. النجم الإنجليزي السابق وصف "الريدز" هذا الموسم بأنه فريق "في حالة خراب"، وتحدث أيضا عن حال مدرب الفريق يورغن كلوب.

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن أداء فريقه هذا الموسم لن يخلد في كتب التاريخ بعد التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، ما تقلّص فرصه في بلوغ المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت تقارير سابقة قد تحدث أن اللاعب الهولندي غرافينبيرش يرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر مع الفريق البافاري، وقد يرحل عن الفريق الألماني لهذا السبب. لكن في حال حديث توماس توخل مع اللاعب وإقناعه، فإن الأمور قد تتغير بنسبة كبيرة.

وتابعت صحيفة "إكسبريس" أنه في حال لم يتحرك توماس توخل، فإن رحيل رايان غرافينبيرش عن بطل ألمانيا في السنوات الأخيرة أمر "لا مفر منه".

ويعد رايان غرافينبيرش من اللاعبين، الذين يرغب مدرب ليفربول يورغن كلوب بالتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يرى المدرب الألماني أن متوسط الميدان الهولندي يمكن أن يساعد "الريدز" كثيرا في العودة مجددا إلى منصات التتويج.

ويحاول ليفربول بقيادة يورغن كلوب استغلال قلة لعب غرافينبيرش مع بايرن ميونيخ، حيث بدأ في ثلاث مباريات فقط مع الفريق البافاري في "البوندسليغا" هذا الموسم. كما أن كلوب يرى أن اللاعب الهولندي يمكن أن ينجح في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويأمل يورغن كلوب في إبرام أكثر من صفقة في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل استعادة الفريق لمستواه المعهود، لاسيما مع احتدام المنافسة بشدة في "البريميرليغ".

  • Fußball FIFA Weltfußballer-Wahl | Trainer des Jahres Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/M. Bertorello)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أفضل مدرب لعام 2019

    توج مدرب ليفربول يورغن كلوب موسمه الناجح بحصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019. المدرب الألماني قاد ليفربول لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتلال مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    متوجا على عرش الكرة الأوروبية

    بعد فشله عدة مرات في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ابتسم الحظ أخيرا للساحر الألماني يورغن كلوب في رفع الكأس ذات الأذنين رفقة فريقه ليفربول واعتلاء عرش الكرة الأوروبية في موسم 2018/2019 . ليفربول فاز في النهائي على خصمه العنيد توتنهام بهدفين لصفر وأزاح قبله عمالقة أوروبا مثل برشلونة.

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga 34. Spieltag: Borussia Dortmund - SC Freiburg am Samstag (05.05.2012) im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp jubelt mit mit der Meisterschale. Der BVB ist deutscher Fußball-Meister der Saison 2011-12. Foto: Marius Becker dpa/lnw

دورتموند يستعد للتتويج بلقب البوندسليغا وبايرن يرفض الاستسلام 25.05.2023

يشهد الأسبوع الأخير من البونديسليغا منافسة كبيرة بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التتويج باللقب. وبينما تستعد جماهير دورتموند للاحتفال باللقب يصر بايرن على التشبث بحظوظه في التتويج وإفساد فرحة غريمه.

FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2022/2023 Viertelfinal Rueckspiel FC Bayern Muenchen - Manchester City 19.04.2023 Enttaeuschung FC Bayern Muenchen: Joshua Kimmich, Thomas Mueller v. li. *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2022 2023 quarterfinal second leg FC Bayern Muenchen Manchester City 19 04 2023 disappointment FC Bayern Muenchen Joshua Kimmich, Thomas Mueller v li

السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟ 24.04.2023

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2022/2023, 3. Spieltag, VfL Bochum - FC Bayern München am 21.08.2022 im Vonovia Ruhrstadion in Bochum (Nordrhein-Westfalen). Bayern's Chef Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie, gibt Anweisungen, gibt Tips, halbe Figur, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

المدرب الألماني يوليان ناغلسمان يضع شرطا للتعاقد مع توتنهام 25.04.2023

كشفت تقارير إنجليزية أن يوليان ناغلسمان وضع شرطا خاصا للموافقة على تدريب توتنهام. الفريق الإنجليزي يعيش هذا الموسم فوضى كبيرة، ويحتاج إلى مدرب يعيد قطار الفريق إلى سكته الصحيحة.