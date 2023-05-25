توماس توخل يقف أمام خطة كلوب!

كشفت صحيفة "إكسبريس" أن صفقة انتقال لاعب بايرن ميونيخ رايان غرافينبيرش إلى فريق ليفربول يمكن أن تنهار، وأضافت الصحيفة البريطانية أن السبب وراء ذلك قد يكون هو توماس توخل مدرب الفريق البافاري، ومخططاته بخصوص الموسم القادم.

وأفاد المصدر ذاته أن توماس توخل لديه الكلمة الفصل فيما يخص بقاء أو رحيل اللاعبين عن فريق بايرن ميونيخ، وأردف أن توخل عليه أن يضع الخطوط العريضة لخطة واضحة لغرافينبيرش ويقدم له وجهة نظر، من أجل إقناع اللاعب الهولندي الشاب بالبقاء مع الفريق.

وكانت تقارير سابقة قد تحدث أن اللاعب الهولندي غرافينبيرش يرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر مع الفريق البافاري، وقد يرحل عن الفريق الألماني لهذا السبب. لكن في حال حديث توماس توخل مع اللاعب وإقناعه، فإن الأمور قد تتغير بنسبة كبيرة.

وتابعت صحيفة "إكسبريس" أنه في حال لم يتحرك توماس توخل، فإن رحيل رايان غرافينبيرش عن بطل ألمانيا في السنوات الأخيرة أمر "لا مفر منه".

ويعد رايان غرافينبيرش من اللاعبين، الذين يرغب مدرب ليفربول يورغن كلوب بالتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يرى المدرب الألماني أن متوسط الميدان الهولندي يمكن أن يساعد "الريدز" كثيرا في العودة مجددا إلى منصات التتويج.

ويحاول ليفربول بقيادة يورغن كلوب استغلال قلة لعب غرافينبيرش مع بايرن ميونيخ، حيث بدأ في ثلاث مباريات فقط مع الفريق البافاري في "البوندسليغا" هذا الموسم. كما أن كلوب يرى أن اللاعب الهولندي يمكن أن ينجح في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويأمل يورغن كلوب في إبرام أكثر من صفقة في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل استعادة الفريق لمستواه المعهود، لاسيما مع احتدام المنافسة بشدة في "البريميرليغ".