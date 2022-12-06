توليد الطاقة من المخلفات والقمامة

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الوقود من مخلفات البلاستيك، والهيدروجين الأخضر من حمأة مياه الصرف الصحي في الموقع - أفكار رائدة لحماية البيئة. شركة ناشئة من النمسا تظهر إمكانية تحقيق ذلك في منشأة تجريبية، وتبحث عن مستثمرين.
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع DW إن زيادة حقول النفط وآبار الغاز ومناجم الفحم تشير إلى أن العالم ليس جادا حيال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.
أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز عن أرباح بنحو مائتي مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويرى خبراء أن انتعاش طلب الصين على النفط سيصب في صالح زيادة أرباح الشركات.
يعتبر الاعتماد على الطاقة البديلة مهما للمستقبل، لكن ذلك يتطلب استخراج كمية كبيرة من النحاس.
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
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