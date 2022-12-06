 توليد الطاقة من المخلفات والقمامة | صنع في ألمانيا | DW | 19.04.2023

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صنع في ألمانيا

توليد الطاقة من المخلفات والقمامة

الوقود من مخلفات البلاستيك، والهيدروجين الأخضر من حمأة مياه الصرف الصحي في الموقع - أفكار رائدة لحماية البيئة. شركة ناشئة من النمسا تظهر إمكانية تحقيق ذلك في منشأة تجريبية، وتبحث عن مستثمرين.

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