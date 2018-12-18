 توقيف مشتبه به بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب | أخبار | DW | 18.12.2018

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أخبار

توقيف مشتبه به بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب

بعد يوم من العثور على جثتي سيدتين، دنماركية ونروجية، في جبال الأطلس في المغرب، أعلنت السلطات إلقاء القبض على مشتبه به ومواصلة البحث عن آخرين. ويرى مراقبون أن تأثير الحادث على القطاع السياحي في المغرب قد يكون كبيرا.

Skandinavische Rucksacktouristinnen tot in Marokko gefunden (picture-alliance/dpa)

صورة من منطقة إمليل بالمغرب حيث تم العثور على جثة سائحتين دنماركية ونرويجية.

أوقفت السلطات المغربية الثلاثاء (18 كانون الأول/ديسمبر 2018) مشتبهاً به بعد مقتل سائحتين إسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاماً، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلقى رواجاً كبيراً لدى المتسلّقين في جنوب المغرب.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان نشرته وزارة الداخلية المغربية، أن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين مستمرة، وذلك بعد العثور يوم أمس الاثنين على جثتي السائحتين، (دنماركية ونروجية)، على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وبحسب المصدر نفسه فقد تم توقيف مشتبه به صباح الثلاثاء في مراكش الواقعة عند سفوح الجبل، ووضع في الحبس الاحتياطي للتحقيق معه من أجل كشف دوافع الجريمة التي يشتبه في أنه ارتكبها. وكانت السلطات المغربية أعلنت الاثنين أنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما "آثار عنف" بسبب أداة قطع.

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لم تظهر سفن وقلوع وصواري مقاتلي الفايكنغ على سواحل المغرب هذه المرة، بل تحولت قرية صغيرة في قلب الصحراء المغربية إلى مضمار سباق يتنافس فيه عشرات العدائين المغاربة والاسكندنافيين في بطولة حملت اسم "تحدي الفايكنغ". (18.10.2018)

ويتعذّر الحصول من السلطات على مزيد من المعلومات نظراً إلى أن التحقيق القضائي لا يزال جارياً. وتشير البيانات الرسمية إلى "عمل جرمي" فيما تتحدّث الصحف المغربية عن "جريمة مروّعة".

وقال صاحب فندق ودليل سياحي محلي لوكالة فرانس برس إنه عُثر على الجثتين "واحدة داخل خيمة والأخرى في الخارج" في مكان معزول عند سفح جبال مغطاة بالثلوج. وأضاف أن ثلاثة "مشردين" من حيّ شعبي في مراكش يترددون على الموقع، من بينهم المشتبه به.

وبحسب البيان، فإن التحقيق في القضية يتولاه المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الدرك الملكي المغربي والأمن الوطني. وكانت الضحيتان تتابعان دروسهما في جامعة في جنوب النروج وكان من المقرر أن تستمر رحلتهما شهراً.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة. وبعد سنوات من شبه الركود في القطاع السياحي، استقبل المغرب عدداً قياسياً من السياح في 2017 مع 11,35 مليون زائر، متجاوزاً للمرة الأولى عتبة 11 مليون زائر سنوياً.

خ.س/أ.ح (ا ف ب)

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    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

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    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

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  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

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  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

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  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

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    السعودية تشارك لأول مرة في معرض برلين الدولي. كشفت السعودية عن برامج ومشاريع لرفع الاستثمارات السياحية في المملكة من 151 إلى 175 مليار ريال خلال 3 سنوات. هذا بالإضافة إلى إمكانية فتح مجال للتأشيرة السياحية المفتوحة انطلاقا من منتصف هذا العام. تصوير وإعداد : أمين بنضريف


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