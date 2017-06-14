 توقيف شخصين في براغ لارتباطهما بـ″أعمال إرهابية″ بألمانيا | أخبار | DW | 28.03.2019

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أخبار

توقيف شخصين في براغ لارتباطهما بـ"أعمال إرهابية" بألمانيا

خلال أيام يتم توقيف ثلاثة أشخاص في كل من براغ وفيينا لارتباطهم بـ "أعمال إرهابية" في ألمانيا. وحسب المعطيات، يشتبه في أن هؤلاء الثلاثة، وهم عراقيون، متواطئون في أعمال تخريب في خطوط السكك الحديدية في ألمانيا عام 2018.

Deutschland 2018 Stahlseil-Angriff auf ICE Nürnberg - München | Suche Polizei (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

أكدت متحدثة باسم الشرطة التشيكية اليوم الخميس (28 آذار/ مارس 2019) أنها قامت بتوقيف شخصين آخرين في براغ بشبهة الإرهاب، على صلة بمحاولات جرت العام  الماضي لإخراج قطارات عن مساراتها في ألمانيا، وذلك بناء على طلب من النمسا.

وأضافت الشرطة التشيكية "يمكننا التأكيد أن شرطة الأجانب أوقفت أمس (الأربعاء) في مطار فاكلاف هافل في براغ أجنبيين (...) استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا". وأوقف الشخصان "بعيد وصولهما إلى الجمهورية التشيكية"، وفقاً للنص، ووضعا قيد الاحتجاز الاحتياطي فيما دخلت براغ في أعقاب ذلك في تواصل مع السلطات النمساوية.

مختارات

أشار استطلاع للرأي إلى زيادة حادة في مخاوف الألمان من أن تكون بلدهم هدفا إرهابيا، ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع الألمان أن بلادهم ستكون قريبا هدفا للإرهاب، يأتي ذلك عقب هجوم وقع هذا الأسبوع استهدف ركاب أحد القطارات. (22.07.2016)

أعلنت السلطات الأمنية الألمانية أن التحقيقات لم تظهر أي أدلة على وجود دوافع دينية أو إرهابية وراء الاعتداء الذي شنه رجل بفأس على ركاب في محطة قطارات دوسلدورف الخميس، مؤكدة أنه كان "يعاني من مرض نفسي خطير". (10.03.2017)

ويتوجب على المحكمة البلدية في براغ أن تقرر في غضون الساعات الـ24 المقبلة بشأن طلب الادعاء العام احتجاز الشخصين، وفق المتحدثة باسمها ماركيتا بوتشي. وأوضحت بوتشي لفرانس برس أنّ "الطلب يتعلق بمواطنين عراقيين، رجل وامرأة". وسيتعين على المحكمة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال ترحيلهما إلى النمسا، في مهلة 60 يوما.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية في فيينا عن وزير الداخلية هربرت كيكل أن "مشتبهين بالإرهاب أوقفا في براغ، وكانا يشكلان خلية مشتركة" مع شخص ثالث يعتقد أنه عراقي أيضا. وأوقف الثالث (42 عاماً) الاثنين في فيينا، ويتهم بـ "اعتداءات إرهابية" لقيامه بأعمال تخريب في خطوط للسكك الحديد الألمانية في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2018.

ولم يؤد الحادثان على خطوط السكك الحديد الألمانية إلى سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، غير أن "خطأ تقنيا فقط ساهم في تجنب جرائم قتل متعمدة"، وفق بيان لمكتب الادعاء في فيينا.

وأوضح بيان صادر عن الادعاء في ميونيخ وبرلين والشرطة البافارية، أنّ للمتهم "تعاطفا ظاهرا" مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وعُثر إثر الحادثين على وثائق كُتب عليها باللغة العربية بالقرب من مواقع التخريب. كما أنّ راية "داعش" عثر عليها أيضاً فوق خط السكة الحديد المستهدف قرب برلين.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Terroranschlag vor einem Jahr Gedenken in Berlin (picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدشين نصب تذكاري

    أمام ذوي الضحايا والمصابين، أزاح عمدة برلين ميشائل مولر اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2017) وبحضور المستشارة أنغيلا ميركل الستار عن النصب التذكاري للهجوم. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله من بين الحاضرين.

  • Breitscheidplatz Berlin Jahrestag Anschlag (Reuters/F.Bensch)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    "من أجل الوئام بين جميع البشر"

    وحفر على النصب التذكاري النص الآتي: "تخليداً لذكرى ضحايا هجوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. من أجل الوئام بين جميع البشر". وشهد نهار الثلاثاء عدة فعاليات في ميدان برايتشايدبلاتس، المكان الذي يضم سوق الميلاد، لتكريم الضحايا وهم من ست جنسيات: الألمانية والبولندية والإيطالية والتشيكية والإسرائيلية والأوكرانية.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    انتقادات واتهامات

    تعرضت أنغيلا ميركل للانتقاد لأنها انتظرت عاماً حتى الاثنين (18 كانون الأول/ديسمبر 2017) لاستقبال ذوي الضحايا. جاء ذلك بعد الانتقادات والاتهامات التي وجهتها أسر الضحايا لميركل بالخمول والإخفاق السياسي بعد وقوع الهجوم. عدد كبير من الألمان مقتنعون بأنه كان من الممكن تجنب الاعتداء. وأشارت تقارير كثيرة إلى الأخطاء المرتكبة في ملاحقة أنيس عامري الذي كان يعرف قبل الاعتداء بأنه إسلاموي خطير وتاجر مخدرات.

  • Ein Jahr nach dem Terror-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin (DW/M. Majerski)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    والدة سائق الشاحنة..تشكو من الخذلان

    تشكو جانينا أوربان، والدة سائق الشاحنة التي استُعملت في الهجوم، من الخذلان بسبب تجاهل السلطات الألمانية لها كأم فقدت ابنها في الاعتداء.

  • Berlin Breitscheidplatz Gedenken Steinmeier Gruetters (Getty Images/J.MacDougall)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    شتاينماير يعترف بالتقصير

    أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن رأيه في أن هناك أوجه تقصير لدى الحكومة والمجتمع في التعامل مع أسر ضحايا ومصابي هجوم الدهس الإرهابي. وقال شتاينماير في خطابه خلال فعالية إحياء الذكرى الأولى للهجوم بحضور عدد من أسر الضحايا إن بعض الدعم الذي تم تقديمه لذوي الضحايا والمصابين جاء متأخراً وظل غير مرضي.

  • Abschlussbericht des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدارك الأخطاء

    من أجل إيجاد أرضية معقولة في التعامل مع أسر الضحايا عينت الحكومة الألمانية مندوباً لشؤون ذوي الضحايا هو كورت بيك، رئيس وزراء ولاية رينانيا بلاتينا السابق الذي قدم قبل أيام مع وزير العدل الألماني هايكو ماس (الصورة) تقريراً حول ما فعلته الحكومة وكذلك النواقص في تقديم المساعدة.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدابير أمنية في أسواق عيد الميلاد

    فرضت في سوق الميلاد بميدان برايتشايدبلاتس ببرلين وأسواق أخرى كثيرة في ألمانيا تدابير أمنية مشددة هذه السنة. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لمنع مرور أي آلية. وقبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد، ما زال الزبائن يقولون أنهم متأثرون بهذا الهجوم. إعداد: م.أ.م


مختارات

عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

أحيت ألمانيا الذكرى السنوية الأولى لاعتداء الدهس الإرهابي الذي ضرب عاصمتها برلين. كيف استحضرت الحكومة الاتحادية هذا الحادث الأليم؟ وهل من خطوات عملية تجاه أسر الضحايا والجرحى؟ وماذا عن الأخطاء والتقصير؟ (19.12.2017)  

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