توقيف شخصين في براغ لارتباطهما بـ"أعمال إرهابية" بألمانيا

أكدت متحدثة باسم الشرطة التشيكية اليوم الخميس (28 آذار/ مارس 2019) أنها قامت بتوقيف شخصين آخرين في براغ بشبهة الإرهاب، على صلة بمحاولات جرت العام الماضي لإخراج قطارات عن مساراتها في ألمانيا، وذلك بناء على طلب من النمسا.

وأضافت الشرطة التشيكية "يمكننا التأكيد أن شرطة الأجانب أوقفت أمس (الأربعاء) في مطار فاكلاف هافل في براغ أجنبيين (...) استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا". وأوقف الشخصان "بعيد وصولهما إلى الجمهورية التشيكية"، وفقاً للنص، ووضعا قيد الاحتجاز الاحتياطي فيما دخلت براغ في أعقاب ذلك في تواصل مع السلطات النمساوية.

ويتوجب على المحكمة البلدية في براغ أن تقرر في غضون الساعات الـ24 المقبلة بشأن طلب الادعاء العام احتجاز الشخصين، وفق المتحدثة باسمها ماركيتا بوتشي. وأوضحت بوتشي لفرانس برس أنّ "الطلب يتعلق بمواطنين عراقيين، رجل وامرأة". وسيتعين على المحكمة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال ترحيلهما إلى النمسا، في مهلة 60 يوما.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية في فيينا عن وزير الداخلية هربرت كيكل أن "مشتبهين بالإرهاب أوقفا في براغ، وكانا يشكلان خلية مشتركة" مع شخص ثالث يعتقد أنه عراقي أيضا. وأوقف الثالث (42 عاماً) الاثنين في فيينا، ويتهم بـ "اعتداءات إرهابية" لقيامه بأعمال تخريب في خطوط للسكك الحديد الألمانية في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2018.

ولم يؤد الحادثان على خطوط السكك الحديد الألمانية إلى سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، غير أن "خطأ تقنيا فقط ساهم في تجنب جرائم قتل متعمدة"، وفق بيان لمكتب الادعاء في فيينا.

وأوضح بيان صادر عن الادعاء في ميونيخ وبرلين والشرطة البافارية، أنّ للمتهم "تعاطفا ظاهرا" مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وعُثر إثر الحادثين على وثائق كُتب عليها باللغة العربية بالقرب من مواقع التخريب. كما أنّ راية "داعش" عثر عليها أيضاً فوق خط السكة الحديد المستهدف قرب برلين.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)