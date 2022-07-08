 توقيف سعودي بعد أيام من نشر صحافي إسرائيلي فيديو يظهره يتجول في مكة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2022

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توقيف سعودي بعد أيام من نشر صحافي إسرائيلي فيديو يظهره يتجول في مكة

أحالت شرطة مكة مواطناً سعودياً إلى النيابة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين من غير المسلمين إلى منطقة مكة. جاء ذلك بعد جدل أثاره مقطع فيديو نشره صحافي إسرائيلي تسلل إلى المدينة المقدسة عند المسلمين.

لا يسمح لغير المسلمين دخول مكة (أرشيف ـ 1/7/2022)

لا يسمح لغير المسلمين دخول مكة (أرشيف)

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة (22 يوليو/تموز 2022)، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين (من غير المسلمين) والذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى المدينة المقدسة عند المسلمين، عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، "في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"، وفق الشرطة.

مختارات

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.

قررت السعودية فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوّية" المستوفية متطلبات العبور، وهو ما يعني رفع قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها. بايدن يصف القرار بـ"التاريخي" وإسرائيل اعتبرته "خطوة مهمة" لتعزيز العلاقات بدول المنطقة.

ونوّه المتحدث على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين والمشاعر المُقدّسة، بحسب وكالة الأنباءالسعودية (واس).

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إلى أن "أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكداً إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ مايلزم بحقه وفق الأنظمة".

ولم يذكر المتحدث اسم الصحافي الإسرائيلي جيل تماري الذي دخل إلى السعودية بجوازسفره الأمريكي، إذ لا يمكن الدخول إلى المملكة بجواز سفر إسرائيلي.، وعما إذا كان هو نفسه الصحافي المقصود.

وكان جيل تاماري الذي زار السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، قد استغل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة، وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعاً مصوراً للقناة الـ 13 الإخبارية الإسرائيلية. وقال في البث: "كنت هنا في مكة. لقد تحقق حلم".

وبثت القناة الإسرائيلية تقريراً مدته عشر دقائق ظهر فيه الصحافي وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام في مكة ويصعد على جبل الرحمة، وهو جزء من مشعر عرفات الذي يحظى بقدسية شديدة باعتباره المكان الذي ألقى فيه النبي محمد خطبة الوداع قبل 14 قرناً.

ورفقة شخص يبدو مرشداً محلياً، والذي تم حجب وجهه للحيلولة دون التعرف على هويته، خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحياناً للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي.

"تصرف غبي وضار"

وانتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج الأربعاء، تصرف تاماري، وقال: "بث هذا التقرير تصرف غير مسؤول ويسبب أضراراً ويجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة". وقال فريج، وهو مسلم، للتلفزيون الإسرائيلي "آسف (لكن) بث (هذا التقرير) والتفاخر به كان شيئاً غبياً. بث هذا التقرير من أجل المشاهدات كان تصرفاً غير مسؤول ومؤذياً".

وأضاف فريج أن التقرير يضر بالجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لدفع إسرائيل والسعودية تدريجياً إلى مزيد من تطبيع العلاقات، على غرار الاتفاقيتين الدبلوماسيتين مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020.

لاحقاً، كتب تاماري اعتذاراً عبر موقع تويتر، جاء فيه "أود أن أشير مجدداً إلى أن هذه الزيارة إلى مكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر.  كان الهدف من هذا المسعى برمته هو عرض أهمية مكة".

واندفعت حسابات تروج للتطبيع بين السعودية وإسرائيل لإدانة تقرير تماري ووصفته بـ "المخزي"، تماماً كما فعل عدد من الصحافيين الإسرائيليين. وكتب الصحافي الإسرائيلي يوآف ليمور الذي زار المملكة أخيراً على تويتر: "هناك أمور يجب أن تقال: ما فعله جيل تماري عار على الصحافة".

ولم ترد السلطات السعودية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر.

مشاهدة الفيديو 02:53

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط

ردود فعل غاضبة

وأثارت زيارة الصحافي إسرائيلي ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وواصل الفيديو الذي نشره الصحافي، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أيام من نشره على تويتر.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، كما لم تنضم لاتفاقيات أبراهام التي تم بوجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في العام 2020. ورغم ذلك تمكن العديد من الصحافيين الإسرائيليين من حاملي جوازات السفر الأجنبية من السفر للسعودية قبل وأثناء جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي.

وأقر تماري في الفيديو المثير للجدل بأنه يدرك أنّ ما يفعله غير قانوني، مشيراً إلى الموقع المقدس لدى المسلمين بأنه "مكان محظور لغير المسلمين"، ومعلناً "أنا أول صحافي إسرائيلي ينشر هذه الصور وبالعبرية من هذا المكان".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Israelische Marine und ägyptische Artillerie 1957 (picture-alliance/AP Images)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    صورة لسفينة إسرائيلية تمر قرب جزيرة تيران في سنة 1957. بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بات للأخيرة حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل.

  • Israel Staatsbesuch Donald Trump (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب. هنا حطت الطائرة الرئاسية لترامب لأول مرة قادمة مباشرة من الرياض الى تل أبيب. ولا ترتبط السعودية مع إسرائيل بأية علاقات سياسية واقتصادية مباشرة.

  • USA Präsident Harry Truman, Legion of Merit für Kronprinz Amir Saud, Saudi-Arabien (picture-alliance/Everett Collection)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان يقلد ولي العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز عام 1947 وسام الاستحقاق الأمريكي. وكان ترومان من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل واعترف بها بعد مرور دقائق فقط على إعلانها، وكان يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع السعودية وزعمائها.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    شاركت السعودية بقوات عسكرية في جميع الحروب العربية مع الدولة العبرية، بالإضافة إلى دعمها الاقتصادي للدول العربية المشاركة في الحروب ومقاطعتها الاقتصادية للدول المساندة لإسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا.

  • Erdölförderer erhöhen Preise um 17 Prozent (picture-alliance/dpa)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    وفي حرب 1973 شاركت السعودية الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وهو ما تسبب في أزمة كبيرة في تزويد النفط في الدول الغربية.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    بقيت السعودية بعيدة عن محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في 1978، لكن العلاقة مع إسرائيل تغيرت تدريجيا بعدها. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في سنة 2016 عن عملية "أولندي ماعوف" التي جرت في سنة 1981، التي تضمنت إنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت في المياه الإقليمية السعودية. وتم إنقاذ السفينة بعميلة مشتركة إسرائيلية سعودية وبوساطة أمريكية.

  • Anwar M. Eshki, Middle East Center for strategic and legal Studies (mesc-sa.org)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    أجريت لقاءات غير رسمية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين، من ضمنها زيارة اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2016 ولقائه بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس. في الصورة أنور عشقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    تمثل أيران عدواً مشتركا لكل من السعودية وإسرائيل. ونتج عن هذا الموقف قرارات تاريخية للسعودية ضد إيران وحلفائها، المعادين لإسرائيل، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة الامريكية. وكان آخرها إعلان مقاطعة قطر ومطالبتها بالحد من علاقاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة. في الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة في الجيش السعودي.

  • USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل الرئيس الأمريكي ترامب، قد تمهد الطريق لعلاقات إسرائيلية سعودية، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي طوّر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه قد ناقش مع السعوديين تطوير علاقاتهم باسرائيل كمقدمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

    الكاتب: زمن البدري


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