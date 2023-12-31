توقيف 3 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم على كاتدرائية كولونيا

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة. وتشهد المدينة إجراءات أمنية مشدده بعد ورود إنذارات تفيد بإمكانية حدوث هجمات إرهابية.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (31 ديسمبر/ كانون الأول 2023) توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة.

وقالت شرطة مدينة كولونيا (كولن) الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهم الثلاثة على ارتباط بمواطن طاجيكي أوقف ليلة عيد الميلاد، حسبما أفاد قائد شرطة كولونيا يوهانس هيرمان.

وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت المواطن الطاجيكي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه النمسا توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين في فيينا.

وقالت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية إن المشتبه بهم الأربعة يتحدرون من طاجيكستان ويشتبه في نيتهم تنفيذ هجمات باسم تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، في إشارة الى فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في أفغانستان.

وحذّر وزير داخلية منطقة شمال الراين وستفاليا حيث تقع كولونيا هربرت رويل من أن "الأفراد والمجموعات الإسلامية أكثر نشاطًا حاليًا من أي وقت مضى".

وقال المسؤول في شرطة كولونيا فرانك فيسباوم إن التحقيقات التي جاءت بعد توقيف الطاجيكي الأسبوع الماضي خلصت إلى أنه كان هناك مخطط لاستخدام سيارة كوسيلة للهجوم، مضيفًا "لكن كيفية القيام بذلك غير معروفة لنا".

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش بمساعدة الكلاب المدربة في موقف السيارات تحت أرض كاتدرائية كولونيا، لكنها لم تعثر على أغراض مشبوهة. وعززت الشرطة إجراءاتها الأمنية بحيث نشرت نحو ألف عنصر منذ بعد ظهر الأحد "لحماية الكاتدرائية وسكان وسط مدينة كولونيا". وأكّد رول أن "بإمكان الناس الاحتفال بليلة رأس السنة بهدوء في كولونيا".

في تموز/يوليو، تم تفكيك خلية تضم إسلاميين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" في ألمانيا وهولندا.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)