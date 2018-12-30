توقيف ألماني في تركيا بتهمة تأييد منظمة إرهابية

أوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ومحطات إذاعية محلية اليوم الأثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني في تركيا ويدعى عدنان س. (56 عاما) بتهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت الصحيفة أن الرجل المقيم في مدينة ميونيخ، والذي كان قد سافر إلى تركيا بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول لحضور جنازة والدته، تم اعتقاله في المطار، وحول للتحقيق. وفي وقت لاحق أفرج عنه، بيد أن السلطات التركية منعته من مغادرة البلاد ألزمته بمراجعتها يوميا. من جانبها، أكدت الخارجية الألمانية أن الواقعة التي حدثت مع الرجل معروفة وأن السفارة الألمانية في أنقرة تقوم على تقديم الرعاية الاستشارية له.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2017 كان قد شهد القبض على العديد من المواطنين الألمان في تركيا، ما أدى إلى حدوث أزمة بين برلين وأنقرة، غير أن العلاقات عادت إلى الهدوء بشكل طفيف بعد إطلاق سراح والسماح بسفر حالات بارزة من هؤلاء المواطنين الألمان.

وحسب البيانات الرسمية في ألمانيا، فإن هناك خمسة مواطنين ألمان لا يزالون قابعين قيد الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي في تركيا "لأسباب سياسية"، فيما تم إدانة آخرين بالسجن في الفترة الأخيرة.

واعتقلت السلطات في تركيا 75 ألف و239شخصا هذا العام، لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية، حسبما ذكرت الحكومة التركية الاثنين.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)