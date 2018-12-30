 توقيف ألماني في تركيا بتهمة تأييد منظمة إرهابية | أخبار | DW | 31.12.2018

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أخبار

توقيف ألماني في تركيا بتهمة تأييد منظمة إرهابية

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض بشكل مؤقت على مواطن ألماني في تركيا أثناء توجهه لحضور جنازة والدته هناك. وحسب البيانات الرسمية، فإن هناك 5 مواطنين ألمان لا يزالون قيد الاحتجاز في تركيا "لأسباب سياسية".

Türkei Symbolbild Polizei (picture-alliance/ZUMAPRESS/T. Adanali)

صورة من الأرشيف

أوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ومحطات إذاعية محلية اليوم الأثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني في تركيا ويدعى عدنان س. (56 عاما) بتهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مختارات

أغلقت السلطات التركية العديد من الصحف ومواقع الإنترنيت ومحطات الراديو والتلفزة، فقد آلاف الصحفيين عملهم. الحكومة التركية تزيد الضغط على وسائل الإعلام وخاصة الكردية منها. (15.12.2018)

رغم محاولات تركيا المتكررة لدفع إدارة ترامب لتسليمها رجل الدين فتح الله غولن، إلا أن ترامب وحكومته لا يزالان بعيدين عن الاستجابة لرغبات الرئيس التركي أردوغان الذي يتهم غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016. (17.11.2018)

وأضافت الصحيفة أن الرجل المقيم في مدينة ميونيخ، والذي كان قد سافر إلى تركيا بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول لحضور جنازة والدته، تم اعتقاله في المطار، وحول للتحقيق. وفي وقت لاحق أفرج عنه، بيد أن السلطات التركية منعته من مغادرة البلاد ألزمته بمراجعتها يوميا. من جانبها، أكدت الخارجية الألمانية أن الواقعة التي حدثت مع الرجل معروفة وأن السفارة الألمانية في أنقرة تقوم على تقديم الرعاية الاستشارية له.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2017 كان قد شهد القبض على العديد من المواطنين الألمان في تركيا، ما أدى إلى حدوث أزمة بين برلين وأنقرة، غير أن العلاقات عادت إلى الهدوء بشكل طفيف بعد إطلاق سراح والسماح بسفر حالات بارزة من هؤلاء المواطنين الألمان.

وحسب البيانات الرسمية في ألمانيا، فإن هناك خمسة مواطنين ألمان لا يزالون قابعين قيد الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي في تركيا "لأسباب سياسية"، فيما تم إدانة آخرين بالسجن في الفترة الأخيرة.

واعتقلت السلطات في تركيا 75 ألف و239شخصا هذا العام، لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية، حسبما ذكرت الحكومة التركية الاثنين.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ (21.07.2017)  

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