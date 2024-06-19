اتفاق للدفاع المتبادل بين روسيا وكوريا الشمالية وكييف تنتقد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اتفاقاً للدفاع المتبادل، مع تأكيد كيم دعمه الكامل لروسيا في حربها على أوكرانيا، خلال زيارة بوتين الأولى لبيونغ يانغ منذ 24 عاما.

اتهمت أوكرانيا كوريا الشمالية بتوفير مساعدة عسكرية لروسيا، تتيح "القتل الجماعي" للمدنيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير "أكثر صرامة" لعزل البلدين، وذلك عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك إن "كوريا الشمالية تتعاون اليوم بنشاط مع روسيا في المجال العسكري وتوفر موارد عمدا للقتل الجماعي للأوكرانيين".

يأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، اتفاقية، الأربعاء (19 حزيران/ يونيو)، بشأن تبادل الدعم حال تعرض أي من الدولتين لهجوم من دولة ثالثة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ.

وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي وقعها الرئيسان إلى رفع مستوى التعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.

ويقوم بوتين بزيارة دولة نادرة من نوعها لكوريا الشمالية حيث وقّع الزعيمان اتفاقية "للشراكة الاستراتيجية الشاملة" لتعميق العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله "نقاتل اليوم معا ضد الهيمنة وممارسات الاستعمار الجديد للولايات المتحدة وأتباعها". ووصف كيم الاتفاقية بأنها "معاهدة ضخمة" وقال إنها تبشر بحقبة جديدة.

تعاون عسكري روسي كوري شمالي لمواجهة الغرب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وصف كيم الرئيس الروسي بـ"أعز صديق للشعب الكوري" وشدد على أن بلاده "تعبّر عن دعمها الكامل وتضامنها للحكومة الروسية" بشأن حرب أوكرانيا التي أدت إلى فرض سلسلة عقوبات أممية على موسكو. وأكد على أن تعاون البلدين في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا، هو تعاون سلمي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجانبين.

وقال: "ليس لدي شك في أن هذه الاتفاقية ستصبح قوة دافعة للتطور المتسارع نحو إقامة عالم جديد متعدد الأقطاب."

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في عاصمة كوريا الشمالية"إنها وثيقة ثورية فعلا" مضيفا أنها تنصّ "من بين أمور أخرى، على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد طرفي هذه المعاهدة"، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وقال بوتين إن "روسيا الاتحادية لا تستبعد تعاونا عسكريا فنيا مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فيما يتعلق بالمعاهدة التي تم توقيعها اليوم". وشدد على أن البلدين الخاضعين لعقوبات مشددة لن يتسامحا مع "ابتزاز" الغرب وطالبا بإعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية.

والبلدان حليفان منذ تأسست كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية وتقاربتا منذ أدى الغزو الروسي لأوكرانياعام 2022 إلى عزل بوتين في الساحة الدولية.

وأثار توطيد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ قلق كوريا الجنوبية والغرب وأوكرانيا. واتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الشمالية بتقديم ذخيرة وصواريخ لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بينما تحدّثت كييف عن عثورها على شظايا ذخائر كورية شمالية في مواقع القتال.

ع.أ.ج/ ف.ي (أ ف ب، د ب ا)