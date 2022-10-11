توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بايدن يلتقي هرتسوغ ويشدد على أهمية التفاوض على حل الدولتين

في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.