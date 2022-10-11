 توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

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flags of Lebanon and Israel painted on cracked wall

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بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن، أبرم لبنان وإسرائيل رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما. وسيتيح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان ببدء التنقيب قريباً.

(221007) -- ROSH HANIKRA, Oct. 7, 2022 (Xinhua) -- An Israeli Navy vessel is moored at the Mediterranean sea in northern Israel's Rosh Hanikra bordering Lebanon, Oct. 7, 2022. Israeli Defense Minister Benny Gantz on Thursday instructed the defense establishment to prepare for any possible escalation with Lebanon hours after Israel rejected Lebanon's amendments to the U.S.-brokered proposal for demarcating a maritime border. (Ayal Margolin/JINI via Xinhua)

إسرائيل: رفض قضائي لطعون تخص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 23.10.2022

قدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قضائية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان معتبرين أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الطعون، في قرار يمهد الطريق لتوقيع الاتفاق.

President Joe Biden speaks during a meeting with Israel's President Isaac Herzog in the Oval Office of the White House, Wednesday, Oct. 26, 2022, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

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في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.

(221007) -- ROSH HANIKRA, Oct. 7, 2022 (Xinhua) -- An Israeli Navy vessel is moored at the Mediterranean sea in northern Israel's Rosh Hanikra bordering Lebanon, Oct. 7, 2022. Israeli Defense Minister Benny Gantz on Thursday instructed the defense establishment to prepare for any possible escalation with Lebanon hours after Israel rejected Lebanon's amendments to the U.S.-brokered proposal for demarcating a maritime border. (Ayal Margolin/JINI via Xinhua)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 12.10.2022

صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة على مبادئ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. لكن الاتفاق التاريخي لم يحل الخلاف بشأن الحدود البرية المشتركة بين البلدين.