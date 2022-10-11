توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن، أبرم لبنان وإسرائيل رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما. وسيتيح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان ببدء التنقيب قريباً.
قدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قضائية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان معتبرين أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الطعون، في قرار يمهد الطريق لتوقيع الاتفاق.
في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.
صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة على مبادئ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. لكن الاتفاق التاريخي لم يحل الخلاف بشأن الحدود البرية المشتركة بين البلدين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول