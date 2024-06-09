توقيع إعلان عالمي بكوستاريكا من أجل حماية مستدامة للمحيطات

وقّعت عدد من البلدان ضمنها ألمانيا، على "إعلان سلام مع المحيط" في كوستاريكا في ختام منتدى "منغمسون في التغيير"، قبل عام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في فرنسا.

وقع ما لا يقل عن 26 بلدا "إعلان السلام مع المحيط"، ومن أبرز الدول الموقّعة للإعلان هناك ألمانيا وإسبانيا والسويد وكندا وكولومبيا وتشيلي وإسرائيل وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وفرنسا، وهي جميعها ستشارك في تنظيم اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في نيس (جنوب شرق). وفي نهاية المناقشات التي استمرت يومين، دعت الدول الخمسون المشاركة في المنتدى إلى اتخاذ تدابير لحماية المحيطات.

وجاء في الوثيقة الموقّعة "نحن ملتزمون توسيع نطاق الإجراءات التحويلية المتعلقة بالمحيطات لدعم نشاط الاقتصادات الإيجابية للطبيعة، بناء على أفضل العلوم الممكنة والمعلومات العلمية والمعرفة التقليدية والابتكار".

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وقال وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندري "لم يعد المحيط يتحمل سوء معاملتنا ولامبالاتنا. لذلك قررنا في كوستاريكا أن الوقت حان لإعلان السلام". وكان المسؤول في الأمم المتحدة لي جونهوا قال في افتتاح المنتدى إن "حماية المحيط والاستخدام المستدام للموارد البحرية ليسا إمكانا، بل ضرورة حتمية".

ويتضمن "إعلان السلام" المؤلف من 12 نقطة دعوة إلى المصادقة على معاهدة حماية أعالي البحار التي اعتمدتها في العام 2023 أكثر من 70 دولة وتهدف إلى حماية المياه البعيدة عن مناطقها الاقتصادية الخالصة، أو نحو 370 كيلومترا من سواحلها.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)