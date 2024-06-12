توقيع أكثر من 100 اتفاقية في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

شهد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في برلين توقيع أكثر من 100 اتفاقية وإطلاق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة التي تعرضت لغزو روسي.

أطلقت ألمانيا وأوكرانيا، بالتعاون مع 12 دولة أخرى و17 منظمة تنموية، تحالفاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية السوفيتية السابقة. وخلال مشاركتها مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه في برلين اليوم الأربعاء (12 حزيران/يونيو 2024): "تحتاج أوكرانيا إلى اقتصاد قوي لتجاوز الحرب وإعادة بناء ما تم تدميره".

وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للحياة الاقتصادية في أوكرانيا، إذ إنها تسهم، بحسب الحكومة الألمانية، بنسبة تصل إلى ثلثي القيمة المضافة في أوكرانيا وتوفر أكثر من 80% من فرص العمل هناك. ويتعلق التحالف الجديد بعدة جوانب من بينها توفير قروض ميسورة التكلفة لمثل هذه الشركات.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي: "إحدى أكثر أدوات إعادة الإعمار فعالية هو التمويل المخفض للشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم"، مشيرة إلى أن مؤسسة التمويل لإعادة الإعمار "كيه إف دبليو" في ألمانيا مهدت الطريق أمام تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ورأت الوزيرة أن من الممكن الاستفادة من هذه التجربة مع مؤسسة "كيه إف دبليو" في العمل المشترك بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.

ومن جانبها، قالت سفيريدنكو إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب "دوراً محورياً في إعادة إعمار البلاد"، لافتة إلى أن الشركات المتوسطة تعد من أكثر الجهات تأثراً بالغزو الروسي.

ووجهت سفيريدنكو الشكر على الدعم في تنفيذ الاستراتيجية لهذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الدولية استعداداً لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى أن هذا الإسهام مهم لمستقبل أوكرانيا وقدرتها الحالية على الصمود.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر شهد توقيع أكثر من 100 اتفاقية، وذلك في اليوم الأخير للمؤتمر الذي يستمر يومين.

وحضر المؤتمر، الذي لا يتم اعتباره مؤتمرا للمانحين بل منتدى للتواصل، أكثر من 3000 ممثل عن السياسة وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية.

خ.س/أ.ح (د ب أ)