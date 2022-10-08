 توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب قطع مقصود في شبكة الكابلات | DW الأخبار | DW | 09.10.2022

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DW الأخبار

توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب قطع مقصود في شبكة الكابلات

شبكة القطارات الألمانية تتعرض لتلشلل في شمال ألمانيا بسبب قطع كابلات مسؤولية عن تأمين حركة القطارات. تأخير يستمر لثلاث ساعات. وزير النقل الألماني يتحدث عن قطع احترافي وعمل مدبر لإلحاق الضرر.

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