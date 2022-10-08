توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب قطع مقصود في شبكة الكابلات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شبكة القطارات الألمانية تتعرض لتلشلل في شمال ألمانيا بسبب قطع كابلات مسؤولية عن تأمين حركة القطارات. تأخير يستمر لثلاث ساعات. وزير النقل الألماني يتحدث عن قطع احترافي وعمل مدبر لإلحاق الضرر.
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
أكدت وسائل إعلام ألمانية أن المحققين الألمان مقتنعون بأن تخريب سكك الحديد نفّذه محترفون يتمتعون بمعلومات داخلية، بينما تولى التحقيقات جهاز حماية الدولة المعني بالتحقيق في الجرائم السياسية.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول