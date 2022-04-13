 توقف الغاز من روسيا: تهديد صناعة الصلب الألماني؟ | صنع في ألمانيا | DW | 27.04.2022

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صنع في ألمانيا

توقف الغاز من روسيا: تهديد صناعة الصلب الألماني؟

بالنسبة لصناعات الصلب والزجاج التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز، فإن وقف إمدادات الغاز الروسي سيكون بمثابة كارثة. العديد من الشركات مهددة بتوقف إنتاجها، ومئات الآلاف من الناس قد يفقدون وظائفهم.

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