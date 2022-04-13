توقف الغاز من روسيا: تهديد صناعة الصلب الألماني؟

الأوروبيون يتهمون موسكو بـ"الابتزاز" باستخدام سلاح الغاز

بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".