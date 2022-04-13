توقف الغاز من روسيا: تهديد صناعة الصلب الألماني؟

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بالنسبة لصناعات الصلب والزجاج التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز، فإن وقف إمدادات الغاز الروسي سيكون بمثابة كارثة. العديد من الشركات مهددة بتوقف إنتاجها، ومئات الآلاف من الناس قد يفقدون وظائفهم.
قررت شركة غازبروم الروسية إيقاف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتبارا من الأربعاء. وقالت شركة بولندية تستورد الغاز إن لها الحق في السعي إلى تعويضات عن خرق العقد.
بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".
رفض وزير المالية الألماني طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل، مؤكدا التمسك بما تنص عليه عقود الشراء. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، التي خيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا.
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
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