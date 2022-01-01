 توقعات وآمال لعام 2022 - فما الشعوب الأكثر سعادة في 2021؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.01.2022

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سياسة واقتصاد

توقعات وآمال لعام 2022 - فما الشعوب الأكثر سعادة في 2021؟

هل العالم سعيد أم أن كورونا زادت العالم بؤسا؟ تساؤلات حاولت مؤسسة غالوب الإجابة عليها قبل نهاية عام 2021 من خلال قياس مدى الشعور بالسعادة. وفي مقابلة مع  DW، سلط كانشو ستويتشيف، رئيس غالوب، الضوء على نتائج الاستطلاع.

صورة رمزية من احتفالات رأس السنة الجددية في ألمانيا أمام بوابة برندنبورغ التاريخية.

مؤسسة غالوب: تصنيفنا للسعادة هو تقييم ذاتي. وفقا لاستطلاع غالوب فإن المتفائلين بالعام الجديد 2022 نسبتهم أكبر من المتشائمين.

DW: كيف كان واقع عام 2021 عليك؟ وماذا تتوقع أن يحمل العام المقبل؟

كانشو ستويتشيف: ذاكرتي تتذكر فقط الأشياء الجيدة، لذا يمكنني القول إن أي عام يمر هو عام رائع بالنسبة لي. أما فيما يتعلق بالمستقبل، فإذا كنت أتذكر جيدا، فإن ألبرت أينشتاين هو من قال: "إذا كنت ترغب في أن تجعل الرب يضحك، فأخبره بخططك".

أرغب في التأكيد على أن هناك شيئا واحدا نعرفه على وجه اليقين ألا وهو أنه لا يمكننا معرفة المستقبل. وذلك على الرغم من أننا نظن أنه بمقدورنا معرفة ذلك. لذا أشعر بالارتياح عندما اتحدث عن الأماني أكثر من التوقعات.

DW: لكن بشكل محدد، ماذا يقدم استطلاع نهاية العام الذي دأبت غالوب على إجرائه سنويا بشأن عام 2021 وعام 2022؟

هذا الاستطلاع يكشف لنا أن الرأي العام على مستوى العالم يشعر بقلق بالغ إزاء الآفاق الاقتصادية ويتوقع تفاقم الأزمة. تتصدر أوروبا الأمر، لا سيما أوروبا الشرقية، حيث أعرب متوسط المشاركين أي حوالي الثلثين عن توقعات غير جيدة.

ورغم أن المساعدات المادية غير المسبوقة التي قدمتها الحكومات على المستويين الشخصي والتجاري كانت لها دور إيجابي العام الماضي في الحد من انتشار التشاؤم الجماعي، إلا أنه يبدو أن توقعات الناس تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد.

ما ميز العام الماضي هو تزايد الآمال بانتهاء أزمة كورونا بتوافر اللقاحات. ومع ذلك، نطوي صفحة هذا العام بأسئلة كثيرة تفوق الأجوبة. كان نمو التضخم متوقعا بعد الطباعة القياسية للنقود، لكن مع اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، سيزداد السخط بين الناس وتتفاقم التوترات السياسية ليس فقط في البلدان الأقل نموا.

Infografik Happiness Index 2021 AR

DW: ما هي الدولة الأكثر سعادة في العالم؟

على مدار أكثر من 40 عاما، نقوم بإجراء هذا الاستطلاع والدراسة على مستوى العالم ونرى أن أكثر الدول سعادة ليست بين الدول الثرية

مختارات

وليست بين الدول المتقدمة. وهذا العالم، احتلت كولومبيا المرتبة الأولى باعتبارها أكثر دول العالم سعادة بنسبة بلغت 79 بالمائة. وأود أن أشير إلى أنه في الغالب تحتل الدول الأقل كثافة سكانية المقدمة فيما يكون سكان المجتمعات الثرية أكبر سنا وأقل سعادة، بيد أن الشعور أو الاعتراف بالسعادة أو التعاسة يدخل في طياته بعض الأمور المرتبطة بالمجتمع أو الثقافة أو الحالة النفسية أو حتى الشعور بالانتماء، لذا ففي الغالب يُنظر إلى الشعور بالسعادة من خلال قضايا مثل الصحة أو المرض أو غياب الفقر أو الاضطهاد. في ضوء ذلك، يمكن القول بأن الشعور بالسعادة يعد موقفا شخصيا لا يمكن قياسه بالمجهر، لكنه يلعب دورا هاما في حياة البشر.

DW: احتلت بلغاريا – بلدك – المرتبة الثانية من حيث أكثر بلدان العالم تشاؤما حتى أكثر من أفغانستان، فما السبب وراء ذلك؟

 قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن أوضح أن قياس التفاؤل والتشاؤم يرتبط بالمزاج العام وليس المزاج الشخصي. وفيما يتعلق ببلغاريا، فإن المزاج التشاؤمي يرجع بشكل أساسي إلى عدم الثقة في النخبة، خاصة النخبة السياسية. يعد التشاؤم في بلغاريا انعكاسا واقعيا فهو لا يرتبط بفشل تحقيق طموحات المجتمع وإنما إدانة للطريقة التي يعمل بها المجتمع البلغاري، لذا يمكن القول بإن المزاج في بلغاريا يعد موقفا إيجابيا.

كذلك، فإن تصنيفنا للسعادة هو تقييم ذاتي. وفي هذا الإطار يمكن أن نرى أن شعب بلغاريا سعيد إلى حد ما أو ربما أقل سعادة مثل الألمان. لكن في نهاية العام حدثت مفارقة إذ أعربت نسبة أعلى قليلا من الألمان عن أنهم غير سعداء فيما أعربت نسبة أعلى قليلا من مواطني بلغاريا عن سعادتهم.

علم الاجتماع البلغاري كانشو ستويتشيف (61 عاما) هو الرئيس الحالي لمؤسسة غالوب

علم الاجتماع البلغاري كاتشو ستويتشيف (61 عاما) هو الرئيس الحالي لمؤسسة غالوب

DW: ماذا تكشف الدراسة عن ألمانيا؟

يبدو أن الألمان أقل تفاؤلا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ كان تصنيفهم أقل من المتوسط ​​العالمي أو أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي فالقلق في ألمانيا بشأن الاقتصاد أعلى، حيث أعرب ما يقرب من 50٪ عن سعادتهم الشخصية؛ رغم أن هذه النسبة تعد أعلى بكثير في بلدان متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان.

كذلك يشير الاستطلاع إلى أن مزاج الألمان منزعج ومُتعب إلى حد ماء. وهناك حالة شك حيال القضايا المرتبطة بقيود كورونا مثل الإغلاق العام واللقاحات والحكومة الجديدة والأداء الضعيف للتكتل الأوروبي وتصاعد الأزمة بين روسيا والغرب أو المواجهة مع الصين.

DW: مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث، كيف يؤثر الوباء على شعور الشعوب بالسعادة؟

بشكل عام أصبح العالم متعبا فيما أصبحت المشكلة والمعضلة الرئيسة تكمن في كيفية التخطيط للمستقبل. وماذا سيحدث للعالم؟ كلها أسئلة تدور في أذهان سكان الأرض. وفي هذ الصدد، نعرف الإجابة وهي أن الأمور ستعود إلى طبيعتها أقصد الوضع الطبيعي في عدم معرفة المستقبل وننظر إلى هذا الواقع الجديد باعتباره غير طبيعي.

كشف استطلاع غالوب أن الألمان يشعرون بقلق حيال الاقتصاد والأزمات الدولية

كشف استطلاع غالوب أن الألمان يشعرون بقلق حيال الاقتصاد والأزمات الدولية

DW: هناك سؤال معقد بعض الشيء هو: كيف يمكنكم قياس مدى الشعور بالسعادة والتفاؤل أو الأمل؟

يقوم الباحثون في استطلاعات الرأي بقياس مثل هذه الأمور بالنظر إلى الرأي العام، لذا فإننا خلال القيام باستطلاع للرأي حول العالم لا ننظر إلى حالة المزاج الفردية لكن نعمل على أن يشمل الأمر المزاج العام.

DW: بعد كل هذه الأعوام في قياس وتصنيف الشعوب الأكثر سعادة وتفاؤلا، هل ترى نفسك شخصا متفائلا؟

يقول بعض المفكرين إن هناك انفصال بين الشعور بالتفاؤل والحكمة في نفس الوقت، لذا أفضل أن أكون غير متفائل.

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أما بخصوص العام المقبل، فقد كشفت مؤسسة غالوب عن أنه رغم الأحداث العصيبة التي وقعت العام الماضي، إلا أن الكثير من الناس يتطلعون إلى المستقبل وهم مفعمين بالأمل إذ يعتقد 38٪ من المشاركين في الاستطلاع أن العام المقبل سيكون أفضل من العام الماضي مقارنة بأن 28 بالمائة توقعوا أن يكون عام 2022 أسوأ من عام 2021 فيما توقعت نسبة 2 بالمائة بعدم حدوث أي تغيير وأن العام المقبل لن يكون مختلفا عن سابقه.

ووفقا لاستطلاع غالوب،  فإن إندونيسيا هي الدولة الأكثر تفاؤلا في العالم، أما الدولة الأكثر تشاؤما فكانت تركيا. وفيما يتعلق بالسعادة والتعاسة، فجاءت كولومبيا في المرتبة الأولى بكونها أكثر دول العالم سعادة، فيما تذيلت أفغانستان القائمة بكونها أكثر دول العالم تعاسة.

*** كانشو ستويتشيف هو الرئيس الحالي لمؤسسة غالوب الدولية. ومنذ عام 1979، تقوم المؤسسة بقياس مستويات السعادة والتفاؤل والتوقعات الاقتصادية حول العالم.

كريستوفر نهرينغ / م ع

  • Hofladen mit frischem Gemüse und Obst (picture-alliance/dpa/V. Heinz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الخضروات

    من يتناول ما قدره حجم كف اليد من الخضروات والفاكهة الملونة يوميا خمس مرات على الأقل، يعطى لنفسه كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية للحفاظ على صحته البدنية والنفسية. فالخضروات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من أعراض القلق والخوف والاكتئاب.

  • Symbolbild NEIN - aus Bonbons (picture-alliance/Frank May)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    سكر أقل

    مقاومة الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلوى وبعض المشروبات الغازية أمر صعب، لكنه ضروري للحفاظ على العقل السليم في الجسم السليم. باحثون من جامعات لانكاستر ووارويك في (البريطانية) وهومبولدت (الألمانية) اكتشفوا أن من يكثرون من تناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يعانون من حالة مزاجية سيئة، بالمقارنة مع الذين يضبطون استهلاكهم للسكريات، بل ويشعرون بعد تناولهم لها بالنعاس والإجهاد.

  • Einkaufsbeutel aus Papier mit Lebensmittel (Imago/Westend61)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين ب

    يلعب فيتامين ب دوراً محورياً في الحفاظ على عقل سليم، فهو ينشط الجهاز العصبي ويقاوم النعاس والإجهاد. من أهم أنواعه فيتامين ب1، فيتامين ب2 والنياسين (أو ب3) بالإضافة إلى حمض الفوليك (ب9). بعض الأغذية التي تحتوي على فيتامين ب هي الخضروات، اللحم الخالي من الدهون، المكسرات، السمك، الموز، البطاطا ومنتجات الألبان.

  • Fermentiertes Essen (picture-alliance/Zoonar/M. Uliasz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المعينات الحيوية

    المعينات الحيوية (بروبيوتيكا) عبارة عن منتجات تحتوي على عضويات وخمائر مفيدة للجهاز الهضمي، وهي تساهم في الحفاظ على بكتيريا المعدة المفيدة، كما تساعد في تقليل اضطرابات القلق والإكتئاب. المنتجات التي تحتوي على هذه المعينات الحيوية تتضمن منتجات الألبان مثل الزبادي، بالإضافة إلى المخللات. كما يمكن الحصول على المعينات الحيوية من المكملات الغذائية على شكل كبسولات.

  • Deutschland Beeskow | Wintersonne (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين د

    يربط بعض العلماء نقص فيتامين د في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والتاثير السلبي على الحالة المزاجية. ليس من الواضح إذا كان نقص فيتامين د يتسبب في الإكتئاب بشكل مباشر، ولكن المعروف أن الذين يعانون من الإكتئاب لا يخرجون كثيراً وبالتالي لا يتعرضون لضوء الشمس بقدر كاف. لذلك ينصح بالتعرض للشمس كلما أمكن، خاصة لمن يعيشون في المناطق التي يطول فيها الشتاء.

  • gemischter Salat mit Feigen, Tomaten, Schafskäse, Crispinis und Schinken (picture-alliance/R. Märzinger)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المغنيزيوم

    أظهرت دراسات أجريت على جرذان أن نقص المغنيزيوم يؤدي إلى زيادة اضطرابات الخوف والقلق. لذلك تسهم الأغذية الغنية بالمغنيزيوم في إحساس الشخص بالهدوء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. من الأغذية الغنية بالمغنيزيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق بالإضافة إلى البقوليات واللوز ومنتجات دقيق القمح الكامل.

  • Fisch und Meeresfrüchte (picture-alliance/Zoonar/K. Solovyeva)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الزنك

    معدن الزنك من أهم المعادن للجسم، ويساعد في التقليل من الخوف والإضطرابات. ويتسبب نقص الزنك في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والعصبية والتصرفات العنيفة. تحتوي العديد من الأغذية على الزنك مثل المحار والكبد وصفار البيض ومنتجات دقيق القمح الكامل بالإضافة إلى بذور القرع والسمسم.

  • Steak in Pfanne (Imago/Imagebroker)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    اللحم الأحمر

    لا يعني الغذاء الصحي عدم التمتع بشريحة لحم من وقت لأخر، بشرط أن يكون اللحم غير معالج أو ممتلئ بالدهون مثل لحوم النقانق. يمكن تناول شرائح صغيرة من اللحم الأحمر حتى ثلاث مرات أسبوعياً، فاللحم الأحمر يحتوي على الحديد الذي يقاوم أعراض الإجهاد.

  • Paranüsse (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الجوز البرازيلي

    يحتوي الجوز البرازيلي على مادة السيلينيوم، وهي مادة لا يحصل عليها الكثير من الأشخاص بالقدر الكافي. يتسبب تقص السيلينيوم في الجسم في سوء الحالة المزاجية، ولذلك ينصح بتناول كميات صغيرة من الجوز و المكسرات بشكل مستمر. كما يحتوي العسل الأسود والأغذية البحرية والخضروات أيضاً على السيلينيوم.

  • Kurkuma (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الكركم

    يساعد الكركم (أو الخرقوم في بعض البلاد) على تهدئة الإلتهابات بالجسم وتخفيف الإلتهابات المزمنة التي يعاني منها البعض والتي تؤثر على وظائف المخ. المادة الفعالة في هذا البهار هي الكركمين، وهي ترفع نسبة الحمض الدهني أوميغا 3 المفيد في المخ، مما يساعد على تخفيف التوتر والقلق.

  • Mediterrane Küche (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    مطبخ بلاد البحر الأبيض المتوسط

    يتميز المطبخ المتوسطي بالأطعمة الصحية المتنوعة والشهية. فالوجبة تتكون عادة من الخضروات والسمك وخبز الدقيق الكامل مع إضافة زيت الزيتون والأعشاب والبهارات. ويمكن بعد الوجبة التحلية بقطعة من الفاكهة الطازجة. يؤدي إتباع طريقة غذاء المطبخ المتوسطي بشكل مستمر والتخلي عن الأطعمة التي تحتوي على السكر والدقيق الابيض إلى تحسن الحالة المزاجية والإصابة بالإكتئاب بمعدلات أقل، بحسب ما توصلت إليه أحد الدراسات.

  • Frau mit Tasse Kaffee (Fotolia/Africa Studio)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    كافيين أقل

    تنصح بعض المنظمات المعنية بالصحة النفسية الحذر عند تناول مشروبات تحتوي على مادة الكافيين. فعلى الرغم من إعطائها للشخص شعوراً بالنشاط، إلا أن الإكثار منها يؤدي إلى التوتر والإكتئاب وإضطرابات النوم. لذلك ينصح بالإعتدال والتقليل من كمية القهوة أو الشاي خاصة قبل النوم.

  • Deutschland | Trinken bei Hitze (picture-alliance/dpa/Bildfunk/K.-J. Hildenbrand)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشرب الكافي للماء

    ينصح بشرب الماء بكميات كافية يومياً للحفاظ على صحة الجسم والمخ، فمن لا يشرب الماء بشكل كاف يجد صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح. يُنصح عادة بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً. كما قد يساعد شرب كوب من شاي البابونغ مساءاً أيضاً على تهدئة الأعصاب بعد يوم شاق.

  • Schokolade Zartbitterschokolade (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشوكولاتة الداكنة

    يشعر الشخص بالسعادة بعد تناول قطعة من الشوكولاتة، وهو شعور لطيف ومطلوب. لذلك فمن الممكن أيضاً تناول الشوكولاتة بشرط ان تكون داكنة، أي أن تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. كما يجب الإنتباه إلى الكميات للحفاظ على الوزن.