توقعات طبية بخروج ترامب من المستشفى الإثنين ومنافسه متقدم

أعلن كبير أطباء دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد (الرابع من تشرين أول / أكتوبر) أن الوضع الصحي للرئيس الأميركي مستمر في "التحسن" وقد يخرج من المستشفى اعتبارا من يوم غد الإثنين، في حال "استمر هذا التحسن".

وعقد طبيب البيت الأبيض شون كونلي مؤتمرا صحفيا تناول فيه الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب الموجود في المستشفى منذ مساء الجمعة بعد إصابته بكوفيد-19. وقال الطبيب كونلي: "المريض يواصل التحسن. لم ترتفع درجة حرارته منذ صباح يوم الجمعة. مؤشراته الحيوية مستقرة".

وأمضى ترامب ليلته الثانية في مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن. وأعلن بنفسه أن حالته تتحسن، الأمر الذي أشار إليه طبيبه ايضا، لكنه بقي حذرا بالنسبة إلى الايام المقبلة.

وذكر الطبيب المعالج أن مستوى الأكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض، لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى، موضحا أنه يعالج بعقار ريمديسفير الذي يمنع تكاثر الفيروس إضافة إلى ديكساميثازون، وهو دواء كورتيكوستيرويد يستخدم لمعالجة الأشكال الحادة من المرض، وفق الطبيب كونلي.

كما أوضح طبيب آخر هو براين غاريبالدي خلال المؤتمر الصحافي "اليوم، يشعر ترامب بالارتياح ويتمتع بالنشاط. هدفنا لهذا اليوم هو جعله يأكل ويشرب مع إبقائه خارج السرير قدر الإمكان حتى يستمر في مواصلة الحركة والشعور بأنه على ما يرام". وأضاف "نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى غدا ويواصل علاجه في البيت الأبيض".

ويتناقض كلام الأطباء مع ما صرح به في وقت سابق الأحد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حين قال إن الرئيس باقٍ في المستشفى "لفترة من الوقت"، مضيفا لشبكة تلفزيون " سي بي إس" بأن اليوم السابع والثامن من بدء ظهور الأعراض هما "يومان يتسمان بالحرج" لأي مريض. ومع ذلك استبعد المسؤول الحاجة للتحرك نحو نقل السلطة داخل الحكومة الاتحادية.

يذكر أن الرئيس ترامب الذي يسعى للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن ليل الخميس الجمعة إصابته بفيروس كورونا وقطع حملته. كما أصيب العديد من المقربين منه بينهم زوجته ميلانيا.

ومساء السبت، نشر ترامب فيديو على موقع توتيرقال فيه إنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة له.

بايدن يتقدم

وفيما سادت التكهنات بامكانية حصول ترامب على مزيد من الأصوات الانتخابية المتعاطفة معه جراء اصابته بالمرض، أظهر استطلاع جديد لصالح صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة إن بي سي نيوز الأمريكيتين، تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على ترامب بواقع 14 نقطة مئوية عقب المناظرة التي جرت الثلاثاء الماضي، وقبل تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.

وذكرت بلومبرغ إن بايدن تقدم على ترامب في الاستطلاع الوطني، حيث حصل على 53 بالمئة مقابل 39 بالمئة للأخير، وهو أعلى هامش له في حملته الرئاسية، متجاوزا ذروته السابقة عندما كان الفارق 11 نقطة مئوية في تموز/ يوليو.

وزاد تقدم بايدن بحوالي الضعف بعد المناظرة من 8 نقاط مئوية في استطلاع سابق لصالح وول ستريت جورنال وإن بي سي نيوز.

وقالت بلومبرغ إن حوالي 44 بالمئة من الناخبين يرون أن بايدن تفوق على ترامب في المناظرة التي سادتها الفوضى، مقارنة مع 24 بالمئة قالوا إن ترامب فاز بها، و17 بالمئة قالوا إن أيا منهما لم يفز.

ع.أ.ج/ و.ب (رويترز، د ب ا، أ ف ب)