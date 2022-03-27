توقعات: حزب المستشار شولتس يفوز في انتخابات سكسونيا السفلى

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي فاز في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى التي جرت اليوم الأحد (09 أكتوبر/تشرين الأول)، وأفادت هذه التوقعات بأن الحزب الاشتراكي رغم تراجع نسبة تأييده لكنه تقدم على الحزب المسيحي الديمقراطي.
ووفقا للتوقعات، حصل الحزب الاشتراكي على ما يتراوح بين 32,5 % و33,5 % (مقارنة بـ 36,9 % في انتخابات 2017)، بينما سجل حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المسيحي أسوأ نتيجة له في الولاية منذ أكثر من 60 عاما حيث حصل على 5ر27% (مقارنة بـ6ر33% في انتخابات 2017).
في المقابل، تمكن حزب الخضر من مضاعفة شعبيته في الولاية تقريبا حيث على ما يتراوح بين 14% و14,5 % (مقارنة بـ8,7 % في انتخابات 2017)، وكذلك تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من زيادة شعبيته بقوة في الولاية حيث حصل على ما يتراوح بين 11,5 % و12% (مقارنة بـ 6,2 % في انتخابات 2017).
وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 5% وسط تخوفات بعدم تمكنه من الحفاظ على هذه النسبة المؤهلة لدخول البرلمان (مقارنة بـ 7,5 % في انتخابات 2017)، وفشل حزب اليسار مجددا في الحصول على نسبة تؤهله لدخول برلمان الولاية.
يوليا فيلي هامبورغ زعيمة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا السفلى
وفي تعليقه على نتائج الإنتخابات اعتبر خبير العلوم السياسية الألماني كارل رودولف كوره في تصريح للقناة الألمانية الثانية "زد.دي.اف" أن هذه الانتخابات "بالغة الأهمية" لشولتس، وهي بمثابة "استفتاء على سياسة حكومته" حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة النفطية.
ومنذ أشهر تتزايد الانتقادات الموجّهة لشولتس مع تسارع التضخم ومشاكل الإمدادات النفطية. وحاول المستشار الرد على الانتقادات بإعلان خطة كبرى بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز، لكن شركاء البلاد الأوروبيين انتقدوا خطّته هذه.
إ.ع/م.س ( د ب أ، أ ف ب)
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أميرة محمد علي (41 عاماً)
محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
لمياء قدور (43 عاماً)
مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أنس القرعان (18 عاماً)
مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
سناء عبدي (35 عاماً)
مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
علي الديلمي (39 عاماً)
مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
ياسمين عطية (37 عاماً)
مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
أيمن ذبيان (56 عاماً)
مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
نهى الشريف (29 عاماً)
المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.
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مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021
محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)
مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين
الكاتب: محي الدين حسين