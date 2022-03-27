 توقعات: حزب المستشار شولتس يفوز في انتخابات سكسونيا السفلى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2022

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توقعات: حزب المستشار شولتس يفوز في انتخابات سكسونيا السفلى

ذكرت توقعات إعلامية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز بفارق مريح على الحزب المسيحي الديمقراطي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى. حزبا الخضر و"البديل" حسّنا نتائجهما في انتخابات برلمان الولاية الواقعة شرق ألمانيا.

الاشتراكي الديمقراطي شتيفن فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى

الاشتراكي الديمقراطي شتيفن فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي فاز في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى التي جرت اليوم الأحد (09 أكتوبر/تشرين الأول)، وأفادت هذه التوقعات بأن الحزب الاشتراكي رغم تراجع نسبة تأييده لكنه تقدم على الحزب المسيحي الديمقراطي.

مختارات

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا السفلى التي جرت اليوم متقدما على حزب ميركل، فيما أستطاع حزب البديل دخول البرلمان المحلي بصعوبة.

ووفقا للتوقعات، حصل الحزب الاشتراكي على ما يتراوح بين 32,5 % و33,5 % (مقارنة بـ 36,9 % في انتخابات 2017)، بينما سجل حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المسيحي أسوأ نتيجة له في الولاية منذ أكثر من 60 عاما حيث حصل على 5ر27% (مقارنة بـ6ر33% في انتخابات 2017).

في المقابل، تمكن حزب الخضر من مضاعفة شعبيته في الولاية تقريبا حيث على ما يتراوح بين 14% و14,5 % (مقارنة بـ8,7 % في انتخابات 2017)، وكذلك تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من زيادة شعبيته بقوة في الولاية حيث حصل على ما يتراوح بين 11,5 % و12% (مقارنة بـ 6,2 % في انتخابات 2017).

وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 5% وسط تخوفات بعدم تمكنه من الحفاظ على هذه النسبة المؤهلة لدخول البرلمان (مقارنة بـ 7,5 % في انتخابات 2017)، وفشل حزب اليسار مجددا في الحصول على نسبة تؤهله لدخول برلمان الولاية.

يوليا فيلي هامبورغ زعيمة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا السفلى

يوليا فيلي هامبورغ زعيمة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا السفلى

وفي تعليقه على نتائج الإنتخابات اعتبر خبير العلوم السياسية الألماني كارل رودولف كوره في تصريح للقناة الألمانية الثانية "زد.دي.اف" أن هذه الانتخابات "بالغة الأهمية" لشولتس، وهي بمثابة "استفتاء على سياسة حكومته" حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة النفطية.
ومنذ أشهر تتزايد الانتقادات الموجّهة لشولتس مع تسارع التضخم ومشاكل الإمدادات النفطية. وحاول المستشار الرد على الانتقادات بإعلان خطة كبرى بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز، لكن شركاء البلاد الأوروبيين انتقدوا خطّته هذه.

إ.ع/م.س ( د ب أ، أ ف ب)

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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