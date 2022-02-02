توقعات بهجوم روسي وشيك ـ دول عدة تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "أمن وسلامة مواطنينا البريطانيين هما أولويتنا المطلقة، لذا قمنا بتحديث نصائحنا للمسافرين. نحضّ المواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا على المغادرة فورا عبر وسائل تجارية ما دامت لا تزال متوافرة". وقالت بريطانيا أمس الخميس إن "أخطر لحظة" في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا وبيلاروسيا والبحر الأسود عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.

كذلك دعت النرويج الجمعة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فوراً "بسبب وضع خطر ولا يمكن استشرافه". وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إنّها تناشد أيضاً مواطنيها عدم السفر أو الإقامة في أي منطقة في روسيا تقع على بُعد أقلّ من 250 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وتناشدهم أيضاً عدم السفر إلى بيلاروس، باستثناء العاصمة مينسك. وأوضحت الوزارة أنّ إرشادات السفر هذه دخلت حيّز التنفيذ "في الحال". لتحذو بذلك أوسلو حذو دول أخرى وجّهت الخميس دعوة مماثلة لمواطنيها.

ونقلت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) اليوم الجمعة قول سفير هولندا في كييف إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد. وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.

كذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجمعة أنّها ستجلي من أوكرانيا عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كييف بسبب "تدهور الوضع" هناك. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّها توصي أيضاً المواطنين الإسرائيليين بـ"الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا في الوقت الراهن" وتحضّ أولئك الذين يقيمون في هذا البلد على تجنّب "بؤر التوتر" بسبب "تدهور الوضع".

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وكانت الولايات المتحدة قد حصت الخمس مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال "سنواصل هذا الإجراء وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن".

وفي أقوى رسالة تحذير يوجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن للأمريكيين في أوكرانيا للمغادرة فورا، قال إنه لن يرسل قوات لإنقاذ الأمريكيين في حالة وقوع هجوم روسي، وقال لشبكة (إن.بي.سي) نيوز "يمكن للأوضاع أن تتدهور بسرعة".

يذكر أن هذا هو التحذير الثاني، حيث كانت السفارة الأمريكية في أوكرانيا قد حضّت رعاياها في الجمهورية السوفياتية السابقة على "التفكير في المغادرة"، وحذرت من أن الوضع "قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر".

وفي أحدث تحذير دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان اليوم الجمعة الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد "في غضون 24 إلى 48 ساعة"، وقال إن الولايات المتحدة ترى أن هجوماً روسياً محتملاً على أوكرانيا والذي تعتبره وشيكاً، سيبدأ بقصف جوي وقد يتضمّن "هجوماً سريعاً" على كييف.

وتحشد روسيا قوات قرب أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، ما يزيد من المخاوف من غزو روسي رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة. وبلغ منسوب التوتر بين واشنطن وموسكو ذروته منذ الحرب الباردة، وتقول بعض التقديرات الأمريكية إنّ قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)