 توقعات بعودة ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بحلول نهاية العام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2023

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توقعات بعودة ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بحلول نهاية العام

من المتوقع أن تعاود أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا الارتفاع مع انتهاء البرنامج الحكومي بحلول نهاية العام الحالي. جاء ذلك وفقا لحسابات بوابة "فريفوكس" لمقارنة الأسعار والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

Deutschland Inflation, Symbolbild

مع بداية غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا ما أدى إلى تغعيل برنامج حكومي لكبح الأسعار.

وفقا لحسابات بوابة "فريفوكس" الألمانية لمقارنة الأسعار وفقا لهذه الحسابات، سيرتفع متوسط تكاليف الكهرباء للاستهلاك السنوي البالغ 4000 كيلوواط/ساعة من 1448 يورو  حاليا بمقدار 56 يورو ليصل إلى 1504 يورو، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 5,9%. وسيرتفع متوسط تكاليف الغاز للاستهلاك السنوي البالغ 20 ألف كيلوواط/ساعة من 2201 يورو حاليا بمقدار 173 يورو ليصل إلى 2374 يورو، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 7,9%. وأضافت البوابة أنه في حال عقد المقارنة على أساس تعريفة الخدمات الأساسية فإن مقدار الارتفاع في الكهرباء والغاز سيكون أعلى.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعرب في نهاية تموز/يوليو الماضي عن تأييده لتمديد برنامج كبح أسعار الكهرباء والغاز حتى عيد الفصح عام 2004. وبحسب الخطط  الحالية، من المنتظر أن ينتهي هذا البرنامج بحلول نهاية العام.

وحسب نتائج مسح تمثيلي لصالح بوابة "فريفوكس"، أعرب 70% ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لاقتراح هابيك، مقابل 13% فقط أعربوا عن رغبتهم في إنهاء البرنامج بحلول نهاية العام، بينما قال بقية من شملهم الاستطلاع إنهم ليس لديهم رأي في هذا الموضوع أو إنهم لا يستطيعون الحكم على هذا الأمر.

وأكدت البوابة أن تمديد برنامج كبح الأسعار سيوفر في المقام الأول شعورا ذاتيا بالأمان، ومع ذلك أشارت البوابة إلى أن تعريفات الأسعار بالنسبة للعملاء الجدد عادت رخيصة مرة أخرى كما كانت قبل أزمة الطاقة، وأوضحت أن سعر استهلاك كيلوواط/ساعة واحد من الكهرباء يبلغ للعميل الجديد في الوقت الحالي 29,49 سنت، وسعر استهلاك كيلوواط/ساعة من الغاز يبلغ للعميل الجديد في الوقت الحالي 12 سنتا.

و.ب/م.س ( د ب أ)

آفاق جديدة لتوليد الطاقة بطرق مختلفة

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