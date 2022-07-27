توقعات بحدوث تراجع تدريجي في معدل التضخم في ألمانيا

قال كبير خبراء الأوضاع الاقتصادية بمعهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد، تيمو فولمرسهويزر، اليوم الخميس (28 تموز/يوليو 2022) إنه "من المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع رغم ذلك لكن الوتيرة ستتباطأ، وبهذا فإن من المرجح أن التضخم قد وصل إلى ذروته وسيتراجع تدريجيا على مدار النصف الثاني من العام".

واستند المعهد في تقديراته إلى توقعات الأسعار التي استطلع المعهد رأي الشركات بشأنها حيث تراجع مؤشر المعهد لتوقعات الأسعار للشهر الثالث على التوالي ووصل إلى 47,4 نقطة بانخفاض بمقدار 5,5 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ شهور. غير أن هذا المؤشر يعني أيضا أن عدد الشركات العازمة على رفع أسعارها أعلى بكثير من الشركات العازمة على تخفيضها.

وأوضح فولمرسهويزر أن توقعات الشركات للأسعار عادة ما تظهر في أسعار المستهلكين متأخرة ببضعة شهور، لكنه أشار إلى أن الموقف يختلف تبعا للقطاع الاقتصادي ،لافتا إلى أن التراجعات الملموسة تحدث بالدرجة الأولى في قطاعات مثل البناء والصناعة على سبيل المثال.

وتوقع فولمرسهويزر أيضا تراجع وتيرة الارتفاع في قطاع الضيافة والترفيه والثقافة.

في المقابل، يبدو الوضع مختلفا في تجارة المواد الغذائية حيث قال إنه لا تبدو نهاية تلوح في الأفق للتضخم الملموس إذ أعلنت الشركات المنتمية لهذا القطاع أنها عازمة على رفع أسعارها.

وتأكيدا لهذه التوقعات، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية قبل وقت قصير من اليوم استنادا إلى تقدير أولي أن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 7,5% في تموز/يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بذلك تضعف وتيرة التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي، بفضل الخصم المطبق على ضريبة الوقود وتذكرة وسائل النقل المخفضة فئة الـ9 يورو.

خ.س/أ.ح (د ب أ)