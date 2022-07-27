توقعات بحدوث تراجع تدريجي في معدل التضخم في ألمانيا

قال كبير خبراء الأوضاع الاقتصادية بمعهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد، تيمو فولمرسهويزر، اليوم الخميس (28 تموز/يوليو 2022) إنه "من المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع رغم ذلك لكن الوتيرة ستتباطأ، وبهذا فإن من المرجح أن التضخم قد وصل إلى ذروته وسيتراجع تدريجيا على مدار النصف الثاني من العام".
واستند المعهد في تقديراته إلى توقعات الأسعار التي استطلع المعهد رأي الشركات بشأنها حيث تراجع مؤشر المعهد لتوقعات الأسعار للشهر الثالث على التوالي ووصل إلى 47,4 نقطة بانخفاض بمقدار 5,5 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ شهور. غير أن هذا المؤشر يعني أيضا أن عدد الشركات العازمة على رفع أسعارها أعلى بكثير من الشركات العازمة على تخفيضها.
وأوضح فولمرسهويزر أن توقعات الشركات للأسعار عادة ما تظهر في أسعار المستهلكين متأخرة ببضعة شهور، لكنه أشار إلى أن الموقف يختلف تبعا للقطاع الاقتصادي ،لافتا إلى أن التراجعات الملموسة تحدث بالدرجة الأولى في قطاعات مثل البناء والصناعة على سبيل المثال.
وتوقع فولمرسهويزر أيضا تراجع وتيرة الارتفاع في قطاع الضيافة والترفيه والثقافة.
في المقابل، يبدو الوضع مختلفا في تجارة المواد الغذائية حيث قال إنه لا تبدو نهاية تلوح في الأفق للتضخم الملموس إذ أعلنت الشركات المنتمية لهذا القطاع أنها عازمة على رفع أسعارها.
وتأكيدا لهذه التوقعات، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية قبل وقت قصير من اليوم استنادا إلى تقدير أولي أن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 7,5% في تموز/يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بذلك تضعف وتيرة التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي، بفضل الخصم المطبق على ضريبة الوقود وتذكرة وسائل النقل المخفضة فئة الـ9 يورو.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تمويه المدخل
ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
على عمق 30 مترا تحت الأرض
وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
عملة طوارئ بديلة
خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا
الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
صناديق العملة البديلة
تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تقنية قديمة من عصر آخر
لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
مكان لحماية الأشخاص أيضا
في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
إتلاف عملة الطوارئ عام 1988
في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج