 توقعات بانحسار "عاصفة القرن الثلجية" في الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2022

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توقعات بانحسار "عاصفة القرن الثلجية" في الولايات المتحدة

يتوقع أن تتحسّن أحوال الطقس في شرق الولايات المتحدة وولايات وسط الغرب الثلاثاء، بعد أيام من البرد القارس نتيجة "عاصفة القرن الثلجية" التي أودت بحياة نحو 50 شخصا على الأقل وأحدثت فوضى في حركة السفر خلال عطلة عيد الميلاد.

مشهد من العاصفة الثلجية في بوفالو بالولايات لمتحدة (26 ديسمبر 2022)

يتوقع أن تتحسّن أحوال الطقس في شرق الولايات المتحدة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انحسارالعاصفة الثلجية في الولايات المتحدة رغم أن مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة لا تزال تحت تأثير العاصفة التي ضربت البلاد على مدى أيام وتسبّبت بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وتأخير مواعيد رحلات جوية وبوفيات في تسع ولايات، وفق الأرقام الرسمية.

مختارات

أظهرت دراسة حديثة أن انخفاضاً في حجم الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي قد تم تسجيله بما يفوق التوقعات التي جاءت في دراسات سابقة بمقدار الضعف. ويخشى العلماء من تأثيرات بيئية واقتصادية ومناخية قد تنجم عن ذلك.

في ولاية نيويورك، أشارت السلطات إلى ظروف قاسية، لا سيما في بوفالو، مع تساقط كثيف ومطوّل للثلوج، والعثور على جثث في السيارات وتحت الثلوج وتفقد عناصر الإغاثة السيارات بحثا عن ناجين. وتعد بافالو في مقاطعة إري التي غالبا ما تشهد شتاء قاسيا، محور الأزمة بعد أن دُفنت المدينة تحت طبقات كثيفة من الثلوج. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تصريح للصحافيين "إنها بالتأكيد عاصفة القرن"، مشيرة إلى أنه "من السابق جدا لأوانه القول إنها على وشك الانتهاء". وقالت هوشول إن بعض البلدات في غرب نيويورك غمرتها ليلا ثلوج بسماكة تتراوح بين 0.75  إلى متر.

الإدارة الأمريكية تتجند لمواجهة الكارثة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وضع كامل إمكانات الحكومة الفدرالية في متناول ولاية نيويورك، وقال إنه وزوجته جيل بايدن يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا أحباء لهم في العاصفة. وأقر بايدن أيضا إعلان حال الطوارئ في الولاية، وفق البيت الأبيض. وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تساقط الثلوج في مدينة بافالو، وأن تضاف طبقة جديدة إلى الثلوجالمتراكمة منذ أيام وأدت إلى شلّ المدينة وانهيار خدمات الطوارئ فيها. وصباح  اليوم (الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022) أصدرت الأرصاد الجوية تقريرا محدثا توقّعت فيه أن "تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الشرق والغرب الأوسط في الأيام المقبلة"، لكنّها حذّرت من أن السفر في هذه المناطق يبقى محفوفا بالمخاطر.

العاصفة الثلجية في أمريكا الشمالية تخف حدتها بالتدريج

 وجاء في تغريدة أطلقها مارك بولونكارز المسؤول التنفيذي في مقاطعة إري أن حصيلة الوفيات الناجمة عن العاصفة الثلجية ارتفعت إلى 27 في المقاطعة الاثنين، بما في ذلك 14 شخصا عثر عليهم في الخارج وثلاثة في سيارة. وكان قد رجّح في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق أن يتجاوز عدد الوفيات في إري حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية القوية التي ضربت بافالو عام 1977 وأودت بحياة نحو 30 شخصا. ومع التوقعات بازدياد تساقط الثلوج والإعلان أن معظم طرق بافالو "غير سالكة"، دعا بولونكارز السكان إلى ملازمة منازلهم.

إلغاء آلاف الرحلات الجوية

في سياق متصل، جاءت شركة ساوث وست إيرلاينز على رأس شركات الطيران الأمريكية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبذل شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين. وانخفضت أسهم شركة ساوث وست إيرلاينز التي يقع مقرها في دالاس 3.4 بالمئة عند 34.90 دولار قبل بدء عمليات التداول بعد أن ألغت الشركة 2.503 رحلات اعتبارا من الساعة 5.50 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء و2.474 رحلة أخرى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات.

كما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها، وإن كان ذلك على نطاق أقل‭‭ ‬‬. وقالت هيلان بيكر، المحللة لدى شركة كوين، في مذكرة "نتوقع أن تتأثر ساوث وست إيرلاينز بشدة (جراء العاصفة) لأنها كانت أسوأ مما تخيلته الشركة ومن المحتمل أن يتضاءل حجم أرباحها بصورة أكبر مقارنة بالخسائر الناجمة عن أي عاصفة عادية أخرى". وقالت ساوث وست أمس الاثنين إنها قررت مواصلة العمل ولكن مع تخفيض عدد رحلاتها بما يقترب من الثلث "خلال الأيام العديدة المقبلة".

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب / رويترز)

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