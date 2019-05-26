توقعات: اليمين الشعبوي بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون

أشارت التوقعات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) إلى أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية في عموم أوروبا خسرت في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن بنسب متفاوتة من دولة لأخرى. في المقابل، زادت النسب التي حصلت عليها بعض الأحزاب اليمينية والشعبوية.

ففي فرنسا تصدّر حزب التجمّع الوطني اليميني الشعبوي بزعامة مارين لوبن انتخابات البرلمان الأوروبي، بحسب استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا" التجمّع الوطني ما بين 24 و24,2 بالمائة من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمائة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 بالمئة.

شريكا الائتلاف الحاكم في برلين تعرضا لخسارة فادحة لكن تحالف ميركل المسيحي بقي متصدرا.

أما في ألمانيا فقد حلّ التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في المرتبة الأولى رغم خسارته الكبيرة مقارنة مع الانتخابات الماضية. كما خسر الاشتراكيون بشكل واضح، في حين حل الخضر في المرتبة الثانية. أما الشعبويون فقد حلوا في المرتبة الرابعة بحصولهم على 10,8% من الأصوات.

المحافظون يتصدرون في النمسا

وفي النمسا تشير التوقعات إلى إحراز حزب المستشار النمساوي سباستيان كورتس (الشعب النمساوي) المحافظ تقدما ملحوظا. ووفقا لهذه التوقعات، فقد حصل حزب كورتس على 34,5 في المائة من الأصوات (بزيادة بمقدار 7,5 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2014).

وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 23,5 في المائة، فيما حصل حزب الحرية اليميني الشعبوي على 17,5%، وهي نسبة أقل من تلك التي كان قد حصل عليها في انتخابات 2014. وتأتي هذه التطورات بعد مضي أسبوع على انهيار الائتلاف الحاكم في النمسا بعد فضيحة الفيديو التي تسببت باستقالة زعيم الحزب ونائب المستشار النمساوي، هاينتس-كريستيان شتراخه.

مشاهدة الفيديو 01:44 أوروبا تنتخب برلمانها في ظل مخاوف من صعود الشعبويين

حزب أوربان يحصد معظم الأصوات في المجر

وبالنسبة للمجر أشارت التوقعات الأولية إلى حصول حزب "فيدس" الناقم على السياسة الأوروبية، وهو حزب رئيس الوزراء المجري المثير للجدل، اليميني الشعبوي فيكتور أوربان على 56 بالمائة من الأصوات بزيادة 3,5 في المائة عن الانتخابات الماضية. وجاء التحالف الديمقراطي في المركز الثاني بـ11 في المائة.

وفي بلغاريا تشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب المواطنون من أجل التطور الأوروبي الحاكم (جيرب)، وهو حزب محافظ، بأغلبية الأصوات. وحسب وكالة أبحاث ألفا، فإن حزب "جيرب" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، وهي عضو في حزب الشعب الأوروبي، سيحصل على 32,8 في المائة من الأصوات، وفقًا لقناة "بي تي في" الخاصة.

وجاء في المرتبة الثانية الاشتراكيون المعارضون بـ 23,1 في المائة وحركة الحقوق والحريات، للعرقية التركية في المرتبة الثالثة بنسبة 13,6 في المائة من الأصوات. ومن المتوقع أن يفوز حزب "فمرو" القومي، الشريك الأصغر لـ "جيرب"، بنسبة 6,8 في المائة من الأصوات، والائتلاف البلغاري الديمقراطي الموالي لأوروبا بنسبة 5,9 في المائة، مما يعني أن كلاهما سيحصل على مقاعد في البرلمان الأوروبي.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)