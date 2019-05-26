 توقعات: اليمين الشعبوي بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون | أخبار | DW | 26.05.2019

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أخبار

توقعات: اليمين الشعبوي بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون

إذا صحت توقعات مراكز البحث في فرنسا فإن اليمين الشعبوي بزعامة مارين لوبن يتفوق على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية. أما في باقي الدول فقد تفاوتت النتائج، إذ تصدر المحافظون في النمسا على حساب الشعبويين.

Frankreich Marine Le Pen Rassemblement National Europawahl Wahlkampf (Reuters/P. Rossignol)

أشارت التوقعات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) إلى أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية في عموم أوروبا خسرت في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن بنسب متفاوتة من دولة لأخرى. في المقابل، زادت النسب التي حصلت عليها بعض الأحزاب اليمينية والشعبوية.

ففي فرنسا تصدّر حزب التجمّع الوطني اليميني الشعبوي بزعامة مارين لوبن انتخابات البرلمان الأوروبي، بحسب استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا" التجمّع الوطني ما بين 24 و24,2 بالمائة من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمائة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 بالمئة.

Deutschland | Koalitionsgipfel im Kanzleramt | Andrea Nahles und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/Bildfunkk/B. v. Jutrczenka)

شريكا الائتلاف الحاكم في برلين تعرضا لخسارة فادحة لكن تحالف ميركل المسيحي بقي متصدرا.

أما في ألمانيا فقد حلّ التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في المرتبة الأولى رغم خسارته الكبيرة مقارنة مع الانتخابات الماضية. كما خسر الاشتراكيون بشكل واضح، في حين حل الخضر في المرتبة الثانية. أما الشعبويون فقد حلوا في المرتبة الرابعة بحصولهم على 10,8% من الأصوات.

 

المحافظون يتصدرون في النمسا

وفي النمسا تشير التوقعات إلى إحراز حزب المستشار النمساوي سباستيان كورتس (الشعب النمساوي) المحافظ تقدما ملحوظا. ووفقا لهذه التوقعات، فقد حصل حزب كورتس على 34,5 في المائة من الأصوات (بزيادة بمقدار 7,5 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2014).

وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 23,5 في المائة، فيما حصل حزب الحرية اليميني الشعبوي على 17,5%، وهي نسبة أقل من تلك التي كان قد حصل عليها في انتخابات 2014. وتأتي هذه التطورات بعد مضي أسبوع على انهيار الائتلاف الحاكم في النمسا بعد فضيحة الفيديو التي تسببت باستقالة زعيم الحزب ونائب المستشار النمساوي، هاينتس-كريستيان شتراخه.

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أوروبا تنتخب برلمانها في ظل مخاوف من صعود الشعبويين

حزب أوربان يحصد معظم الأصوات في المجر

مختارات

فتحت اللجان أبوابها الأحد في 21 دولة أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في آخر يوم من أيام انتخابات البرلمان الأوروبي 2019، التي امتدت على مدار أربعة أيام. وتبدو المشاركة هذه المرة أكبر مما كان قبل خمس سنوات. (26.05.2019)

وبالنسبة للمجر أشارت التوقعات الأولية إلى حصول حزب "فيدس" الناقم على السياسة الأوروبية، وهو حزب رئيس الوزراء المجري المثير للجدل، اليميني الشعبوي فيكتور أوربان على 56 بالمائة من الأصوات بزيادة 3,5 في المائة عن الانتخابات الماضية. وجاء التحالف الديمقراطي في المركز الثاني بـ11 في المائة.

وفي بلغاريا تشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب المواطنون من أجل التطور الأوروبي الحاكم (جيرب)، وهو حزب محافظ، بأغلبية الأصوات. وحسب وكالة أبحاث ألفا، فإن حزب "جيرب" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، وهي عضو في حزب الشعب الأوروبي، سيحصل على 32,8 في المائة من الأصوات، وفقًا لقناة "بي تي في" الخاصة.

وجاء في المرتبة الثانية الاشتراكيون المعارضون بـ 23,1 في المائة وحركة الحقوق والحريات، للعرقية التركية في المرتبة الثالثة بنسبة 13,6 في المائة من الأصوات. ومن المتوقع أن يفوز حزب "فمرو" القومي، الشريك الأصغر لـ "جيرب"، بنسبة 6,8 في المائة من الأصوات، والائتلاف البلغاري الديمقراطي الموالي لأوروبا بنسبة 5,9 في المائة، مما يعني أن كلاهما سيحصل على مقاعد في البرلمان الأوروبي.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


مختارات

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين. (26.05.2019)  

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