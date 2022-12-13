 توقعات الجمهور حول نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال | DW الأخبار | DW | 14.12.2022

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توقعات الجمهور حول نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال

أجرت قناة دي دبليو استطلاعا بين جمهور كرة القدم حول توقعاتهم إزاء مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي مونديال قطر.

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