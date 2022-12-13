توقعات الجمهور حول نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال

تحليل: مياه كرة القدم تتسرب عبر شقوق جدران سياسة الانقسام المغاربية

قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.