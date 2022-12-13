توقعات الجمهور حول نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال

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أجرت قناة دي دبليو استطلاعا بين جمهور كرة القدم حول توقعاتهم إزاء مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي مونديال قطر.
بتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا وأنهى هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائيات كأس العالم. وقد ساهمت عوامل فريدة خلال المونديال في نجاح أسود الأطلس. فما هي؟
قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.
نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.
مع انتهاء مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي مونديال قطر، سيوجه أسطورة التعليق الألماني بيلا ريتي شكره للمشاهدين ويودعهم ويودع الميكروفون فهذه آخر مرة يعلق فيها على مباراة لكرة القدم. يا له من وداع تاريخي يليق بالمعلق الفذ!
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