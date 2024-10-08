ما أهمية استخدام الوسائط الرقمية لتعليم الأطفال؟

تعد الوسائط الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين، وبالرغم من دخول التقنيات والأجهزة اللوحية إلى عملية التعلُّم اليوم إلا أن بعض الآباء وخبراء التربية ما زالوا يخافون من استخدام التقنيات والأجهزة اللوحية خلال عملية التعلم للأطفال، ولكن وفق دراسة حديثة كان لمؤسسة القراءة الألمانية رأي آخر بهذا الخصوص.

دعوة لاستخدام الوسائط الرقمية في القراءة للأطفال

دعت مؤسسة القراءة الألمانية للآباء والمربين إلى استخدام الوسائط الرقمية أيضاً خلال القراءة للأطفال لتكون بمثابة وسيط مساعد قد يجعل تعلّم القراءة أكثر فاعلية ومتعة. وقالت مديرة معهد أبحاث القراءة والوسائط التابع لمؤسسة القراءة الألمانية، زيمونه إميش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة تقديم دراسة جديدة حول القراءة للأطفال، إنه من الضروري السماح للأطفال باستكشاف أن الوسائط الرقمية غير مخصصة للألعابومقاطع الفيديو فحسب، بل يمكن استخدامها كذلك في عملية التعلُّم والقراءة بشكل فعّال وممتع. وأضافت إميش إن بعض الوسائط الرقمية تحتوي على الكثير من النصوص والقصص الرائعة التي يمكن قراءتها للأطفال، كما يمكن استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية للقراءة عندما لا يوجد كتاب ورقي في متناول اليد.

استخدمت المؤسسة في دراستها استطلاع رأي شمل 815 فرداً لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثمانية أعوام لدراسة سلوك القراءةلديهم. وأجري الاستطلاع خلال الفترة من منتصف أيار/ مايو حتى منتصف حزيران/ يونيو. وبحسب الاستطلاع فإن 43 بالمائة من الأمهات والآباء المشاركين يستخدمون تطبيقات للأطفال على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية، وذكر 26 منهم منهم أن تطبيقات القراءة من ضمنها.

الوسائط الرقمية تعزز القراءة والتعلم

وتؤكد إميش أن الوسائط الرقمية لديها إمكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها في عملية القراءة والتعلم للأطفال، كما أشارت الوزارة الاتحادية للأسرة وكبار السن والنساء والشباب إلى أن إمكانية التفاعل التي توفرها الوسائط الرقمية وتطبيقات التعلّم تجعل عملية القراءة والتعلم ممتعة ومرحة بالنسبة للأطفال.

وفي دراسة سابقة نشرتها مؤسسة القراءة الألمانية بيّنت أهمية استخدام الأطفال لتطبيقات التعلم، فبعضها يساعد على تعزيز اللغة مثل التطبيقات التي تعتمد على التعلُّم من خلال أغاني الأطفال أو التي تعتمد على القراءة بصوت عالٍ، أو التطبيقات التي تدرِّب مهارات القراءة بشكل خاص، ولكن يجب على الآباء والمربين انتقاء هذه التطبيقات بعناية لتكون أدوات تعلّم فعالة لأطفالهم.

التطور التقني لا يلغي أهمية قراءة الأطفال للكتب الورقية صورة من: Westend61/imago images

ومع ذلك يوصي إعلان ستافنجر بشأن مستقبل القراءة الذي يدرس تأثير الرقمنةعلى ممارسات القراءة بضرورة تعزيز القراءة التناظرية التي تستخدم الكتب الورقية مع التدريب على القراءة والفهم على الشاشات في نفس الوقت، وتُظهر العديد من الدراسات أن المهارات الحركية، وحاسة اللمس وحركات العين يتم تعزيزها بشكل أكبر عند قراءة النصوص المكتوبة على الورق.

م.ج / (د.ب.أ، الوزارة الاتحادية للأسرة)