 توصيات إثر تقرير عن ″عنصرية منهجية″ ضد المسلمين في ولاية برلين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.09.2022

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سياسة واقتصاد

توصيات إثر تقرير عن "عنصرية منهجية" ضد المسلمين في ولاية برلين

وجدت لجنة رسمية أن المسلمين في ولاية برلين يتعرضون للتمييز في مؤسسات الدولة، وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات، بما في ذلك إلغاء "قانون الحياد" في الولاية.

عنصرية ضد المسلمين في ألمانيا

عنصرية ضد المسلمين في ألمانيا

خلصت لجنة خبراء رسمية في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن ولاية برلين تعاني من مشكلة هيكلية في تعاملها مع جاليتها المسلمة.

وتم تشكيل اللجنة التي تعتبر الأولى من نوعها في ألمانيا، رداً على الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف في مدينة هاناو في غرب البلاد في شباط / فبراير 2020، عندما قتل متطرف تسعة أشخاص من أصل أجنبي، وقتل والدته قبل أن يقتل نفسه.

بعد أكثر من عامين، ظهرت النتائج. قدمت اللجنة صورة غير مواتية لمدينة، تقدم نفسها كمثال للتنوع، إلا أنها في الواقع تحتاج الكثير من التحسين.

ووفقاً للتقرير، فإن الموقف (العنصري) الشائع في خيال "الأغلبية أو المجتمع المهيمن" يميل للاعتقاد بوجود صلة وثيقة بين الإسلام والفقر.. ويواجه المسلمون، مثل جميع المهاجرين، عوائق وممارسات إقصائية وتمييز هيكلي".

وينتقد التقرير نقص الوعي وعدم كفاية تصنيف السلوك والجرائم المعادية للمسلمين، الأمر الذي أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. كما يشير إلى نقص الشفافية عندما تقوم وكالات الاستخبارات المحلية بمراقبة المنظمات والجمعيات المسلمة.

يظهر التحيز الجنسي في السياق التمييزي الأوسع، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يرتدين الحجاب. وخلص التقرير إلى أن النساء المسلمات أقل عرضة لتلقي فحوصات الصحة الجنسية أو أن تؤخذ ادعاءات العنف الجنسي ضدهن على محمل الجد. الشيء نفسه ينطبق على علاج الصدمة النفسية الناتجة عن التعرض للاعتداء أو التحرش الجنسيين.

على الصعيد الثقافي، أدت قلة عدد الأدوار القيادية للمسلمين إلى "نقص كبير في تمثيلهم" وتقديم كليشيهات تنمط المسلمين.

جانب من المؤتمر الصحفي لعرض التقرير حول التمييز العنصري

جانب من المؤتمر الصحفي لعرض التقرير حول التمييز العنصري

توصيات التقرير

قد يكون المسلمون في برلين مهمشين على عدة جهات، بيد أن أعدادهم ليست بالقليلة. على الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي، يُعتقد أن المسلمين يشكلون حوالي 10 في المائة من سكان العاصمة الألمانية البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة. بعض المسلمون هم من الوافدين الجدد،  مثل اللاجئين من الحرب في سوريا، الذين وصلوا في السنوات الخمس أو الست الماضية. ولكن هناك البعض الآخر الذي يعيش في ألمانيا منذ عقود طويلة.

لمعالجة التمييز، ركزت مقترحات اللجنة على أربعة جوانب للإدارة العامة: إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، والحياة الثقافية، والتعليم. وكانت التوصية بتغطية جميع هذه المجالات لتوفير التدريب والتطوير المهني لموظفي الدولة، بما في ذلك المعلمين والقضاة والشرطة، لمساعدتهم على اكتشاف أوجه التحيز بسهولة أكبر.

وقال سفتر جنار، المتحدث باسم "الجمعية التركية في برلين-براندنبورغ" (TBB)، لـ DW: "ليس كل من يدلي ببعض التعليقات العنصرية عنصرياً. والبعض منهم لا يدرك أنه شيء عنصري"، ويضيف: "مفهوم وتعريف العنصرية جديد إلى حد ما في ألمانيا".

كما دعا المشاركون في التقرير، وهم مجموعة صغيرة من الأكاديميين والباحثين من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد في برلين، إلى مزيد من الدعم المالي الحكومي للأنشطة الثقافية والدينية والفنية الإسلامية، وتقديم صورة للمسلمين في وسائل الإعلام تراعي حساسياتهم، أملاً في تحسين التصورات العامة عنهم والتراجع عن تنميطهم.

كما تم اقتراح بعض الإجراءات القانونية الأكثر صرامة. وشمل ذلك إنشاء قسم داخل شرطة ولاية برلين مهمته  متابعة العنصرية المعادية للمسلمين، فضلاً عن مناصب رقابية جديدة في المنظومة الجنائية لمكافحة التمييز الهيكلي.

وقال جنار: "يجب أن نناقش ما يحدث عندما يتصرف شخص يعمل لصالح الدولة بشكل عنصري. وما هي العواقب؟". والجدير ذكره أن سفتر جنار و "الجمعية التركية في برلين-براندنبورغ" (TBB) لم يشاركا في إعداد التقرير.

مختارات

نهاية "الحياد"

حظيت دعوة التقرير لإنهاء ما يسمى بـ"قانون الحياد" في برلين بأكبر قدر من الاهتمام. يحظر القانون، الصادر عام 2005، على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية في العمل. كما يوحي اسم القانون، تكمن الفكرة في إنشاء جهاز دولة محايد يقدم معاملة متساوية لجميع الناس.

زاندرا شيريز، وزيرة التعليم السابقة بولاية برلين

زاندرا شيريز، وزيرة التعليم السابقة بولاية برلين

ومع ذلك، في الممارسة العملية، واجه قانون الحياد اتهامات بالتمييز. في حين أنه ينطبق على جميع الخلفيات من حيث المبدأ، فقد كان وقع وتأثير القانون بشكل كبير على النساء المحجبات أكثر من غيرهن.

في عام 2015 ، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن الحظر العام للحجاب ينتهك الدستور الألماني، المعروف باسم "القانون الأساسي". وتوصلت محكمة العمل الفيدرالية إلى استنتاج مماثل في عام 2020، عندما أيدت حكما أصدرته محكمة الولاية لصالح امرأة مسلمة لم تكن قادرة على تولي دور تعليمي بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب.

قانون الحياد، وفقاً للمحاكم، يتناقض مع تكافؤ الفرص والحماية ضد التمييز على المستويين الاتحادي ومستوى الولايات. يقول المدافعون عن إلغاء القانون إن حرمان المسلمين المتدينين من الوظائف يقوض الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المسلمين في الحياة العامة.

ومع ذلك، فإن إلغاء القانون ليس بهذه السهولة. استأنفت ساندرا شيريس، وزيرة التعليم السابقة في ولاية برلين، قرار محكمة العمل لعام 2020. ووعدت الحكومة الائتلافية ذات الميول اليسارية بتعديل قانون الحياد، إذا رفضت المحكمة العليا الاستئناف.

هناك أيضا خلاف داخل المجتمعات المسلمة. فقد قال سفتر جنار، المتحدث باسم "الجمعية التركية في برلين-براندنبورغ" (TBB) إن مجلس إدارة الجمعية لم يتخذ أي موقف رسمي بسبب انقسامه؛ إذ يريد البعض الإبقاء على القانون، في حين يرغب البعض الآخر مثله في إلغائه.

بينما تنتظر الحكومة قرار المحكمة، التي لم تحدد موعداً للحكم، ستقوم وزارة العدل بالمزيد من المشاورات. سيتم تشكيل لجنة ثانية في أوائل العام المقبل، وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل في برلين، لتطوير "استراتيجية وقائية" "لتنفيذ التوصيات.

ويشار إلى أن أي حماية أو دعم جديد يدخل حيز التنفيذ هو جزء من جهود أكبر  لمكافحة التمييز. في العاصمة الألمانية، التي تحب أن تنظر إلى نفسها على أنها منفتحة ومرحبة بالناس من جميع الخلفيات، قال سفتر جنار إن "العنصرية ضد المسلمين هي مجرد نوع واحد من العنصرية".

وليام نوح جلوكروفت/ر.ض

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    إرث ثقيل

    تعاني المناطق التي يسكنها السود في جنوب إفريقيا منذ سنوات من تبعات التمييز العنصري، إذ ما تزال محرومة من التعليم والرعاية الصحية والازدهار الاقتصادي. هذا ما يوثقه معرض كبير للصور الفوتوغرافية في عاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبورغ، وذلك في ذكرى مرور 20 عاماً على سقوط نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) هناك.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    شاهد على حقبة أليمة

    "الرسالة واضحة: حتى وإن كانت التفرقة العنصرية مقننة، لا يغير ذلك شيئاً من طابعها اللا أخلاقي". في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، خرج أفراد من المنظمة الحقوقية "الأوشحة السوداء" إلى الشوارع للتظاهر ضد نظام الفصل العنصري. أحد المصورين وثق هذه المظاهرة الاحتجاجية من خلال صوره. يذكر أن "الأوشحة السوداء" تأسست من قبل نساء بيض وقد وصفها نيلسون مانديلا عام 1990 بـ"ضمير جنوب إفريقيا البيضاء".

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    الكاميرا كسلاح

    أحد أشهر المصورين السود يتعرض للاعتقال: إنه بيتر ماغوبانه، الذي بدأ حياته العملية كسائق وساع بريد للمجلة الأسطورية درام (DRUM). وقد كان الألماني يورغن شادبيرغ هو من علمه كيفية التصوير بالكاميرا. وقد ذاع صيت موغوبانه على الصعيد العالمي عبر صور لانتفاضة السود في الأحياء العشوائية الفقيرة وكان يخفي كاميراته عن سلطات نظام التفرقة العنصرية التي كانت عادة ما تمنعه من تصوير مثل هذه الأحداث.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    نهاية حي "صوفيا تاون"

    بدأ نظام الأبارتهايد في الخمسينيات بتقسيم الأحياء السكنية وفقاً للانتماء العرقي. وفي إطار حملته هذه، تم هدم بيوت حي "صوفيا تاون" المختلط عرقياً، والذي كان يشكل المركز الثقافي للأغلبية السوداء. وعلى أنقاض البيوت المهدمة تم بناء حي "تريومف" (النصر) الذي كان مخصصاً فقط للسكان البيض.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    القطار الكنيسة

    يقضي سكان الأحياء العشوائية الفقيرة السود وقتاً طويلاً في التنقل إلى أماكن عملهم في وسط المدينة. وبالرغم من ذلك، لم تخل تلك السفرات المتعبة والطويلة في القطارات المكتظة من لحظات روحية. بعض هذه اللحظات وثقها المصور سانتو موفوكينغ في سلسة رائعة من الصور. وما يزال الدين والمعتقد يلعبان دوراً مهماً في المجتمع الجنوب إفريقي حتى اليوم.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    مقاومة أمام المحكمة

    صحفيون عام 1956 خلال ما عُرف بـ"محاكمة خيانة الوطن"، التي شملت 156 شخصاً في جنوب إفريقيا متهمين بالخيانة، إذ كانوا قد نشروا "وثيقة الحرية"، التي تدعو إلى إلغاء نظام الأبارتهايد. وقد كان نيلسون مانديلا من بين هؤلاء المتهمين. ساهمت هذه المحاكمة في ظهور حركة تضامنية بين الجماعات المعارضة بغض النظر عن انتمائها العرقي.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    رمز للكفاح من أجل الحرية

    عُلقت إحدى الصور الشهيرة للمعرض في وسط سوفيتو كنصب تذكاري للتذكير بحقبة الكفاح من أجل إلغاء التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. وتذكر هذه الصورة بانتفاضة تلاميذ المدارس، الذين احتجوا عام 1976 ضد سياسة التمييز العنصري. وقد لقي التلميذ هيكتور بيترسن خلال هذه المظاهرة مصرعه بعد إطلاق النار عليه. وقد وثق المصور سام نزيما هذه اللحظة في صورة جابت شتى أنحاء العالم.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    حزن وغضب

    يظهر المعرض أيضاً صوراً للحزن الجماعي، إذ عادة ما كانت مراسم تأبين ضحايا السياسة العنصرية تتحول إلى تظاهرات سياسية كبيرة، على غرار تأبين أفراد مجموعة "كريدوك فور" (Craddock Four) المعارضة، الذي تعرضوا عام 1985 للاختطاف والقتل. وتبين بعدها أن ضباط من قوة الدفاع الجنوب إفريقية هم من كانوا يقفون وراء العملية.

  • بالصور: صعود وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا

    حقبة جديدة

    بعد عقود من القمع والتمييز العنصري، احتفلت جنوب إفريقيا في الثالث من مايو/ أيار عام 1994 بنصرها وبواحد من الذين ساهموا فيه مساهمة كبيرة: إنه نيلسون مانديلا، الذي انتخب كأول رئيس لجنوب إفريقيا الديمقراطية. ويتذكر المصور جورج هاليت ذلك اليوم قائلاً: "لقد كانت لحظة لا تصدق!" وقضى هاليت 20 عاماً من حياته يصور السياسيين المنفيين، قبل أن يعود إلى بلاده لينقل بعدسته وقائع أول انتخابات حرة في بلاده.

    الكاتب: أولريكه زومر/ ش.ع


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