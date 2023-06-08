توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

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توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
بشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقاسم أعباء طالبي اللجوء بعد مفاوضات مضنية نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات. ما هي بنود الاتفاق؟
في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟
دافعت برلين على لسان وزيرة خارجيتها على الاتفاق الأوروبي الجديد حول كيفية تقاسم مسؤولية الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية نجحت في ضم إيطاليا واليونان لاتفاق استعصى على التكتل منذ عقد من الزمان.
تصدرت قضية الهجرة مناقشات المستشار الألماني شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني في أول زيارة يقوم بها شولتس لروما منذ وصول ميلوني للسلطة. انتهى اللقاء بالاتفاق على العودة إلى المشاورات الحكومية بعد سنوات من التوقف.
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