توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

قواعد لجوء جديدة مشددة في الاتحاد الأوروبي .. من يجني ثمارها؟

بشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقاسم أعباء طالبي اللجوء بعد مفاوضات مضنية نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات. ما هي بنود الاتفاق؟