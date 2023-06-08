 توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة | DW الأخبار | DW | 09.06.2023

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DW الأخبار

توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.

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