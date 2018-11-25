 توسك يدعو لقمة أوروبية ويرفض التفاوض مجددا مع لندن | أخبار | DW | 10.12.2018

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أخبار

توسك يدعو لقمة أوروبية ويرفض التفاوض مجددا مع لندن

بعد إعلان تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاقية بريكست، دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إلى عقد قمة أوروبية يوم الخميس في بروكسل لمناقشة الملف. توسك رفض التفاوض مع لندن مجددا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel (Reuters/O. Hoslet)

دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك مساء الاثنين (10 كانون أول/ديسمبر 2018)  إلى عقد قمة أوروبية يوم الخميس في بروكسل ستخصص لملف بريكست، رافضا التفاوض مجددا حول اتفاق في هذا الصدد بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

وكتب توسك على تويتر بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء التصويت في البرلمان على اتفاق بريكست "قررت الدعوة الى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الامني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية". وأضاف "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق" بشأن خروج المملكة المتحدة.

وأجرى توسك مشاورات مع قادة الدول الأوروبية الـ 27 بعدما قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقررا الثلاثاء. وأوضحت أن قرارها مرده إلى معارضة النواب البريطانيين للحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة الحدود الفعلية بين إقليم ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، والمعروف بـ "شبكة الأمان". وسيتم عقد قمة بريكست على هامش قمة اعتيادية تعقد في بروكسل الخميس أيضا.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

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    الكاتب: رولف فينكل/ علاء جمعة


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