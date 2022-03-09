توسع روسيا حملتها العسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، وتكثّف هجماتها على المدن المحاصرة.

القوات الروسية تتمركز حول كييف وتحاصر ماريوبول

شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.