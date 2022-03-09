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توسع روسيا حملتها العسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، وتكثّف هجماتها على المدن المحاصرة وتضرب أهدافًا مدنيّة جديدة بالقنابل والرشقات الصاروخية.
شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن قصفاً روسياً طال مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في مدينة ماريوبول كان 80 مدنياً قد احتموا به. وتحاصر القوات الروسية المدينة منذ أكثر من أسبوع وتواصل قصفها إلى جانب مدن أخرى كبيرة.
ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في مدن أوكرانية، وسط حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في كييف من دون إحراز تقدم. فيما يبحث مجلس الأمن ملف الأسلحة البيولوجية لأوكرانيا.
تشير التقديرات إلى أن آلاف الأجانب لبوا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أوكرانيا. فما هي التداعيات التي يمكن أن يسببها ذلك على المستوى الميداني وقانونيا لدى بلدانهم الأصلية؟
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