 توسع روسيا حملتها العسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، وتكثّف هجماتها على المدن المحاصرة. | DW الأخبار | DW | 12.03.2022

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DW الأخبار

توسع روسيا حملتها العسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، وتكثّف هجماتها على المدن المحاصرة.

توسع روسيا حملتها العسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، وتكثّف هجماتها على المدن المحاصرة وتضرب أهدافًا مدنيّة جديدة بالقنابل والرشقات الصاروخية.

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