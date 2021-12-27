توريس في برشلونة مقابل 65 مليون يورو

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (28 كانون الأول/ديسمبر 2021)، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى برشلونة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقا أن برشلونة سيدفع حوالي 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب إضافة إلى عشرة ملايين يورو ضمن بنود أخرى.

وقال برشلونة إن توريس وقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2027 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني مليار يورو. وقال توريس في رسالة عبر الفيديو "السعادة لا تسعني بالإعلان عن انضمامي لبرشلونة اليوم. أراكم قريبا".

سيتم تقديم توريس، البالغ من العمر 21 عامًا، رسميا بألوان فريقه الجديد في كامب نو في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل حيث سيتم عقد مؤتمر صحافي.

ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 الى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 23 مليون يورو. سجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوج معه بطلا لإنكلترا وكأس الاتحاد الإنكليزي، فضلا عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشلسي.

ويغيب توريس الذي سجل 12 هدفا في 22 مباراة دولية، عن الملاعب في الشهرين الماضيين بسبب كسر في قدمه.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشافي هرنانديز المسؤولية. وسيعود برشلونة للمنافسات بعد العطلة الشتوية في الثاني من يناير.

ويمر البلاوغرانا حاليًا بمرحلة صعبة في الدوري بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي التاريخي ريال مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، كما أنه خرج خالي الوفاض من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتخطت ديون برشلونة 1.4 مليار يورو هذا العام وكنتيجة لأداء النادي المالي انخفض سقف رواتبه من 280 مليون يورو إلى 97 مليون يورو، ما أرغمه على الفشل في التجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس.

وكان برشلونة يسعى إلى تعزيز خط هجومه بعدما اضطر مهاجمه الأرجنتيني الآخر سيرخيو أغويرو، المنتقل إلى صفوفه هذا الصيف في صفقة مجانية من مانشستر سيتي بالذات، إلى الإعلان عن اعتزاله اللعب نهائيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي بسبب مشاكل في القلب.

ز.أ.ب/ ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)