توريس في برشلونة مقابل 65 مليون يورو

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (28 كانون الأول/ديسمبر 2021)، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى برشلونة.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقا أن برشلونة سيدفع حوالي 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب إضافة إلى عشرة ملايين يورو ضمن بنود أخرى.
وقال برشلونة إن توريس وقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2027 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني مليار يورو. وقال توريس في رسالة عبر الفيديو "السعادة لا تسعني بالإعلان عن انضمامي لبرشلونة اليوم. أراكم قريبا".
سيتم تقديم توريس، البالغ من العمر 21 عامًا، رسميا بألوان فريقه الجديد في كامب نو في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل حيث سيتم عقد مؤتمر صحافي.
ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 الى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 23 مليون يورو. سجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوج معه بطلا لإنكلترا وكأس الاتحاد الإنكليزي، فضلا عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشلسي.
ويغيب توريس الذي سجل 12 هدفا في 22 مباراة دولية، عن الملاعب في الشهرين الماضيين بسبب كسر في قدمه.
ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشافي هرنانديز المسؤولية. وسيعود برشلونة للمنافسات بعد العطلة الشتوية في الثاني من يناير.
ويمر البلاوغرانا حاليًا بمرحلة صعبة في الدوري بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي التاريخي ريال مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، كما أنه خرج خالي الوفاض من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتخطت ديون برشلونة 1.4 مليار يورو هذا العام وكنتيجة لأداء النادي المالي انخفض سقف رواتبه من 280 مليون يورو إلى 97 مليون يورو، ما أرغمه على الفشل في التجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس.
وكان برشلونة يسعى إلى تعزيز خط هجومه بعدما اضطر مهاجمه الأرجنتيني الآخر سيرخيو أغويرو، المنتقل إلى صفوفه هذا الصيف في صفقة مجانية من مانشستر سيتي بالذات، إلى الإعلان عن اعتزاله اللعب نهائيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي بسبب مشاكل في القلب.
ز.أ.ب/ ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
كرة ذهبية.. سابعة!
رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة
أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
منافسة شرسة
تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
ضربة البداية
"البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول مباراة مع الكبار
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
"سأواصل القتال"
ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".