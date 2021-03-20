 تورط نائب جديد بقضية الكمامات والحزب ″البافاري″ يشدد قواعد الشفافية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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أخبار

تورط نائب جديد بقضية الكمامات والحزب "البافاري" يشدد قواعد الشفافية

استقال وزير العدل السابق بولاية بافاريا من الأدوار التي يشغلها بالحزب "البافاري". وأمسى زاوتر ثالث سياسي محافظ يترك منصبه بسبب فساد يتعلق ببيع الكمامات. وفي مواجهة ذلك اقترح رئيس الحزب نقاطا لتشديد القواعد داخل الحزب.

ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (21/3/2021)

ماركوس زودر رئيس حزب الاتحادي المسيحي الاجتماعي يسعى لوضع حد لفضائح نواب الحزب عن طريق 10 نقاط جديدة من بينها "الشفافية التامة" فيما يتعلق بالدخل.

ترك عضو كبير بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (البافاري) (CSU) في ولاية بافاريا الألمانية الحزب الأحد (21 مارس/ آذار 2021) ليصبح أحدث سياسي يسقط في فضيحة عمولات مرتبطة بكمامات، وذلك في تطور قد يقلص التأييد للائتلاف المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، وذلك قبل ستة أشهر من انتخابات البرلمان الألماني، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

مختارات

ساهمت الكمامات في كبح جماح انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، بيد أنها تحولت لزاوية رخوة في خاصرة التحالف المسيحي الشريك بالائتلاف. كيف عادت الكمامات بأرباح طائلة على مالكي الصيدليات؟ وما آخر حلقات مسلسل "فضيحة الكمامات".

ويحقق مدعون مع ألفريد زاوتر عضو برلمان الولاية الثرية بسبب مزاعم عن تقاضيه رشى مقابل المساعدة في ترتيب عقود بشأن كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ونفي زاوتر، العضو بالحزب "البافاري"، الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم تلك المزاعم، لكنه قال الأحد إنه سيستقيل، بعد أن طلب منه عدد من السياسيين في حزبه الاستقالة.

وبالإضافة لكونه عضوا في برلمان الولاية عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) كان زاوتر عضوا في الهيئة القيادية للحزب ورئيس الهيئة الحزبية لدائرته الانتخابية. وظل الرجل طوال 25 عاما شخصية مؤثرة في الحزب المتحالف منذ عقود مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وشغل زاوتر من قبل منصب وزير العدل في حكومة بافاريا.

السياسي ألفريد زاوتر بالحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (أرشيف)

السياسي ألفريد زاوتر ترك مناصبه بالحزب المسيحي الاجتماعي "البافاري" بسبب فضيحة الكمامات

وكان ممثلو الادعاء قالوا يوم الأربعاء إن المحققين داهموا مكاتب زاوتر، عضو البرلمان البافاري (70 عاما) ومباني أخرى. وتسببت قضية تتعلق بصفقات مبيعات غير مشروعة محتملة لكمامات طبية في عاصفة سياسية في ألمانيا، مما دفع بالفعل اثنين من المشرعين الاتحاديين إلى الاستقالة.

زودر يريد "شفافية تامة"

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا وزعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي والمرشح المحافظ البارز لخلافة ميركل في منصب المستشار "نحن في عثرة على الطريق...مصداقية حزبنا في خطر".

وردا على "فضيحة الكمامات" أعلن ماركوس زودر في ميونيخ عن خطة تتضمن 10 نقاط من أجل تشديد قواعد الحزب بالنسبة للنواب الحاليين والمستقبليين. ويجب الكشف عن كل شيء للحزب والبرلمانات. ومن بين تلك النقاط "الشفافية التامة"، فيما يتعلق بالدخل الإضافي للنواب. وأكد زودر: "نريد الحصول على صورة كاملة وشاملة، وصولاً إلى أصغر التشعبات"، موضحا "هناك حاجة إلى قواعد جديدة وروح جديدة من أجل حزب مسيحي إجتماعي جديد".

وتابع زعيم الحزب البافاري: "في حالة القيام بمهام قيادية للحزب المسيحي الاجتماعي في البرلمانات، يجب حظر الأنشطة التجارية الجانبية في المستقبل، وكذلك حظر تمثيل المصالح مقابل أجر".

ويجب على جميع الرجال والنساء الذين يرغبون في الترشح للحزب في المستقبل التوقيع على "إعلان النزاهة" الجديد والالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب، والتي سيتم تشديدها مرة أخرى. وفي حالة حدوث انتهاكات جسيمة للقواعد، سيكون هناك تهديد بالطرد من الحزب، بحسب زودر.

ص.ش/إ.ع (د ب أ، رويترز)

  • Landtagswahl Bayern CSU (Reuters/M. Dalder)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    برلمان بافاريا ونتائج تاريخية

    أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

  • Bayern Landtagswahl Schulze, Söder und Aiwanger (picture-alliance/dpa/L. Barth-Tuttas)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    خسارة تاريخية للحزب البافاري

    خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

  • Landtagswahl in Bayern | Reaktion Natascha Kohnen SPD (Reuters/M. Rehle)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين

    أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

  • Bayern Landtagswahl Hartmann und Schulze | Jubel (Reuters/A. Gebert)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الخضر يحققون فوزا تاريخيا

    أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

  • Bayern Landtagswahl 2018 | AfD Wahlparty (DW/H. Kiesel)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ

    كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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