صنع في ألمانيا

توربينات هوائية عملاقة

من المفترض أن تستمد ألمانيا حتى عام ألفين وثلاثين خمسة وستين في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المستدامة، إلا أن عملية تركيب توربينات رياح جديدة في بعض المناطق متعطلة بسبب أن كثيرين لا يريدونها أمام منازلهم لآسباب عدة.