 توربينات رياح عائمة لتوليد الطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 14.12.2022

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صنع في ألمانيا

توربينات رياح عائمة لتوليد الطاقة

تعاني فرنسا من أزمة كهرباء كبيرة. كثير من محطات الطاقة النووية باتت متهالكة وخارج الخدمة. الآن يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الاستثمار بكثافة في توسيع طاقة الرياح، عبر توربينات عائمة في البحر.

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