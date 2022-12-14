توربينات رياح عائمة لتوليد الطاقة

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تعاني فرنسا من أزمة كهرباء كبيرة. كثير من محطات الطاقة النووية باتت متهالكة وخارج الخدمة. الآن يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الاستثمار بكثافة في توسيع طاقة الرياح، عبر توربينات عائمة في البحر.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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