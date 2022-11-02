 تود أن تبدو ذكيا أمام الآخرين.. كن مستمعا جيدا إذن! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.11.2022

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منوعات

تود أن تبدو ذكيا أمام الآخرين.. كن مستمعا جيدا إذن!

هل ينتابك شعور بأن الآخرين يستخفون أحيانًا بذكائك؟ غالبًا ما تخلق لغة جسدنا وتصرفاتنا التلقائية بشكل غير واعٍ انطباعًا خاطئًا لنا أمام الآخرين. الحل قد يكون بسيطا عبر النصائح التالية.

اجتماع عمل في شركة

نحن نريد دائما أن نترك انطباعا جيدا لنا أمام الآخرين فما العمل؟

سواء في موعد أو في مقابلة عمل أو في حفلة. بمجرد أن نرى شخصًا غريبًا لأول مرة، فإننا نشكل تلقائيًا انطباعًا أوليًا عن هذا الشخص، بيد أن هذا الأمر يحدث لنا أيضا باستمرار من قبل الآخرين. قد نبدو أمام البعض بأننا نمتاز بالخجل في حين يرانا آخرون بشكل مختلف.

نحن نريد دائما أن نترك انطباعا جيدا لنا أمام الآخرين، فهل هناك نصائح معينة يقدمها الخبراء؟ طبقا لمجلة غراسيا الألمانية فإن هناك نصائح مهمة يجب أن نحرص عليها في كل لقاء من أجل أن نحوز على تصنيف أفضل من قبل الآخرين، وخاصة لمن نلتقيهم لأول مرة.

مختارات

يعتقد البعض أن الانهماك في العمل ضروري من أجل تحقيق النجاح وكسب ثقة الإدارة والزملاء، إلا أن خبيرة ألمانية تعتقد أن هذه الأمور قد تؤثر سلبا على سير العمل وتنصح باتباع طريقة جديدة من أجل النجاح.

ربما سمعنا عن لغة الجسد ودلالتها في التعامل مع الآخرين أو ماذا تفصح عن صاحبها وعن شخصيته، لكن هل تعرف أن لغة الجسد يمكنها أيضا أن تحسن من حالتك النفسية وتعيد إليك النشاط والقوة الذهنية!

كن مستمعا جيدا

يعتقد البعض أنه إذا تحدث كثيرًا فأنه سيصبح تلقائيا أكثر ذكاء أو هكذا سيبدو على الأقل، بيد أن هذا الأمر ليس صحيحا. إذ بحسب المجلة الألمانية فإن الاستماع للآخرين وتفهم ما يقولوه يجعل من الآخرين يقيمونك بطريقة إيجابية.

من المهم هنا أن نؤكد ألّا نبقى صامتين بل أن نشجع الآخرين على الكلام ومن ثم نتكلم إن كان كلامنا سيشكل إضافة فقط. الكلام لأجل الكلام يجعلنا نبدو وكأننا سطحيين.

الحفاظ على التواصل البصري

وهذا يقودنا إلى النقطة التالية. أثناء الاستماع إلى شخص ما أو التحدث معه، يجب أن تنظر في عين الشخص الآخر. بالتأكيد لا نقصد هنا التحديق المتواصل، فهذا قد يكون مزعجا، بيد أن التواصل البصري مهم وهو ما سيجعلك تبدوا أمام الناس بمظهر الواثق من نفسه.

عبر عن نفسك بشكل جيد

التكلم بغرابة دون أن يفهمك الاخرون سيؤدي إلى تجاهلك لاحقا، استخدم مفردات واضحة، وأن كان لا بد من استخدام كلمات أجنبية فسرها للحضور، أنت هنا تبين أنك تتحكم فعلا بما تقول وليس مجرد ناقل للكلام فقط. لا تعقد الكلام ولا تجعله طويلا حتى لا يمل الآخرون من كلامك. حدد ما تريد أن تقله واستخدم أقصر الطرق.

ابتسم

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن حتى الابتسامة الأصيلة يمكن أن تجعلك تبدو أكثر ذكاءً. ووفقًا لدراسة تشيكية، فإن الابتسامة اللطيفة على وجهك لا تعني أنك ذكي حقًا، لكنها تجعل الآخرين يعتقدون أنك كذلك. وكجزء من الدراسة، خضع 40 رجلاً و40 امرأة لاختبار ذكاء ثم التقطت صورهم: واحدة محايدة والأخرى بابتسامة خفيفة.

ثم نظر 160 غريبًا إلى الصور وصنفوا الأشخاص وفقًا لذكائهم. النتيجة: حازت الصور مع ابتسامة على نتيجة أفضل.

كن واثقا

سواء كنت تعرف طول سور الصين العظيم أو عدد الدول التي يمر بها نهر النيل، فهذا ليس دائمًا مؤشرًا على أنك ذكي. على العكس من ذلك، البعض سيعتقد أنك تتذاكى فقط. المهم كما يقول الخبراء أن تؤمن أنك ذكي وتتصرف على هذا الأساس، وهو ما سيظهرك بشكل أفضل.

الثقة بالنفس ستساعدك علىالتغلب على الخوف والقلق وأن تترك دائما انطباعا مميزا أمام الآخرين، لكن تذكر أن الذكي من يعترف كذلك بخطأه أمام الأخرين ولا يصر على المضي في الخطأ وهو يعرف أنه قد جانبه الصواب.

الكاتب: علاء جمعة

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "لم يعطني الله ساقين لكنه منحني الموهبة لقاء ذلك"

    ألفونسو مينزودا يمارس رياضة ركوب الموج، ويكسب المال من نجاحه في غناء الراب، كما يقوم بإعطاء الدروس لتحفيز الآخرين. كل ذلك على الرغم من أنه وُلد بدون ساقين. إنه مليء بالحماس للحياة ويفكر دوماً بشكل إيجابي. وشعاره هو الثقة في النفس ويحاول مساعدة الآخرين. لوح التزلج الخاص به هو كرسيه المتحرك.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "حتى بدون ساقين.. أنا إنسان أيضاً"

    قد تبدو حياة ألفونسو سهلة الآن، لكنه واجه الكثير من المصاعب الجمة في ماضيه. فقد نبذه والداه طفلاً بسبب عوقه. وكان التفكير بالانتحار رفيقه اليومي. لكن الأمر تغير الآن، فقد بات صاحب الـ25 ربيعاً يؤمن بقدراته والتعامل مع حقيقة أنه بدون ساقين. ويحصل على قوته اليومي (نحو 9 يوروهات) لإعالة أسرته وطفلته المولودة حديثاً.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    أمل في حياة أفضل

    قبل خمسة أشهر هجر ألفونسو من موطنه فنزويلا هرباً من الجوع والبؤس والقمع. ونجح في الوصول مع زوجته ولوح التزلج إلى كولومبيا، حيث يغني الراب في الحافلات والشوارع من أجل إعالة أسرته الصغيرة. وعلى الرغم من أن الوضع ليس بالمثالي بعد، إلا أنه يبقى أفضل من مثيله في فنزويلا.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "الحدود في مخيلتنا فقط"

    يمكن لألفونسو التعامل مع الكثير من تحديات الحياة اليومية بشعور جيد. يتعلق على الطاولات والرفوف للوصول إلى الأشياء المطلوبة ويستخدم لوح التزلج كل يوم للتجول. ويقول في هذا السياق: "الحدود موجودة في مخيلتنا فقط". وهو مقتنع بأن كل شيء ممكن، طالما أنك تريده بقدر كافٍ من القوة.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    الكفاح من أجل عهد الجدة

    حين كان ألفونسو في ربيعه التاسع من العمر، عاهد جدته ألا يشعر بالنقص مطلقاً وأن يكافح لأجل تحقيق أحلامه. وكانت جدته الشخص الوحيد الذي يعتني به آنذاك. وبعد وفاتها فقد متكئه في هذه الحياة لكنه يحاول ألا ينقض وعده لها في كل يوم من أيامه.