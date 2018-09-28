توخيل يُحدد مستقبل رابيو

أشار موقع صحيفة "لوباريزيان" أن، مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل قد، ينجح في إقناع متوسط ميدان الفريق الباريسي ادريان رابيو بالبقاء مع الفريق، وأضاف الموقع الفرنسي أن علاقة الثقة الكبيرة بين اللاعب ومدربه، ربما تحول دون رحيل رابيو عن الفريق نهاية الموسم الكروي.
وأوضح موقع "لوباريزيان" أن، المدرب الألماني توخيل نجح في غضون ثلاثة أشهر من نسج علاقة قوية مع متوسط الميدان الموهوب رابيو، وأضاف أن فريق باريس سان جيرمان يُعول على توخيل من أجل اقناع رابيو بالبقاء داخل أروقة نادي العاصمة الفرنسية.
وبحسب نفس المصدر، لازالت مفاوضات تمديد عقد ادريان رابيو (23 عاماً) وناديه باريس سان جيرمان مستمرة، حيث يأمل الفريق الباريسي في تمديد عقد رابيو لمدة طويلة 2022 أو 2023، فيما ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي في صيف 2019.
هذا وكانت حدة التوتر قد، ارتفعت قبل أشهر بين أدريان رابيو وباريس سان حيرمان عقب عدم استدعاء اللاعب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، إذ يؤكد موقع "لوباريزيان" أن اللاعب شعر بأنه ضحية لظلم رياضي، وأضاف أن اللاعب عانى من عدم مساندة باريس سان جيرمان له في أزمته مع الأوساط الرياضية الفرنسية.
وتابع نفس المصدر أن، رابيو كانت لديه رغبة واضحة في مغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة، الذي أبدى رغبة واضحة في ضم اللاعب الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن باريس سان جيرمان رفض التفريط في خدمات اللاعب الشاب.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
كورينتين توليسو ـ 41,5 مليون يورو
انتقل لاعب خط الوسط كورينتين توليسو من أولمبيك ليون إلى بايرن ميونيخ مقابل 41,5 مليون يورو في صفقة تعتبر لحد الآن الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. وقدم الدولي الفرنسي موسما جيدا مع موناكو سجل فيه 14 هدفا، وذلك بالرغم من أنه يلعب في وسط المعب وليس مهاجما.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
خافيير مارتينيزـ 40 مليون يورو
كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر 23 عاما عندما استقطبه فريق بايرن ميونيخ من أتليتيكو بلباو الإسباني مقابل 40 مليون يورو. وظلت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ البوندسليغا قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتين توليسو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوتسه ـ 37 مليون يورو
دفع بايرن ميونيخ 37 مليون يورو لدورتموند في موسم 2013/2014 مقابل الاستفادة من خدمات جوهرة الكرة الألمانية في ذلك الوقت وصاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل، ماريو غوتسه.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
أرتورو فيدال ـ 37 مليون يورو
وفي عام 2015 أيضا دفع بايرن ميونيخ مبلغا ضخما للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال. صفقة فيدال كلفت بايرن ميونيخ 37 مليون يورو ضخها في خزينة يوفنتوس آنذاك.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
يوليان دراكسلر ـ 36 مليون يورو
في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى الانتقالات في البوندسليغا تأتي صفقة انتقال نجم الكرة الألمانية الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى فولفسبورغ مقابل 36 مليون يورو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هوميلس ـ 35 مليون يورو
اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع الألماني ماتس هوميلس جعله يدفع 35 مليون يورو لغريمه دورتموند. ومنذ 2016 والدولي الألماني يحمل ألوان بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق قائدا لفريق دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ريناتو سانشيز ـ 35 مليون يورو
البرتغالي ريناتو سانشيز لا يتعدى عمره 19 عاما إلا أن موهبته الكروية كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ موسم 2016ـ2017 على دفع 35 مليون يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل الاستفادة من خدمات هذا اللاعب. ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوميزـ 35 مليون يورو
عام 2009 انتقل مهاجم المنتخب الألماني ماريو غوميز من شتوتغارت إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو. لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل في عام 2013 إلى فيورينتينا الإيطالي. وهو يلعب حاليا مع فريق فولفسبورغ الألماني.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
آندري شورله ـ 32 مليون يورو
انضم الألماني اندريه شورله عام 2015 لفريق فولفسبورغ الألماني قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو. ولعب شورله قبل ذلك بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2013. حاليا يحمل شورله قميص دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
بريل إيمبولوـ 27 مليون يورو
الدولي السويسري من أصول كاميرونية بريل إيمبولو انتقل في موسم 2016/2017 من بازل السويسري إلى شالكه الألماني مقابل 27 مليون يورو. ابن 19 عاما مرتبط بعقد مع شالكه يمتد إلى 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هينريك مخيتاريان ـ 26 مليون يورو
في موسم 2013 دفع فريق دورتموند 26 مليون يورو لفريق شاختار دونيتسك الأرميني من أجل التعاقد مع الأرميني هينريك مخيتاريان. واستفاد دورتموند آنذاك من الأموال التي حصل عليها من صفقة بيع عقد ماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ. يذكر أن مخيتاريان يلعب حاليا بمانشستر يونايتد.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
مهدي بنعطية ـ 26 مليون يورو
بعد إصابة المدافع خافيير مارتينيز بتمزق في أربطة الركبة صيف 2014، بحث بايرن ميونيخ عن مدافع جديد وتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية مقابل 26 مليون يورو دفعها النادي البافاري لفريق روما الذي كان يلعب فيه بنعطية. الدولي المغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمين فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس الإيطالي. الكاتب: هشام الدريوش
الكاتب: هشام الدريوش