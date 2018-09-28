توخيل يُحدد مستقبل رابيو

أشار موقع صحيفة "لوباريزيان" أن، مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل قد، ينجح في إقناع متوسط ميدان الفريق الباريسي ادريان رابيو بالبقاء مع الفريق، وأضاف الموقع الفرنسي أن علاقة الثقة الكبيرة بين اللاعب ومدربه، ربما تحول دون رحيل رابيو عن الفريق نهاية الموسم الكروي.

وأوضح موقع "لوباريزيان" أن، المدرب الألماني توخيل نجح في غضون ثلاثة أشهر من نسج علاقة قوية مع متوسط الميدان الموهوب رابيو، وأضاف أن فريق باريس سان جيرمان يُعول على توخيل من أجل اقناع رابيو بالبقاء داخل أروقة نادي العاصمة الفرنسية.

وبحسب نفس المصدر، لازالت مفاوضات تمديد عقد ادريان رابيو (23 عاماً) وناديه باريس سان جيرمان مستمرة، حيث يأمل الفريق الباريسي في تمديد عقد رابيو لمدة طويلة 2022 أو 2023، فيما ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي في صيف 2019.

هذا وكانت حدة التوتر قد، ارتفعت قبل أشهر بين أدريان رابيو وباريس سان حيرمان عقب عدم استدعاء اللاعب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، إذ يؤكد موقع "لوباريزيان" أن اللاعب شعر بأنه ضحية لظلم رياضي، وأضاف أن اللاعب عانى من عدم مساندة باريس سان جيرمان له في أزمته مع الأوساط الرياضية الفرنسية.

وتابع نفس المصدر أن، رابيو كانت لديه رغبة واضحة في مغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة، الذي أبدى رغبة واضحة في ضم اللاعب الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن باريس سان جيرمان رفض التفريط في خدمات اللاعب الشاب.