توخيل يحدد مصير مدرب مانشستر يونايتد!

بمجرد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد خلفاً للمدرب المقال جوزيه مورينيو، استطاع أولي جونار سولسكاير إعادة قطار "الشياطين الحمر" إلى سكة الانتصارات، إذ تمكن من تحقيق 8 انتصارات وتعادل واحد فقط في كل البطولات.
ورغم تدريب سولسكاير لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، إلاّ أنّ النجم النرويجي السابق، يأمل في مواصلة رحلته مع الفريق الإنجليزي العريق لأطول فترة ممكنة، والبقاء بشكل دائم مع "الشياطين الحمر".
وتعترض طريق سولسكاير عقبة واحدة، من أجل تحقيق حلمه بالبقاء بشكل دائم مع مانشستر يونايتد، إذ يتحتم على المدرب النرويجي التغلب على نظيره الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويشير موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، ستتعاقد مع أولي جونار سولسكاير بشكل دائم في حال أطاح بالفريق الباريسي العملاق من مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، التي ستعود عجلتها للدوران من جديد في الـ 12 من هذا الشهر (شباط/فبراير 2019).
وأوضح موقع "ذا صن" أن سولسكاير، نجح في زرع أجواء إيجابية في النادي وأعاد لنجوم الفريق الثقة في أنفسهم، بعد البداية الصعبة للغاية مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي اصطدم بشكل علني مع عدة لاعبين.
في المقابل، لن تكون مهمة سولسكاير سهلة في الإطاحة بباريس سان جيرمان، الذي يُبدع هذا الموسم بشكل كبير تحت قيادة توماس توخيل، إذ يأمل المدرب الألماني في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي، وكذلك مواصلة السيطرة على الصعيد المحلي.
يُشار إلى أن باريس سان جيرمان تعرض إلى ضربة قوية، بعدما تأكد غياب نجمه نيمار عن قمة مانشستر يونايتد عقب تعرضه لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، ستبعده عن المستطيل الأخضر حوالي 10 أسابيع، حسب ما أعلن عنه باريس سان جيرمان في بيان له على موقع الإلكتروني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري