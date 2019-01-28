توخيل يحدد مصير مدرب مانشستر يونايتد!

بمجرد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد خلفاً للمدرب المقال جوزيه مورينيو، استطاع أولي جونار سولسكاير إعادة قطار "الشياطين الحمر" إلى سكة الانتصارات، إذ تمكن من تحقيق 8 انتصارات وتعادل واحد فقط في كل البطولات.

ورغم تدريب سولسكاير لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، إلاّ أنّ النجم النرويجي السابق، يأمل في مواصلة رحلته مع الفريق الإنجليزي العريق لأطول فترة ممكنة، والبقاء بشكل دائم مع "الشياطين الحمر".

وتعترض طريق سولسكاير عقبة واحدة، من أجل تحقيق حلمه بالبقاء بشكل دائم مع مانشستر يونايتد، إذ يتحتم على المدرب النرويجي التغلب على نظيره الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويشير موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، ستتعاقد مع أولي جونار سولسكاير بشكل دائم في حال أطاح بالفريق الباريسي العملاق من مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، التي ستعود عجلتها للدوران من جديد في الـ 12 من هذا الشهر (شباط/فبراير 2019).

وأوضح موقع "ذا صن" أن سولسكاير، نجح في زرع أجواء إيجابية في النادي وأعاد لنجوم الفريق الثقة في أنفسهم، بعد البداية الصعبة للغاية مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي اصطدم بشكل علني مع عدة لاعبين.

في المقابل، لن تكون مهمة سولسكاير سهلة في الإطاحة بباريس سان جيرمان، الذي يُبدع هذا الموسم بشكل كبير تحت قيادة توماس توخيل، إذ يأمل المدرب الألماني في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي، وكذلك مواصلة السيطرة على الصعيد المحلي.

يُشار إلى أن باريس سان جيرمان تعرض إلى ضربة قوية، بعدما تأكد غياب نجمه نيمار عن قمة مانشستر يونايتد عقب تعرضه لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، ستبعده عن المستطيل الأخضر حوالي 10 أسابيع، حسب ما أعلن عنه باريس سان جيرمان في بيان له على موقع الإلكتروني.