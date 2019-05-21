 توخيل يحدد أولويته في الميركاتو الصيفي | عالم الرياضة | DW | 30.05.2019

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عالم الرياضة

توخيل يحدد أولويته في الميركاتو الصيفي

يبدو أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل قد حدد أولويته القصوى في فترة الانتقالات الصيفية. المدرب الألماني يعتزم تدعيم صفوفه بنجم شاب تسيل موهبته لعاب أكبر الفرق الأوروبية. فمن هو هذا اللاعب؟ وهل ينجح توخيل في ضمه؟

Fußball Champions League - Thomas Tuchel (picture-alliance/PA Images/D. Klein)

صورة من الأرشيف.

بعد إسدال الستار على أغلب الدوريات الكروية الكبرى، تدخل الفرق في مرحلة إعداد نفسها للموسم الجديد، وتدعيم صفوفها بلاعبين يُعطون الإضافة المطلوبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والفوز بالألقاب.

ويُنتظر أن يدخل فريق باريس سان جرمان سوق الانتقالات بقوة، لاسيما بعد فشل فريق العاصمة الفرنسي في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يضعها الفريق منذ سنوات على رأس قائمة أهدافه.

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بعدما رفض سابقاً كل العروض المقدمة للتعاقد معه، يستعد برشلونة للتضحية بواحد من نجوم الفريق من أجل ضم مدافع أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية. فهل تنجح خطة النادي الكتالوني؟ (28.03.2019)

يبدو أن برشلونة لا يريد إهدار المزيد من الوقت من أجل حسم صفقة نجم شاب يُسيل لعاب أندية أوروبية عملاقة. النادي الكتالوني سيفتح خزائنه على أمل إقناع إدارة أياكس أمستردام بالتخلي عن قاهر يوفنتوس الإيطالي. (18.04.2019)

وتشير جريدة "دي تليغراف" الهولندية إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يريد التعاقد مع نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، حيث يضع المدرب الألماني هذا اللاعب كهدف أساسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح نفس المصدر أن باريس سان جيرمان، سينزل بكل ثقله من أجل ضم المدافع الهولندي الشاب، خاصة وأن دفاع الفريق الباريسي قدم في أكثر من مرة مستوى متذبذبا، وتم تحميله المسؤولية في خسارة باريس سان جيرمان لعدة مباريات حاسمة.

ونوه المصدر أن مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت، ليست عائقاً أمام باريس سان جيرمان من أجل إنجاز الصفقة، إذ يستعد الفريق الفرنسي إلى وضع حوالي 85 مليون يورو على طاولة أياكس أمستردام.

ومن المتوقع أن يوجه باريس سان جيرمان –في حالة نجاح ضم دي ليخت- ضربة قوية إلى فريق برشلونة، الذي أبدى رغبة واضحة في أكثر من مرة  لضم الدولي الهولندي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية.

يُشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، قدم اعتماده هذا الموسم كواحد من أحسن اللاعبين الشباب في عالم الساحرة المستديرة، فقد جذبت موهبة المدافع الصلب وشخصيته فوق المستطيل الأخضر اهتمام أكثر من فريق أوروبي كبير، فيما يُتوقع أن تحدد الأيام القليلة القادمة وجهة دي ليخت بشكل نهائي.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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