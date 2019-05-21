توخيل يحدد أولويته في الميركاتو الصيفي

بعد إسدال الستار على أغلب الدوريات الكروية الكبرى، تدخل الفرق في مرحلة إعداد نفسها للموسم الجديد، وتدعيم صفوفها بلاعبين يُعطون الإضافة المطلوبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والفوز بالألقاب.

ويُنتظر أن يدخل فريق باريس سان جرمان سوق الانتقالات بقوة، لاسيما بعد فشل فريق العاصمة الفرنسي في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يضعها الفريق منذ سنوات على رأس قائمة أهدافه.

وتشير جريدة "دي تليغراف" الهولندية إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يريد التعاقد مع نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، حيث يضع المدرب الألماني هذا اللاعب كهدف أساسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح نفس المصدر أن باريس سان جيرمان، سينزل بكل ثقله من أجل ضم المدافع الهولندي الشاب، خاصة وأن دفاع الفريق الباريسي قدم في أكثر من مرة مستوى متذبذبا، وتم تحميله المسؤولية في خسارة باريس سان جيرمان لعدة مباريات حاسمة.

ونوه المصدر أن مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت، ليست عائقاً أمام باريس سان جيرمان من أجل إنجاز الصفقة، إذ يستعد الفريق الفرنسي إلى وضع حوالي 85 مليون يورو على طاولة أياكس أمستردام.

ومن المتوقع أن يوجه باريس سان جيرمان –في حالة نجاح ضم دي ليخت- ضربة قوية إلى فريق برشلونة، الذي أبدى رغبة واضحة في أكثر من مرة لضم الدولي الهولندي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية.

يُشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، قدم اعتماده هذا الموسم كواحد من أحسن اللاعبين الشباب في عالم الساحرة المستديرة، فقد جذبت موهبة المدافع الصلب وشخصيته فوق المستطيل الأخضر اهتمام أكثر من فريق أوروبي كبير، فيما يُتوقع أن تحدد الأيام القليلة القادمة وجهة دي ليخت بشكل نهائي.