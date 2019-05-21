توخيل يحدد أولويته في الميركاتو الصيفي

بعد إسدال الستار على أغلب الدوريات الكروية الكبرى، تدخل الفرق في مرحلة إعداد نفسها للموسم الجديد، وتدعيم صفوفها بلاعبين يُعطون الإضافة المطلوبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والفوز بالألقاب.
ويُنتظر أن يدخل فريق باريس سان جرمان سوق الانتقالات بقوة، لاسيما بعد فشل فريق العاصمة الفرنسي في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يضعها الفريق منذ سنوات على رأس قائمة أهدافه.
وتشير جريدة "دي تليغراف" الهولندية إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يريد التعاقد مع نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، حيث يضع المدرب الألماني هذا اللاعب كهدف أساسي في فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح نفس المصدر أن باريس سان جيرمان، سينزل بكل ثقله من أجل ضم المدافع الهولندي الشاب، خاصة وأن دفاع الفريق الباريسي قدم في أكثر من مرة مستوى متذبذبا، وتم تحميله المسؤولية في خسارة باريس سان جيرمان لعدة مباريات حاسمة.
ونوه المصدر أن مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت، ليست عائقاً أمام باريس سان جيرمان من أجل إنجاز الصفقة، إذ يستعد الفريق الفرنسي إلى وضع حوالي 85 مليون يورو على طاولة أياكس أمستردام.
ومن المتوقع أن يوجه باريس سان جيرمان –في حالة نجاح ضم دي ليخت- ضربة قوية إلى فريق برشلونة، الذي أبدى رغبة واضحة في أكثر من مرة لضم الدولي الهولندي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية.
يُشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، قدم اعتماده هذا الموسم كواحد من أحسن اللاعبين الشباب في عالم الساحرة المستديرة، فقد جذبت موهبة المدافع الصلب وشخصيته فوق المستطيل الأخضر اهتمام أكثر من فريق أوروبي كبير، فيما يُتوقع أن تحدد الأيام القليلة القادمة وجهة دي ليخت بشكل نهائي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري